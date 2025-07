Econocom punta alla leadership europea dell’AV

Econocom, specialista europeo nella trasformazione digitale per le organizzazioni pubbliche e private, ha recentemente annunciato l’accelerazione della sua strategia di crescita come integratore nel settore audiovisivo (AV) attraverso le acquisizioni, già concluse e previste, di quattro aziende specializzate in AV in Germania, Spagna, Irlanda e Regno Unito. Queste operazioni rappresentano un passo decisivo per posizionare Econocom come l’integratore AV n. 1 in Europa, con capacità end-to-end, forti competenze settoriali e una profonda presenza locale.

Finanziate dal recente collocamento privato di 225 milioni di euro di Schuldschein, queste acquisizioni rafforzano l’attuazione del piano “One Econocom“, che mira a sbloccare le sinergie tra i mercati e a fornire un’offerta unificata in tutte le aree geografiche di Econocom.

Econocom e le acquisizioni tattiche per aumentare la profondità locale e la portata settoriale

Al 9 luglio 2025, le transazioni concluse da Econocom comprendono:

L’acquisizione di una quota di maggioranza del 60% di AVANZIA, una società di ingegneria AV con sede a Madrid, fondata nel 2003, attiva in Spagna e America Latina e riconosciuta per le sue soluzioni immersive e museografiche, che fornisce produzione AV, integrazione di sistemi e supporto agli eventi, con una forte presenza nei settori aziendale e dell’istruzione. È un partner certificato AVIXA CTS di importanti marchi globali. Con un fatturato di 8,1 milioni di euro e un margine EBITDA dell’11,9%, l’azienda impiega circa 50 professionisti altamente qualificati. L’acquisto della restante quota del 40% avverrà tra il 2026 e il 2029.

L’acquisizione di una quota di maggioranza del 67% di ISS AV , un integratore AV con sede a Dublino, fondato nel 1991 e specializzato nell’installazione di apparecchiature, nella manutenzione e nelle soluzioni AV legate alla fotografia. Serve oltre 150 clienti, tra cui istituzioni pubbliche e università, grazie ad accordi quadro. Con un fatturato di 9,3 milioni di euro e un margine EBITDA del 15%, l’azienda rafforza l’offerta britannica di Econocom nei settori dell’istruzione, pubblico e aziendale.

Complementare a quest'ultima transazione, l'acquisizione delle attività e delle competenze di Smartcomm, che sono state integrate nel maggio 2025. Con sede a High Wycombe, in Inghilterra, e con un fatturato di 21,3 milioni di sterline nel 2023, Smartcomm vanta una solida reputazione nell'integrazione audiovisiva nei mercati commerciali, pubblici e dell'ospitalità. Insieme, ISS AV e Smartcomm rafforzano in modo significativo la presenza e le capacità di Econocom nella regione, in particolare nella realizzazione di progetti AV complessi e completi.

Contemporaneamente, Econocom ha firmato un accordo per l’acquisizione di una partecipazione di maggioranza del 70% in:

ICT, un’azienda leader nell’integrazione AV fondata nel 1988 con sede vicino a Stoccarda e uffici a Berlino, Monaco, Colonia e Francoforte, in Germania, fornisce installazioni fisse (55% del fatturato dell’anno fiscale 2024) per musei aziendali, centri di simulazione, studi e showroom, e soluzioni di noleggio (45%) per eventi dal vivo, fiere e mostre. La sua esperienza di alto livello nelle strutture LED cinetiche e nella meccanica personalizzata serve un sacco di clienti industriali in vari settori. L’azienda ha 160 dipendenti supportati da un team di dirigenti con più di dieci anni di esperienza. L’acquisizione di ICT è ancora in attesa dell’approvazione dell’Ufficio federale tedesco per i cartelli (Bundeskartellamt), in base alle norme antitrust locali.

Queste aggiunte, chiuse e previste, seguono l’obiettivo di Econocom di consolidare i mercati nazionali frammentati, espandere la copertura settoriale e scalare l’AV come linea di business ad alta crescita, in linea con le ambizioni del piano “One Econocom”.

Rafforzare la leadership paneuropea nel settore AV

Dopo aver ricevuto un notevole impulso dalla pandemia di Covid-19 tra il 2020 e il 2022, si prevede che il mercato dell’audiovisivo, compresi i prodotti AV e la segnaletica digitale, crescerà costantemente del 4% circa ogni anno fino al 2028, grazie alla standardizzazione dei componenti video e delle comunicazioni e collaborazioni unificate.

Il portafoglio AV di Econocom comprenderà ora un’impronta paneuropea unica, con competenze che vanno dalla progettazione immersiva ai servizi gestiti, offrendo al gruppo la leadership di questo mercato frammentato nella regione. Il Gruppo farà leva su queste transazioni per implementare un modello di eccellenza nell’AV e per rafforzare la propria esperienza nel fornire ambienti AV collaborativi, interattivi e connessi che soddisfino le esigenze in evoluzione di lavoratori ibridi e istituzioni digital-first.

Con queste mosse strategiche, Econocom afferma la sua ambizione di essere il partner AV di riferimento per le organizzazioni del settore pubblico e privato in tutta Europa.

Dichiarazioni

Angel Benguigui, Chief Executive Officer di Econocom, ha dichiarato: “La trasformazione digitale delle organizzazioni oggi si basa sempre più sulla loro capacità di progettare esperienze ibride, interattive e senza soluzione di continuità, sia per i dipendenti che per i clienti e i partner. Le tecnologie audiovisive si trovano al crocevia di questo cambiamento e non servono solo come strumenti, ma come fattori di collaborazione, coinvolgimento ed efficienza operativa. Con queste nuove acquisizioni, Econocom compie un passo decisivo per diventare leader in questo mercato in crescita, con la scala, l’agilità e la profondità tecnica necessarie per servire clienti locali e multinazionali in tutti i settori. Vorrei dare un caloroso benvenuto a tutti i team di talento che si uniscono a noi in Europa. Le loro competenze, la loro creatività e la loro profonda conoscenza dei mercati locali saranno risorse fondamentali per continuare a crescere e a guidare la trasformazione dell’audiovisivo su scala continentale”.

Philippe Renauld, Managing Director Finance and M&A di Econocom, ha aggiunto: “Queste acquisizioni riflettono la nostra ambizione strategica di consolidare il mercato AV europeo e di costruire una linea di business scalabile e ad alto margine. Siamo certi che questi investimenti mirati accelereranno la nostra trasformazione e produrranno valore a lungo termine per il Gruppo”.