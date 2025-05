Discover25 EMEA: l’italiana Digitel premiata da Barracuda Networks

Nei giorni scorsi, in Portogallo, si è tenuta l’ottava edizione di Discover25 EMEA di Barracuda Networks, fornitore di soluzioni di sicurezza per una protezione completa dalle minacce complesse, che ha visto la partecipazione di oltre 200 delegati di MSP, rivenditori a valore aggiunto e distributori provenienti da tutta Europa, dal Medio Oriente e dall’Africa.

Digitel è il vincitore di Discover25 EMEA

Oltre ad affrontare temi di attualità e le novità per il canale, durante il Discover25 EMEA Barracuda ha premiato i grandi risultati raggiunti in termini di clienti e di business dai partner nell’ambito dei Barracuda Partner Awards per il 2025, conferiti ai player di canale che hanno ottenuto i maggiori successi in tutta l’area EMEA.

In particolare, il partner italiano Digitel, società specializzata in soluzioni di cybersecurity e unified communication su misura, è stato nominato Regional Partner of the Year per l’Italia.

Dichiarazioni

“Siamo orgogliosi di ricevere questo riconoscimento da Barracuda Networks, che premia il nostro impegno costante nell’offrire soluzioni di cybersecurity efficaci, innovative e su misura per i nostri clienti”, commenta Roberto Vagata, CTO di Digitel alla premiazione dl Discover25 EMEA. “Ringraziamo Barracuda Networks per la fiducia e la collaborazione: questo premio ci motiva a continuare a investire in tecnologie all’avanguardia per contribuire alla sicurezza digitale delle organizzazioni”.

“Siamo entusiasti di celebrare i risultati ottenuti da Digitel e il suo impegno nell’aiutare le organizzazioni a proteggersi dalle minacce informatiche in costante evoluzione”, dichiara Giovanni Goduti, SVP Sales International di Barracuda. “Siamo un’azienda incentrata sul canale e siamo lieti di questa opportunità annuale di riconoscere le relazioni con i partner che ci aiutano a fornire prodotti di sicurezza avanzati e basati sull’intelligenza artificiale, facili da acquistare, implementare e utilizzare”.