ePMP 4500 di Cambium Networks: la soluzione asimmetrica per i WISP

Gli ISP wireless (WISP) devono affrontare la crescente invasione degli operatori di rete che utilizzano la fibra e le tecnologie satellitari LEO (Low Earth Orbit), e i consumatori hanno aspettative elevate in termini di velocità, latenza e affidabilità. Gli operatori WISP potranno continuare a far crescere le loro attività soltanto offrendo vantaggi tecnici e soluzioni pratiche. La serie ePMP 4000 di Cambium Networks, in particolare l’access point ePMP 4500, introduce una nuova caratteristica innovativa progettata per fare proprio questo: la larghezza di banda asimmetrica del canale.

L’Access Point ePMP 4500 aumenta la capacità con una configurazione più intelligente dei canali

Questa funzione consente ai WISP di configurare canali di ampiezza diversa per il traffico uplink e downlink, una novità assoluta per questa classe di prodotti. Il vantaggio consiste in una maggiore capacità e una riduzione delle interferenze, soprattutto nella rumorosa banda a 5 GHz in cui operano molti WISP. Per capire il valore di questa funzionalità, basti pensare a come si comporta la larghezza di banda nelle implementazioni reali. Canali più ampi combinati con modulazioni di ordine elevato possono aumentare drasticamente il throughput e l’ePMP 4500 offre questo tipo di prestazioni. Tuttavia, questi canali ampi rendono anche i collegamenti più vulnerabili alle interferenze, in particolare nei pressi della torre, dove la congestione RF è spesso massima.

Risolvere le sfide dell’Uplink in ambienti rumorosi

I moduli di sottoscrizione (SM), situati lontano dalla torre, sono in genere soggetti a minori interferenze. Ma la torre stessa, spesso circondata da altre radio e segnali concorrenti, può diventare un collo di bottiglia. Questo è particolarmente problematico per le prestazioni in uplink, dove i segnali cercano di raggiungere la torre in mezzo a tutto quel rumore. È qui che la larghezza di banda asimmetrica del canale cambia le carte in tavola: consentendo ai WISP di assegnare un canale più stretto all’uplink, il sistema riduce la quantità di rumore che raccoglie. I canali più stretti hanno un budget di collegamento più elevato e, in ultima analisi, producono un rapporto segnale/rumore più alto, il che significa una comunicazione uplink più affidabile, anche in ambienti RF difficili.

Allineare l’architettura wireless ai modelli di traffico

Allo stesso tempo, la maggior parte del traffico Internet è di tipo downstream: streaming video, navigazione, aggiornamenti software. La configurazione asimmetrica permette ai WISP di mantenere un canale più ampio in direzione downlink, consentendo la trasmissione di dati ad alta velocità all’utente finale senza sacrificare le prestazioni in direzione uplink. Non si tratta solo di un vantaggio teorico. In termini pratici, i WISP che utilizzano l’ePMP 4500 con questa funzione ottengono velocità di downlink più elevate mantenendo una capacità di uplink stabile e sufficiente. Ciò si traduce in una migliore esperienza per i clienti senza dover scendere a compromessi sull’affidabilità o riprogettare la rete.

Un percorso di aggiornamento semplice con vantaggi immediati con l’ePMP 4500

L’Access Point ePMP 4500 supporta la retrocompatibilità con i moduli Subscriber Force 300, il che significa che gli operatori di rete possono trarre vantaggio da questa funzione semplicemente aggiornando il loro access point ePMP 3000 ad un ePMP 4500 e iniziando a vedere i vantaggi immediati della larghezza di banda asimmetrica del canale e di altri miglioramenti, aggiornando gli SM quando lo ritengono opportuno o in base all’espansione e alla crescita della loro attività.

Questa caratteristica di larghezza di banda asimmetrica del canale è un’esclusiva della serie ePMP 4000, e riflette l’attenzione di Cambium Networks nel risolvere le sfide di implementazione del mondo reale affrontate dai WISP, in particolare quelli che operano in ambienti densi o con limitazioni di spettro. Per i WISP che desiderano rimanere competitivi senza dover effettuare grandi revisioni, questa funzione offre un modo semplice per sfruttare al meglio lo spettro esistente. Si tratta di un approccio intelligente alla gestione dello spettro che allinea le capacità tecniche con i modelli di traffico, rendendola un’innovazione tempestiva per l’attuale panorama wireless.