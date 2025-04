Durst Como debutta nel settore della stampa tessile digitale

Durst Group, specialista mondiale nel settore delle tecnologie di stampa e produzione digitale, annuncia la nascita di Durst Como, nuovo centro di eccellenza per la stampa tessile digitale.

Il Management di Durst Como

Durst Como è frutto della fusione con Aleph, ormai giunta alle fasi finali. Con il completamento legale dell’operazione, previsto entro la fine del 2025, Aleph sarà pienamente integrata nel Gruppo Durst. La gestione prodotto sarà centralizzata sotto la guida di Andrea Riccardi, Head of Product Management Graphics & Textile di Durst Group, per garantire un indirizzo strategico chiaro e un’integrazione fluida di tutte le tecnologie.

Alla guida di Durst Como, insieme ad Andrea Riccardi, un managament composto da Alessandro Manes, Director Global Sales Industrial Textile con responsabilità sulle attività commerciali a livello globale; Roberto Manes, Director Development Textile alla guida della ricerca e sviluppo e Roberto Frigerio, Managing Director col compito di sviluppare e gestire il sito produttivo.

Presentazione in anteprima a FESPA 2025, a Berlino

Un primo risultato concreto della fusione sarà presentato in anteprima a FESPA 2025, con il lancio della nuova serie Durst LF Graphics. Questi sistemi, sviluppati a partire dalla piattaforma Aleph Laforte per applicazioni indoor e outdoor con inchiostri a base acqua, permettono sia la stampa sublimatica ad alta velocità su carta, sia la stampa diretta su tessuti in poliestere con inchiostri a sublimazione.

Tra le principali caratteristiche tecnologiche si distinguono il sistema di trasporto con nastro adesivo per materiali tessili e il sistema di trasporto brevettato con nastro a vuoto per supporti cartacei – entrambi progettati per garantire massima precisione e qualità. In particolare, allo stand Durst sarà presentato il modello LF 430 GF (Graphics Direct Fabrics) con inchiostri a pigmento a base acqua per la stampa diretta su tessuto.

L’ampliamento della gamma Durst Graphics rafforza ulteriormente il posizionamento dell’azienda nei settori della segnaletica, dell’allestimento fieristico e della comunicazione tessile.

Dichiarazioni

“Durst Como sarà il nostro centro d’innovazione per il futuro del tessile – un hub che unisce tecnologia, software e passione”, commenta Christoph Gamper, CEO e comproprietario del Gruppo Durst.