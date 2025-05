DB Ingegneria dell’Immagine installa la nuova Durst P5 500 D4

DB Ingegneria dell’Immagine ufficializza l’installazione della stampante Durst P5 500 D4 in versione full optional, scrivendo così un nuovo capitolo della sua lunga collaborazione con il brand altoatesino. La nuova roll-to-roll da 5 metri sostituisce, infatti, la storica Durst Rho 512, in funzione dal 2016 presso gli stabilimenti produttivi dell’azienda di comunicazione e stampa di Roma. Un upgrade tecnologico che coniuga continuità e innovazione, segnando un significativo passo avanti in termini di produttività e qualità di stampa.

“Il nostro rapporto con Durst risale ai primissimi anni 2000, quando installammo la prima flatbed in grado di stampare anche il bianco. Da allora, la nostra crescita è sempre stata accompagnata dalle tecnologie Durst, sia flatbed sia roll-to-roll, da 3 e 5 metri”, spiega Mauro Biancavilla, Direttore Marketing e Vendite di DB Ingegneria dell’Immagine.

La nuova P5 500 D4 va oggi ad affiancare la Durst P5 350 HS, acquistata nel 2022, a sua volta in sostituzione di una precedente flatbed Durst.

Il percorso evolutivo di DB Ingegneria dell’Immagine

Fondata nel 1972 come azienda serigrafica, negli anni DB Ingegneria dell’Immagine ha saputo evolversi interpretando i cambiamenti del mercato e delle tecnologie, fino a diventare un punto di riferimento nella gestione di progetti di comunicazione complessi. Oggi le sue attività spaziano dalle soluzioni di physical branding al way finding, dagli allestimenti per punti vendita, eventi e spazi pubblici, oltre alla decorazione mezzi di trasporto e flotte aziendali.

La nuova Durst P5 500 D4 installata da DB Ingegneria dell’Immagine assicura una produttività che supera i 300 m²/h e una risoluzione pari a 900x 1200 dpi, requisiti fondamentali per soddisfare le richieste di un mercato come quello del retail, sempre più esigente in termini di qualità e rapidità di esecuzione. Inoltre, l’elevata definizione, favorita anche dalla goccia sensibilmente più piccola rispetto alla precedente generazione di stampanti, rappresenta un ulteriore plus in spazi come gli store in cui il punto di osservazione è ravvicinato e la qualità percepita fa la differenza.

“L’adeguamento tecnologico e la necessità di proporre sempre soluzioni all’avanguardia ci spingono a rinnovare costantemente il nostro reparto produttivo”, prosegue Mauro Biancavilla. “Abbiamo testato le funzionalità di P5 500 D4 presso il Customer Center di Bressanone, ma essendo clienti Durst di lunga data, già non avevamo dubbi sulla qualità della stampante e sulla professionalità del team. L’assistenza, in particolare, è uno dei punti di forza che ci ha fatto prediligere ancora Durst, soprattutto quando le commesse vanno gestite e prodotte in pochi giorni”.

I vantaggi di questa nuova installazione

La scelta della nuova macchina è stata dettata, dunque, dalla volontà di dare continuità tecnologica alla produzione, garantendo la stessa affidabilità, velocità e flessibilità di Rho 512, con in più tutti i vantaggi offerti dalle più recenti innovazioni sviluppate da Durst. In quasi un decennio di attività, infatti, Rho 512 ha stampato oltre 1,5 milioni di metri quadrati, dando prova di grande versatilità su un’ampia varietà di supporti, tra cui film adesivi, banner (rete, frontlit, backlit), tessuti, linoleum e carpet. Con la nuova installazione, DB Ingegneria dell’Immagine continuerà a puntare su questi materiali, destinati principalmente a progetti per il settore retail, eventi e car wrapping.

Oltre a migliorare prestazioni e qualità, la nuova installazione contribuisce anche a ridurre i consumi energetici dell’azienda, in linea con l’impegno di DB Ingegneria dell’Immagine verso la sostenibilità. Un percorso iniziato da tempo attraverso il costante rinnovamento tecnologico e l’installazione di pannelli fotovoltaici, oggi parte integrante della strategia produttiva.

“Siamo orgogliosi di essere partner di DB Ingegneria dell’Immagine, non solo per la fiducia che continua a riporre nelle nostre tecnologie, ma anche la proficua collaborazione che abbiamo costruito nel tempo”; commenta Alberto Bassanello, Direttore Vendite Italia di Durst. “Il costante confronto su temi tecnologici e di mercato, unito all’elevata competenza del loro team, ci hanno permesso di crescere insieme sviluppando soluzioni sempre più in linea con le esigenze di un settore in continua evoluzione”.