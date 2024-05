Eaton 9395X: l’UPS ancora più compatto e dalle elevate capacità

Eaton, azienda specializzata nella gestione intelligente dell’energia, ha recentemente inaugurato un nuovo impianto produttivo a Helsinki, con l’obiettivo di incrementare la propria capacità di produzione e distribuzione di gruppi di continuità (UPS) di ultima generazione, inclusa la sua più recente soluzione: Eaton 9395X.

Attualmente in produzione presso il nuovo campus all’avanguardia in Finlandia, l’UPS Eaton 9395X occupa un ingombro fino al 30% inferiore rispetto ad altri modelli della stessa categoria, offrendo in parallelo maggiore efficienza energetica grazie ai convertitori in carburo di silicio. Richiedendo un minor consumo elettrico, facilita inoltre la riduzione delle emissioni di carbonio all’interno dei data center.

Le caratteristiche del nuovo Eaton 9395X

Con una potenza massima che, ad oggi, arriva fino a 1700 kVA, ma che verrà aumentata nel corso del prossimo anno, e un’eccezionale densità di potenza, l’UPS Eaton 9395X è progettato per garantire un’affidabilità senza precedenti, migliorando le già elevate capacità dell’UPS Power Xpert 9395P. Il modello è inoltre dotato della tecnologia EnergyAware di Eaton, che permette agli operatori dei data center di ridurne ulteriormente il costo totale di proprietà, grazie ai ricavi generati reimmettendo energia nella rete: in questo modo è inoltre possibile contribuire al bilanciamento della rete stessa, attraverso l’offerta di energia rinnovabile.

Eaton 9395X è facilmente implementabile, grazie a una progettazione accurata che comprende sottogruppi pronti per l’uso e installazione semplificata basata su un design a sbarre inter-cabinet e moduli di alimentazione autoconfiguranti. I sistemi di grandi dimensioni possono essere abilitati con un semplice click mentre, grazie ad affidabili funzioni di monitoraggio automatico incorporate, si riduce la necessità di effettuare controlli di manutenzione programmata. La tecnologia di bilanciamento del carico brevettata HotSync ne migliora l’affidabilità, eliminando l’eventualità di un singolo punto di guasto; inoltre, garantisce il funzionamento sicuro e affidabile dell’UPS, sincronizzando moduli di potenza e UPS in parallelo, senza la necessità di un collegamento di comunicazione o di segnalazione per la sincronizzazione.

L’UPS Eaton 9395X offre funzionalità di analisi completa del ciclo di vita, oltre a un “passaporto ecologico” che ne dimostra il basso impatto ambientale in termini di supply chain, produzione e utilizzo, fino alla sua dismissione: questo ne facilità l’inclusione nei calcoli delle emissioni di carbonio a livello di struttura. L’innovativo UPS offre i massimi livelli di sostenibilità, sicurezza e affidabilità, aiutando i clienti di Eaton a raggiungere i propri obiettivi ambientali.

Dichiarazioni

Joel Kärkkäinen, large 3phase UPS, Critical Power Solutions di Eaton ha dichiarato: “Abbiamo previsto dei convertitori a base carburo di silicio (SiC) per l’Eaton 9395X, in modo da garantire un’efficienza del 97,5% in modalità a doppia conversione. Rispetto ad altri modelli della stessa categoria, l’UPS richiede fino al 30% di raffreddamento in meno e un ingombro del 30% inferiore: ne consegue che questa soluzione permette di destinare più spazio ad apparecchiature IT in grado di generare profitto. È inoltre dotato di scarico dell’aria sul lato superiore, eliminando quindi la necessità di avere spazio libero sulla parte posteriore: ne consegue un ulteriore risparmio, anche in termini di costi di installazione”.