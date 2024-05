Dimitri Osler di Wildix tra i relatori dell’AWS Summit 2024

Wildix, pioniere nelle soluzioni di Unified Communication, è orgogliosa di annunciare che Dimitri Osler, Chief Technology Officer di Wildix, azienda specializzata in soluzioni UCaaS con 20 anni di esperienza nel settore, sarà presente tra i relatori del prossimo AWS Summit 2024 di Milano.

L’evento targato AWS si terrà il 23 maggio 2024 e sarà un punto di incontro strategico per molte aziende tecnologiche di tutta Europa.

Dimitri Osler sarà protagonista della sessione strategica “Non solo codice: il SaaS incontra IoT e dispositivi indossabili“, in programma dalle 16:30 alle 17:15. Durante questa breakout session, si discuterà di come le aziende SaaS sfruttano i servizi Cloud AWS per trasformare le loro soluzioni digitali in applicazioni concrete nell’IoT e nelle tecnologie indossabili. Dimitri Osler mostrerà le innovative applicazioni di Wildix che implementano tecnologie di comunicazione GenAI e AI nei dispositivi indossabili, rivoluzionarie per il settore retail.

“Siamo entusiasti di condividere come Wildix stia spingendo i confini di ciò che è possibile fare con le comunicazioni AI nel settore retail”, ha dichiarato Dimitri Osler, CTO di Wildix. “La nostra collaborazione con AWS in questo Summit rappresenta per noi un momento cruciale per evidenziare il ruolo critico dei servizi Cloud nell’evoluzione dell’IoT e dei dispositivi indossabili”.