Eliwell con Schneider Electric a Chillventa 2024

È in corso, fino al 10 ottobre, a Norimberga, Chillventa 2024, fiera leader mondiale per le tecnologie di refrigerazione, condizionamento, ventilazione e pompe di calore. Tra le aziende leader del settore presenti c’è Eliwell, insieme a Schneider Electric, con importanti novità che testimoniamo la continua evoluzione della sua strategia digitale e di prodotto per promuovere uno sviluppo tecnologico sostenibile e improntato all’efficienza energetica per la filiera del mondo HVACR.

In occasione della partecipazione alla fiera, Eliwell annuncia l’evoluzione delle soluzioni di monitoraggio disponibili, con il lancio di Eliwell AIR, la soluzione App&Cloud semplice e veloce per il monitoraggio di apparecchi frigoriferi, e Refrigeration Expert XP, il nuovo dispositivo compatto e potente per monitorare e gestire piccoli impianti da remoto, oltre all’anteprima ufficiale della nuova gamma di controllori evoluti per banchi refrigerati, EWNext 1000. Eliwell porta in fiera anche nuove soluzioni per i costruttori di macchine HVAC, Pumping e non solo, con la gamma evoluta di controllori programmabili Modicon M173O.

Eliwell mostra l’importanza del monitoraggio dei dati nei grandi e piccoli impianti

Nei grandi impianti rendere il dato disponibile per attività di analisi è fondamentale. Questo è possibile con un protocollo di partenza sempre più “open”. Tutto questo è sempre più valido anche per i piccoli impianti. Ed è proprio a questo livello che Eliwell entra in gioco – in collaborazione con il mondo Schneider Electric – portando la propria esperienza nel mondo dei supermercati ai piccoli impianti, con soluzioni di monitoraggio, controllo e gestione del dato basate su protocolli aperti e pronte per essere integrate in ambienti di Building Management System o di Energy Management System in una logica di ottimizzazione dell’informazione e dei comportamenti di impianti e macchine.

Le novità per installatori e integratori di sistema

Refrigeration Expert XP è un nuovo dispositivo compatto e potente in formato 4 DIN ideale per installatori che devono fornire ai propri clienti (gestori di pasticcerie, ristoranti e city market) un sistema di monitoraggio semplice ma efficiente, che permetta di supervisionare l’intera struttura. È applicabile a vetrine, celle, armadi frigoriferi, unità condensanti, centrali compressori, rilevatori di perdite di refrigerante e misuratori di energia.

Eliwell AIR offre invece la possibilità di monitoraggio di un singolo punto tramite connettività locale via Bluetooth e accesso semplificato dal cloud, per una serie di controllori compatibili per celle frigorifere e banchi stand-alone. Soluzione pensata per la gestione da remoto di frigoriferi connessi, offre alert in-app, funzioni di verifica dello stato di funzionamento efunzionalità di manutenzione remota.

In anteprima a Chillventa verrà presentata anche la nuova gamma di controllori per la refrigerazione EWNext 1000, l’evoluzione tecnologica della piattaforma Next, dispositivi ancora più performanti per l’ultima generazione di banchi refrigerati ad alta efficienza.

Le novità per i costruttori

Per i costruttori di unità HVAC e gruppi Pumping, Eliwell propone la gamma evoluta di controllori programmabili Modicon M173O, compatti e ad alte prestazioni, disponibili sia nella versione 4 DIN, sia per montaggio a pannello.

Completano l’offerta i dispositivi D Controls, un pacchetto completo di termostati e pressostati ora disponibili anche nelle versioni certificate PED per l’utilizzo in applicazioni con pressioni specifiche.

In prima linea ai Chillventa Specialist Forums

Eliwell e Schneider Electric saranno tra i protagonisti degli Specialist Forums, eventi tematici organizzati dal circuito fieristico, con quattro appuntamenti per presentare soluzioni digitali innovative progettate per diverse tipologie di impianti, oltre a casi applicativi di successo realizzati in collaborazione con clienti e partner consolidati:

Verranno presentati dati sperimentali sul campo e di diverse installazioni di una pompa di calore reversibile R-744: una scelta efficace sia per le nuove installazioni che per le ristrutturazioni di caldaie tradizionali, con la testimonianza di F. Biaggini SA.

Si darà una overview sulla potenza e sui vantaggi derivanti dall’esperienza e dall’adattabilità delle soluzioni di controllo Eliwell, integrate nelle innovative unità di condensazione R-744 di Rivacold.

Sarà possibile approfondire l’avanzata competenza digitale di Eliwell, che offre ai proprietari di frigoriferi un semplice sistema di monitoraggio e controllo remoto con acquisizione dati tramite un portale cloud e un’app mobile.

Si esplorerà una gamma di soluzioni su misura per supermercati, magazzini, minimarket e ristoranti, scoprendo i criteri di selezione chiave e i vantaggi tangibili che offrono per guidare l’efficienza in diverse operazioni.

I prossimi appuntamenti in fiera con Eliwell e Schneider Electric

Di seguito maggiori dettagli sui quattro Specialist Forums tenuti dagli esperti Eliwell e Schneider Electric:

9 ottobre | 15:00 – 15:20 | Hall 7A / 7A-638

Explore an easy setup for cooling equipment monitoring with Eliwell AIR. It’s never been simpler!

Paolo Peterle, Product Manager – Refrigeration, Eliwell by Schneider Electric

10 ottobre | 13:00 – 13:20 | Hall 7A / 7A-638

Maximize maintenance & efficiency with digital solutions in commercial and industrial refrigeration

Mauro De Barba, Marketing Manager IoT & Digital Services, Eliwell by Schneider Electric