Durst Academy: formazione ad hoc per i professionisti della stampa

Formarsi per rimanere al passo dell’evoluzione tecnologica è la chiave del successo. Per questo motivo Durst Group rafforza il proprio impegno per un customer service di eccellenza con l’esclusivo programma di formazione Durst Academy. Obiettivo? Garantire a clienti e partner l’accesso a strumenti e competenze esclusive per massimizzare il potenziale delle tecnologie e dei software firmati dal produttore altoatesino, consolidando il vantaggio competitivo nel mercato della stampa.

Corsi personalizzabili in base alle proprie esigenze alla Durst Academy

Durst Academy offre un’ampia gamma di corsi dedicati a operatori, tecnici addetti alla manutenzione e responsabili di produzione e prestampa. Ogni percorso formativo è progettato per ottimizzare le singole fasi del flusso produttivo, garantendo risultati concreti e applicabili nel breve periodo. Grazie alla combinazione tra tecnologie all’avanguardia e al consolidato know how dei formatori Durst, i partecipanti acquisiscono le competenze necessarie per affrontare le sfide produttive ed essere sempre più competitivi in un mercato in continua trasformazione.

I corsi, personalizzabili in base alle specifiche richieste, si svolgono presso il moderno Durst Kraftwerk di Bressanone, oppure mediante sessioni online o direttamente nelle sedi operative dei clienti, assicurando così la massima flessibilità di fruizione.

La formazione erogata dalla Durst Academy si inseriscono in un percorso più ampio di innovazione e sostenibilità perseguito da Durst Group con il concept Production Excellence 360, che punta non solo alla produzione di tecnologie di stampa avanzate, ma alla progettazione di vere e proprie soluzioni integrate. In questo modo Durst si propone come un partner globale in grado di offrire soluzioni su misura per soddisfare le esigenze di ogni cliente, indipendentemente dalla dimensione o dal settore in cui opera.

Dichiarazioni

“In un settore in costante evoluzione, la formazione rappresenta una risorsa strategica per mantenere alta l’efficienza e la qualità produttiva”, spiega Alberto Bassanello, Direttore Vendite Italia di Durst. “Con il programma Durst Academy offriamo percorsi formativi progettati su misura per soddisfare le specifiche esigenze dei clienti, contribuendo a consolidare il nostro motto Production Excellence 360 con azioni concrete”.