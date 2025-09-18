ECS2530FP: il nuovo switch L2+ Multi-Gigabit di EnGenius

EnGenius Technologies, azienda specializzata nelle soluzioni di rete per il settore enterprise, annuncia il lancio del modello ECS2530FP, un avanzato switch L2+ Multi-Gigabit progettato per rispondere alle esigenze delle infrastrutture di rete aziendali moderne. L’ECS2530FP garantisce elevate prestazioni e massima flessibilità, offrendo opzioni di gestione versatili, on-site tramite EnGenius Private Cloud o da remoto attraverso la piattaforma EnGenius Cloud.

Questa duplice modalità consente ai team IT un controllo completo e sicuro, adattabile a qualsiasi scenario di implementazione.

Principali funzionalità dell’ECS2530FP

Il nuovo switch EnGenius offre un’elevata versatilità e prestazioni di ultima generazione, grazie a 24 porte multi-gigabit 2,5GbE con supporto PoE+ e PoE++, affiancate da 6 uplink 10G SFP+ a doppia velocità.

Questa configurazione garantisce la larghezza di banda, rapidità di trasmissione e l’affidabilità necessarie alle moderne infrastrutture aziendali per supportare applicazioni ad alta intensità di dati, come access point Wi-Fi 7, sistemi di sorveglianza basati su intelligenza artificiale e soluzioni VoIP avanzate. Progettato con 16 porte PoE+ (802.3at) e 8 porte PoE++ (802.3bt), l’ECS2530FP è in grado di erogare fino a 90 W per porta, risultando ideale per alimentare apparati evoluti ad alto assorbimento.

Il budget PoE complessivo di 740 W consente di gestire in modo efficiente ambienti con elevata concentrazione di dispositivi, offrendo una soluzione potente e scalabile per le reti aziendali più complesse.

Grazie all’intuitiva piattaforma EnGenius Cloud, la gestione dell’ECS2530FP può essere effettuata con facilità da qualsiasi luogo.

Le principali funzionalità includono il provisioning, aggiornamenti firmware in blocco, monitoraggio in tempo reale, notifiche proattive e analisi basate su intelligenza artificiale, offrendo agli amministratori IT piena visibilità e controllo da un unico pannello centralizzato.

Caratteristiche e vantaggi

Performance multi-gigabit per una maggiore efficienza. Ottimizzato per le reti aziendali, l’ECS2530FP supporta la connettività multi-gigabit, assicurando trasferimenti dati ad alta velocità, streaming video in 4K e 8K senza interruzioni e prestazioni ideali per le attività operative delle PMI. Che si tratti di abilitare il lavoro da remoto, gestire videoconferenze o supportare applicazioni a elevato consumo di banda, questo switch garantisce una rete efficiente, stabile e altamente reattiva, in grado di soddisfare le esigenze dinamiche degli ambienti professionali moderni.

Con l’ECS2530FP, EnGenius introduce una soluzione solida e versatile, progettata per semplificare le implementazioni di rete complesse e garantire performance elevate in ambienti aziendali in continua evoluzione.

Dichiarazioni

“Con l’affermarsi del Wi-Fi 7 e dei dispositivi ad alte prestazioni, l’ECS2530FP risponde alla crescente esigenza di velocità superiori per porta, alimentazione affidabile e opzioni di gestione flessibili”, ha dichiarato Paolo Ciavardini, Country manager di EnGenius Networks Italia. “È una soluzione completa e potente, pensata per i team IT che desiderano implementare reti enterprise scalabili ed efficienti”.