Eaton: due soluzioni innovative per l’illuminazione di emergenza

Eaton, azienda specializzata nella gestione dell’energia, introduce due novità nel suo portafoglio di prodotti per l’illuminazione di emergenza: la gamma GuideLed SL III per impianti autonomi CGLine+ e la versione da 1000lm di NexiTech CG-S.

Le caratteristiche delle ultime proposte di Eaton

GuideLed SL III, ora disponibile anche per impianti autonomi CGLine+, adatto all’utilizzo in tutti gli ambienti, offre nuove opportunità ai progettisti e agli installatori di illuminazione di emergenza. La gamma di prodotti presenta un look moderno ed elegante incassato a filo, che ben si abbina con l’estetica di qualsiasi altro apparecchio ordinario di forma rotonda collocato nelle vicinanze. Il design curato è, infatti, una caratteristica chiave che si riflette anche nella cornice quadrata, disponibile come accessorio intercambiabile in base alle necessità di configurazione.

Alimentata con batterie al Litio a ridotto impatto ambientale, GuideLed SL III di Eaton rappresenta un passo importante verso la sostenibilità dell’illuminazione di emergenza.

Il portfolio di Eaton si amplia inoltre con Nexi1000 CG-S, la nuova versione di NexiTech CG-S da 1000lm: è la soluzione ideale per le applicazioni che richiedono un impianto di illuminazione di emergenza in grado di raggiungere un illuminamento di 10lux minimi, come le attività commerciali con superficie sopra i 400mq o i contesti industriali dove, per questioni di altezza di installazione, è importante avere un flusso luminoso elevato per raggiungere in modo soddisfacente le richieste normative. La flessibilità di installazione del prodotto è garantita da una gamma di accessori completa che include kit da incasso a parete e su controsoffitto.

Dichiarazioni

“Le soluzioni ottiche innovative permettono di ottenere performance significative sia per l’illuminazione delle vie di esodo che per le aree aperte/antipanico, distribuendo al meglio il flusso di 320lm” ha dichiarato Alessio Peron, Product Manager Eaton per l’illuminazione di emergenza.