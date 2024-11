DWM-30: il nuovo microfono digitale wireless di Sony

Sony annuncia il lancio del microfono wireless digitale portatile professionale DWM-30, previsto per la primavera del 2025. Questo nuovo prodotto arricchirà la rinomata serie di microfoni wireless digitali DWX di Sony, offrendo prestazioni superiori come trasmettitore per microfono wireless digitale.

Il DWM-30 succede al DWM-02N, ampiamente utilizzato in ambienti audio professionali come stazioni radiotelevisive, spettacoli dal vivo e notiziari. Da un modello all’altro, le prestazioni di trasmissione sono state ulteriormente migliorate, garantendo un funzionamento stabile del sistema microfonico wireless. Oltre al design leggero e intuitivo con una durata della batteria di circa 6 ore, il microfono DWM-30 supporta anche le più recenti modalità di codec. In Europa saranno disponibili due modelli del DWM-30 che coprono un’ampia larghezza di banda fino a 148 MHz.

Caratteristiche principali del DWM-30

Prestazioni di trasmissione migliorate per un funzionamento stabile. Utilizzando la simulazione del campo elettromagnetico nella progettazione, le prestazioni di trasmissione sono state migliorate, garantendo un funzionamento più stabile.

Utilizzando la simulazione del campo elettromagnetico nella progettazione, le prestazioni di trasmissione sono state migliorate, garantendo un funzionamento più stabile. Qualità del suono Grazie alla revisione dei circuiti elettrici e della struttura meccanica, la qualità del suono è stata ulteriormente migliorata. Se utilizzato con il CODEC MODE 4, il suono registrato e trasmesso dal DWM-30 è più fedele a quello originale.

Grazie alla revisione dei circuiti elettrici e della struttura meccanica, la qualità del suono è stata ulteriormente migliorata. Se utilizzato con il CODEC MODE 4, il suono registrato e trasmesso dal DWM-30 è più fedele a quello originale. Design leggero e u ser-friendly con un’autonomia della batteria di 6 ore. L’ottimizzazione della struttura meccanica ha reso il design dell’impugnatura più ergonomico e leggero, con una riduzione di circa il 10% del peso rispetto al modello precedente (confronto del peso corporeo del trasmettitore). Inoltre, la durata della batteria del DWM-30 è stata estesa di circa un’ora, raggiungendo circa 6 ore di funzionamento continuo, ideale per un uso prolungato (utilizzando batterie alcaline).

L’ottimizzazione della struttura meccanica ha reso il design dell’impugnatura più ergonomico e leggero, con una riduzione di circa il 10% del peso rispetto al modello precedente (confronto del peso corporeo del trasmettitore). Inoltre, la durata della batteria del DWM-30 è stata estesa di circa un’ora, raggiungendo circa 6 ore di funzionamento continuo, ideale per un uso prolungato (utilizzando batterie alcaline). Supporto dei più recenti codec e canali. In modalità CODEC 2, il nuovo microfono DWM-30 offre un livello di latenza basso, pari a 1,2 msec, e supporta anche la modalità CODEC 4, che bilancia trasmissione di alta qualità e bassa latenza. Supporta un’ampia banda fino a 148 MHz nella banda dello spazio bianco TV / 375 kHz, consentendo fino a 16 canali per banda TV.

In modalità CODEC 2, il nuovo microfono DWM-30 offre un livello di latenza basso, pari a 1,2 msec, e supporta anche la modalità CODEC 4, che bilancia trasmissione di alta qualità e bassa latenza. Supporta un’ampia banda fino a 148 MHz nella banda dello spazio bianco TV / 375 kHz, consentendo fino a 16 canali per banda TV. Dotato di modalità HIGH GAIN. Quando le impostazioni abituali non garantiscono un livello di sensibilità sufficiente per la cattura dei suoni, la modalità HIGH GAIN consente un’amplificazione a 3 stadi di +6/+12/+18dB, permettendo di amplificare il suono anche quando il microfono viene tenuto lontano dalla bocca durante la registrazione, aumentando così la sensibilità.

Disponibilità e prezzi di ciascun modello per l’Europa

Microfono digitale senza fili ‘DWM-30/L’ (compatibile con la banda di frequenza 470-614MHz)

Data di uscita: Primavera 2025

Prezzo di riferimento: circa €1.800 prezzo di listino

Microfono digitale senza fili ‘DWM-30/ H’ (compatibile con la banda di frequenza 566-714MHz)