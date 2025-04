eCommerce in continua ascesa: l’analisi di idealo

In un mercato digitale in continua espansione, oltre 4 italiani su 5 effettuano almeno un acquisto online al mese, segnando il dato più alto degli ultimi tre anni e confermando l’inarrestabile successo dell’eCommerce. Questa crescita riflette non solo una maggiore fiducia dei consumatori nei canali digitali, ma anche la ricerca costante di convenienza, qualità e trasparenza nelle decisioni d’acquisto.

In questo scenario, la comparazione prezzi si afferma come uno strumento imprescindibile per chi desidera individuare le migliori offerte, valutare alternative e ottenere informazioni dettagliate sui prodotti. Un partner come idealo – portale internazionale specializzato nella comparazione prezzi – non si limita a supportare i consumatori, ma rappresenta un alleato fondamentale anche per i retailer, offrendo loro maggiore visibilità, dati preziosi sulle tendenze di mercato e strumenti avanzati per ottimizzare la propria strategia di pricing e acquisizione clienti.

La sensibilità al prezzo guida l’eCommerce, ma alcuni prodotti sono percepiti come essenziali

L’analisi dei trend di consumo eCommerce condotta da idealo nel suo “ Report annuale sull’e – commerce italiano 2025 ” evidenzia come l’interesse degli utenti verso determinati prodotti rimanga elevato anche in presenza di rincari, segnalando una maggiore propensione alla spesa per categorie percepite come essenziali o di tendenza. Tra queste spiccano sneakers, televisori e pneumatici estivi, settori in cui la domanda si mantiene costante indipendentemente dalle oscillazioni di prezzo. Al contrario, prodotti come smartphone, smartwatch e notebook risultano più sensibili alle variazioni di costo, con consumatori che tendono a rimandare l’acquisto in attesa di offerte migliori. Esistono poi categorie, come frigoriferi, lavatrici e giacche outdoor, che vedono un picco di interesse solo in caso di ribassi, mentre per altre tipologie di prodotti come fotocamere mirrorless neppure il calo dei prezzi sembra stimolare la domanda in modo significativo – probabilmente effetto della percezione di alcune categorie come desuete rispetto alle alternative più versatili e integrate (come gli smartphone di ultima generazione con comparti fotografici avanzati).

“In un mercato sempre più competitivo, idealo non è solo un comparatore: è un partner strategico per chi vuole ottimizzare vendite e strategie di pricing, cogliendo le opportunità offerte dagli eCommerce”, commenta Michele Vincenzoni, Team Lead B2B idealo.it. “I retailer hanno accesso a dati di mercato preziosi e insight sulle tendenze, per posizionarsi al meglio e massimizzare le performance di vendita. La sensibilità al prezzo continua a essere un fattore determinante nelle scelte d’acquisto degli utenti, ma emerge chiaramente che i consumatori sono disposti a spendere di più quando percepiscono un beneficio nel prodotto, come qualità superiore, durata o innovazione”.

Pricing: come ottimizzare le vendite con gli strumenti giusti

Per rimanere competitivi in un mercato in continua evoluzione, gli eCommerce devono quindi adattare le proprie strategie alle tendenze di consumo. Da una parte, ottimizzare le campagne stagionali è fondamentale per intercettare i picchi di domanda e massimizzare le conversioni, sfruttando al meglio le opportunità di vendita. In questo contesto, l’analisi della stagionalità per ogni categoria diventa un elemento cruciale: consente agli shop di pianificare in modo più strategico le loro promozioni, concentrandosi sui periodi di maggiore domanda e ottimizzando le vendite nei momenti più favorevoli.

Dall’altra, il monitoraggio costante dei prezzi consente ai retailer di posizionarsi in modo strategico rispetto alla concorrenza, garantendo un vantaggio competitivo. Un alleato importante in questo processo è l’avviso di prezzo di idealo, uno strumento che consente ai consumatori di ricevere notifiche quando un prodotto raggiunge il valore desiderato, aumentando significativamente la probabilità di acquisto. Tra i prodotti più monitorati dagli utenti nei vari eCommerce figurano LEGO, aspirapolvere, console di gioco e cuffie, con percentuali di sconto desiderato che superano il 20%.

Gli e-shop italiani crescono e conquistano i consumatori: la competitività supera i grandi marketplace internazionali

L’analisi di idealo sulle tendenze dell’eCommerce evidenzia un trend interessante: gli eCommerce italiani stanno acquisendo un ruolo sempre più competitivo rispetto ai grandi marketplace internazionali, che sia per la loro specializzazione in determinati settori, o per la capacità di attivare campagne promozionali durante l’anno. In particolare, oltre il 50% delle offerte in prima posizione su idealo.it per prodotti come televisori, caschi moto, frigoriferi e smartwatch è attribuibile ai negozi online italiani, che offrono prezzi migliori rispetto ai grandi player del mercato. Questo fenomeno si traduce in una crescente fiducia dei consumatori nei confronti dei brand nazionali, con un’impressionante crescita delle intenzioni d’acquisto per marchi italiani, che a gennaio 2025 hanno registrato un incremento dell’89,5% rispetto allo stesso mese del 2024.

La competitività degli e-shop italiani non si limita al prezzo, ma si estende anche alla qualità del servizio. Infatti, in base a un sondaggio di ottobre 2024, il 67,3% degli utenti italiani si dichiara disposto ad acquistare da negozi meno noti se questi offrono prezzi vantaggiosi e recensioni positive, evidenziando come la comparazione prezzi non sia più solo un mezzo per risparmiare, ma anche uno strumento per scoprire nuove realtà commerciali affidabili e competitive.

“In un panorama sempre più dinamico, la comparazione prezzi si conferma uno strumento essenziale per aiutare i retailer a migliorare la propria competitività e per offrire ai consumatori la possibilità di fare scelte più informate e vantaggiose”, continua Michele Vincenzoni “L’obiettivo di idealo è proprio quello di agevolare l’incontro tra domanda e offerta, permettendo ai negozianti di espandere il proprio eCommerce e raggiungere un traffico profilato di alta qualità, senza sostenere costi di attivazione e gestione. L’analisi delle intenzioni d’acquisto da parte di idealo, consente ai negozianti di sapere quali sono i prodotti che andranno per la maggiore in determinati periodi dell’anno. Un insight strategico, che consente loro di pianificare meglio le vendite e la scontistica nel corso dell’anno, con immediati vantaggi anche per chi acquista”.

idealo a Netcomm Forum Milano

Il team di idealo sarà a Netcomm Forum, appuntamento di riferimento per il mondo digitale italiano, che si svolgerà presso Allianz MiCo Milano, il 15 e il 16 aprile 2025, dove sarà possibile non solo conoscere l’azienda e ricevere gli ultimi aggiornamenti sui trend dell’eCommerce, ma anche ottenere i consigli e gli strumenti più adatti per ottimizzare le vendite online e massimizzare le conversioni.