DC3000ME: il nuovo SSD di classe Enterprise Gen5 di Kingston Digital

Kingston Digital Europe, azienda produttrice di memorie flash affiliata a Kingston Technology Company, azienda mondiale specializzata nei prodotti di memoria e nelle soluzioni tecnologiche, ha annunciato il lancio del suo più recente SSD per data center, DC3000ME PCIe 5.0 NVMe U.2 dedicato ad applicazioni server.

DC3000ME è un drive SSD U.2 di classe enterprise che sfrutta l’interfaccia PCIe 5.0 NVMe ad alta velocità più recente e la tecnologia 3D eTLC NAND, essendo al tempo stesso retrocompatibile con server e backplane PCIe 4.0. Il drive DC3000ME si dimostra ideale per un’ampia gamma di applicazioni server come IA, HPC, OLTP, servizi cloud ed edge computing ed è progettato per soddisfare requisiti QoS rigorosi e per garantire coerenza I/O e bassa latenza. È inoltre dotato di crittografia AES a 256-bit per la massima sicurezza dei dati e di protezione integrata contro la perdita di alimentazione per salvaguardare i dati in caso di improvvisi cali di tensione.

DC3000ME è disponibile con capacità da 3,84TB, 7,68TB e 15,36TB ed è accompagnato da una garanzia di cinque anni, con servizio di supporto tecnico gratuito, oltre alla leggendaria affidabilità che caratterizza tutti i prodotti Kingston.

Caratteristiche e specifiche tecniche del drive SSD DC3000ME PCIe 5.0 NVMe U.2

Prestazioni Enterprise PCIe 5: offre coerenza I/O e bassa latenza con velocità sostenute fino a 14.000MB/s in lettura e 2.800.000 IOPS in lettura.

offre coerenza I/O e bassa latenza con velocità sostenute fino a 14.000MB/s in lettura e 2.800.000 IOPS in lettura. Storage ed efficienza ottimali: disponibile in capacità elevate con un equilibrio eccezionale tra prestazioni e coerenza dell’I/O, ottimizzato per gestire in modo efficiente un’ampia gamma di carichi di lavoro server.

disponibile in capacità elevate con un equilibrio eccezionale tra prestazioni e coerenza dell’I/O, ottimizzato per gestire in modo efficiente un’ampia gamma di carichi di lavoro server. Funzionalità PLP (Power loss protection) integrate: protezione di classe enterprise per ridurre la possibilità di perdita o corruzione dei dati in caso di interruzioni di corrente impreviste, inclusa la gestione fuori banda NVMe-MI 1.2b, protezione dei dati end-to-end, TCG Opal 2.0.

protezione di classe enterprise per ridurre la possibilità di perdita o corruzione dei dati in caso di interruzioni di corrente impreviste, inclusa la gestione fuori banda NVMe-MI 1.2b, protezione dei dati end-to-end, TCG Opal 2.0. Crittografia AES 256-bit: protegge i dati sensibili con crittografia hardware AES a 256-bit e TCG Opal 2.0.

protegge i dati sensibili con crittografia hardware AES a 256-bit e TCG Opal 2.0. Formato: 2, 2,5” x 15 mm

2, 2,5” x 15 mm Interfaccia: PCIe NVMe Gen5 x4, Porta singola (retrocompatibile con Gen4)

PCIe NVMe Gen5 x4, Porta singola (retrocompatibile con Gen4) Capacità: 3,84TB, 7,68TB, 15,36TB

3,84TB, 7,68TB, 15,36TB NAND : 3D eTLC

: 3D eTLC Velocità di lettura/scrittura sequenziale: 3,84TB: 14.000M/s / 5.800MB/s 7,68TB: 14.000MB/s / 10.000MBs 15,36TB: 14.000MB/s / 9.700MB/s



IOPS in lettura/scrittura casuale 4k: 3,84TB: 2,700,000 / 300,000 7,68TB: 2,800,000 / 500,000 15,36TB: 2,700,000 / 400,000

Qualità del Servizio (QoS) Latenza: 99% – Lettura/Scrittura: <10 µs / < 70 µs

99% – Lettura/Scrittura: <10 µs / < 70 µs Livellamento dell’usura statico e dinamico: sì

sì Protezione contro le interruzioni di alimentazione (power cap): sì

sì Crittografia: sì – TCG Opal 2.0, crittografia AES a 256-bit

sì – TCG Opal 2.0, crittografia AES a 256-bit Supporto per la gestione degli spazi dei nomi: sì – 128 spazi dei nomi supportati

sì – 128 spazi dei nomi supportati Diagnostica aziendale: telemetria, usura dei supporti, temperatura, salute, ecc.

telemetria, usura dei supporti, temperatura, salute, ecc. Resistenza (TBW/DWPD): 3,84TB: 7.008TB, 1DWPD (5 anni) 7,68TB: 14.016TB, 1DWPD (5 anni) 15,36TB: 28.032TB, 1DWPD (5 anni)



Consumo energetico: In standby: 8W Valori massimi in lettura: 8,2W Valori massimi in scrittura: 24W

Temperature di funzionamento: 0℃ ~ 70℃

0℃ ~ 70℃ Dimensioni: 100,50mm x 69,8mm x 14,8mm

100,50mm x 69,8mm x 14,8mm Peso: 3,84TB: 146,2g 7,68TB: 151,3g 15,36TB: 152,3g

Vibrazioni a riposo: 10G di picco (10–1000Hz)

10G di picco (10–1000Hz) MTBF: 2 milione di ore

2 milione di ore Garanzia e supporto: 5 anni di garanzia limitata con servizio di supporto tecnico gratuito

Dichiarazioni

“DC3000ME è stato progettato per offrire prestazioni all’avanguardia e garantire prestazioni di I/O casuali e latenze prevedibili in un’ampia gamma di carichi di lavoro dei server“, ha detto Tony Hollingsbee, SSD business manager, Kingston EMEA. “Criteri di progettazione chiave su cui gli integratori di sistema, i data center hyperscale e i fornitori di servizi cloud possono contare sia nei server NVMe Gen4 che Gen5“.