È lo streaming dati in tempo reale il futuro del retail

Nel retail di oggi, la competizione non si gioca più solo sui prezzi o sui prodotti, ma sulla capacità di offrire esperienze fluide, personalizzate e immediate ai consumatori. Come spiega Diego Daniele, Country Leader Confluent Italia, in questo scenario lo streaming dei dati in tempo reale sta rivoluzionando il settore, permettendo ai retailer di migliorare la personalizzazione, ottimizzare la gestione dell’inventario, garantire un’esperienza omnicanale impeccabile.

Scopriamo di più nell’articolo che condividiamo di seguito.

Buona lettura!

Retail in tempo reale: come lo streaming dei dati definirà l’esperienza d’acquisto

Oggi il retail non è più solo commercio: è una corsa ad alta velocità per rimanere competitivi in un mondo in cui le aspettative dei consumatori sono in continua evoluzione. Gli acquirenti di oggi si muovono senza sforzo tra canali online e fisici, ed esigono esperienze fluide, personalizzate e immediate in ogni punto di contatto. Se il tutto non avviene in modo impeccabile, l’utente passerà sicuramente alla concorrenza.

In questa sfida per conquistare quote di mercato, una tecnologia sta facendo la differenza: lo streaming dei dati in tempo reale. Permettendo ai retailer di elaborare e agire sui dati nell’istante in cui vengono generati, sta rivoluzionando ogni aspetto del settore, dalla gestione dell’inventario al coinvolgimento del cliente. Grazie a questa tecnologia, le aziende non solo soddisfano le aspettative attuali, ma ridefiniscono ciò che è possibile in un futuro sempre più dinamico e competitivo.

Il 2025 e gli anni a venire rappresentano un’enorme opportunità per i retailer che adotteranno il data streaming come pilastro fondamentale del proprio stack tecnologico. Ecco tre aree chiave in cui prevedo una crescita e un’innovazione significative nel prossimo futuro.

Sincronizzazione omnicanale

Oggi i clienti si aspettano un’esperienza fluida e senza interruzioni su tutti i canali, che stiano navigando online, utilizzando un’app mobile o visitando un negozio fisico. Funzionalità come la consegna in giornata, il ritiro in negozio e i resi online senza complicazioni non sono più extra, ma elementi essenziali di un’esperienza d’acquisto soddisfacente.

Guardando al 2025, il concetto di shopping phygital – la perfetta fusione tra esperienze fisiche e digitali – mostrerà il potenziale rivoluzionario dello streaming di dati in tempo reale.

Un esempio interessante è il passaggio dai codici a barre tradizionali ai codici QR sui prodotti dei supermercati. Questi codici avanzati offrono molto più delle loro controparti statiche: possono archiviare dati dinamici in tempo reale per mantenere aggiornati prezzi e livelli di inventario, fornire ai clienti accesso immediato a ricette o consigli sul riciclo e persino semplificare il processo di checkout. Test già avviati in 48 Paesi ne anticipano un’adozione su larga scala entro il 2027, promettendo un’esperienza d’acquisto più personalizzata, efficiente e coinvolgente.

Un’altra innovazione è l’integrazione automatizzata dei programmi fedeltà con il processo di pagamento. Piattaforme come WeChat e AliPay stanno guidando questa trasformazione, combinando perfettamente il pagamento con l’accumulo di punti fedeltà. I clienti possono effettuare un acquisto e ricevere automaticamente i loro punti, senza bisogno di carte extra o passaggi aggiuntivi. Un processo semplice ed efficace, perfettamente in linea con le esigenze dei consumatori moderni.

Personalizzazione in tempo reale

Queste innovazioni dimostrano quanto sia possibile creare esperienze che non solo sono personalizzate, ma anche sorprendentemente attente alle esigenze individuali.

La personalizzazione in tempo reale – ovvero adattare dinamicamente l’esperienza d’acquisto alle azioni del cliente – è da anni un obiettivo chiave per i retailer, e per una buona ragione: rafforza la fedeltà, aumenta le vendite e fa sentire i clienti compresi e valorizzati. Oggi, grazie allo streaming dei dati in tempo reale, questa strategia sta raggiungendo nuovi livelli di precisione ed efficacia.

Pensiamo alle app di e-commerce. Con l’uso di dati in diretta e intelligenza artificiale, i retailer possono analizzare il comportamento di navigazione, lo storico degli acquisti e persino fattori contestuali, come l’ora del giorno, per suggerire prodotti o promozioni perfettamente su misura.

La catena di supermercati Tesco sta esplorando nuove frontiere della personalizzazione con lo streaming dei dati in tempo reale, analizzando i dati del suo programma fedeltà Clubcard. Tra le ipotesi in fase di sviluppo, vi è la possibilità di suggerire alternative più salutari basate sulla cronologia degli acquisti dei clienti.

Alcuni minimarket in Corea del Sud stanno già sperimentando l’integrazione tra app mobili e streaming dei dati in tempo reale per offrire sconti immediati su prodotti disponibili nelle vicinanze, creando un’esperienza d’acquisto iper-localizzata e ultra-conveniente.

Queste innovazioni dimostrano quanto sia possibile creare esperienze che non sono solo personalizzate, ma anche capaci di sorprendere positivamente il cliente.

Ottimizzazione dell’inventario e della supply chain

La gestione dell’inventario è da sempre una sfida per il settore retail, e oggi è ancora più complessa. Tuttavia, grazie allo streaming dei dati in tempo reale, i retailer possono monitorare costantemente i livelli di scorte, le tendenze di vendita e l’attività della supply chain, evitando costosi problemi di sovra-stoccaggio o esaurimento delle scorte. Questa tendenza è destinata a crescere nel 2025.

I leader del fast fashion, come Zara, stanno aprendo la strada con l’uso della tecnologia RFID per tracciare i prodotti in tempo reale lungo tutta la supply chain. Questo permette loro di rifornire rapidamente gli scaffali e regolare la produzione in base alla domanda, mantenendo disponibili i prodotti più richiesti e riducendo il rischio di merce invenduta, un vantaggio cruciale in un settore così dinamico.

Anche i supermercati stanno sperimentando strategie innovative, come il pricing dinamico basato sullo streaming dei dati in tempo reale per applicare sconti automatici ai prodotti deperibili man mano che si avvicina la scadenza. Questo non solo aiuta a ridurre gli sprechi alimentari, ma aumenta la soddisfazione del cliente offrendo offerte vantaggiose e rispondendo alla crescente attenzione verso la sostenibilità dei consumatori. La catena norvegese REMA, con 600 negozi, ha ridotto gli sprechi alimentari del 40% dal 2012 grazie a questa strategia basata sui dati.

Nel Regno Unito, Sainsbury’s sta andando oltre, utilizzando il machine learning e lo streaming dei dati in tempo reale da Confluent per perfezionare i propri modelli di previsione. Questo permette di rispondere meglio alle mutevoli esigenze dei clienti, anticipare eventuali problemi nella supply chain e prendere decisioni più intelligenti in tempi ridotti.

Il futuro che ci aspetta e le opportunità per i retailer

Guardando al futuro, lo streaming dei dati in tempo reale giocherà un ruolo sempre più centrale nel rispondere alle esigenze di un settore retail in continua evoluzione. Abbracciando queste innovazioni, i retailer hanno l’opportunità di offrire un’esperienza d’acquisto non solo efficiente e personalizzata, ma anche sostenibile e coinvolgente.

di Diego Daniele, Country Leader Confluent Italia