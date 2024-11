Druva con Exclusive Networks per rafforzare la data protection in EMEA

Exclusive Networks, specialista globale di cybersecurity per infrastrutture digitali affidabili, ha firmato una partnership a livello EMEA con Druva, fornitore leader di soluzioni per la sicurezza dei dati che consente ai clienti di proteggere e ripristinare i dati da qualsiasi minaccia. L’integrazione della Data Security Cloud Platform di Druva nel portafoglio di cybersecurity di Exclusive Networks rafforza ulteriormente le sue capacità di protezione dei dati e la sua strategia in continua evoluzione per la sicurezza dei dati.

Cresce l’esigenza di una solida protezione dati

I dati sono diventati estremamente preziosi, ma al contempo anche molto vulnerabili. Gli attacchi informatici che prendono di mira i dati sono sempre più sofisticati e gravi, causando alle organizzazioni a livello globale una perdita media di 4,45 milioni di dollari per violazione. Questo nonostante si preveda che la spesa delle aziende per la sicurezza e la gestione del rischio raggiungerà secondo Gartner Inc. i 215 miliardi di dollari nel 2024, con un aumento del 14,3% rispetto al 2023.

Tuttavia, molte organizzazioni si affidano ancora a soluzioni di protezione dei dati obsolete, che risultano macchinose, complesse e costose. Con Druva ed Exclusive Networks, i partner di canale possono rispondere alle crescenti esigenze di sicurezza dei dati dei loro clienti con una piattaforma moderna, SaaS-first e nativa del cloud, semplice, sicura ed efficiente.

I benefici della partnership tra Druva e Exclusive Networks

In qualità di azienda orientata al canale, Druva aiuta i partner a ottenere una differenziazione competitiva, ad acquisire clienti, aumentare i ricavi e creare valore. Collaborando con Exclusive Networks e Druva, i partner possono beneficiare di:

Domanda di Mercato : la presenza di Druva nel mercato è in rapida crescita come piattaforma di sicurezza dei dati cloud-native numero 1

: la presenza di Druva nel mercato è in rapida crescita come piattaforma di sicurezza dei dati cloud-native numero 1 Alta Velocità di Implementazione: soluzione SaaS al 100% che si implementa in 5 minuti o meno, senza hardware o software da installare o gestire

soluzione SaaS al 100% che si implementa in 5 minuti o meno, senza hardware o software da installare o gestire Garanzia di Resilienza dei Dati da 10 Milioni di dollari: offre tranquillità a partner e clienti

offre tranquillità a partner e clienti Redditività Sostenuta: crea ricavi ricorrenti e ampi margini lungo tutto il ciclo di vita del cliente

crea ricavi ricorrenti e ampi margini lungo tutto il ciclo di vita del cliente Alta Retention del Ricavo Netto (NRR): il partner beneficia di margini ricorrenti, protezione dei clienti già acquisiti e aumento dei ricavi complessivi anno dopo anno.

Dichiarazioni

Paul Eccleston, SVP EMEA di Exclusive Networks ha commentato: “In Exclusive Networks abbiamo come missione quella di abilitare un mondo digitale totalmente sicuro e la sicurezza dei dati è una pietra angolare di questa strategia. Le organizzazioni si trovano di fronte a un enorme dilemma relativo ai dati: come sfruttare i dati per il successo aziendale gestendoli e proteggendoli in un panorama IT sempre più frammentato e complesso, che include ambienti cloud, SaaS e locali? Con la soluzione di sicurezza dei dati di Druva, i partner possono ora risolvere questo ‘dilemma dei dati’ e rispondere alla necessità dei clienti di maggiore sicurezza e resilienza dei dati“.

Ian Parslow, Senior Director for Partners and Distribution di Druva, ha affermato: “La specializzazione di Exclusive Networks nella cybersecurity e il suo approccio innovativo verso le tecnologie dirompenti li rendono il partner ideale per aiutare Druva a sfidare i metodi di sicurezza dei dati tradizionali, espandere la nostra presenza e far crescere il nostro business in EMEA. Il loro vasto ecosistema di partner e il comprovato track record di crescita per soluzioni cloud-native innovative si allineano perfettamente con la nostra missione di trasformare il modo in cui i clienti proteggono e gestiscono i loro dati nell’era del cloud. Siamo entusiasti di lavorare con loro e i loro partner per ottenere un successo reciproco”.