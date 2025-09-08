Epson e Consorzio ERP Italia: la collaborazione che fa bene all’ambiente

Epson, fra i maggiori player mondiali nella tecnologia, e il Consorzio ERP Italia, tra i principali Sistemi Collettivi attivi a livello nazionale nella gestione dei RAEE e dei rifiuti di pile e accumulatori, consolidano una collaborazione che mette in pratica i principi dell’economia circolare attraverso un modello di responsabilità condivisa lungo l’intero ciclo di vita del prodotto.

I numeri della partnership tra Epson ed ERP Italia

Dalla progettazione all’ecodesign, dalla raccolta al trattamento, fino alla rendicontazione ambientale: il percorso comune di Epson ed ERP Italia si traduce in risultati misurabili. Solo tra aprile 2024 e marzo 2025, il Consorzio ha raccolto e avviato a trattamento oltre 418 tonnellate di rifiuti tecnologici riconducibili ai prodotti Epson, suddivise tra RAEE domestici e professionali, pile, imballaggi e componenti da rottamazione. Nel dettaglio:

336.034,87 kg di RAEE B2C

82.207,00 kg di RAEE B2B

561,65 kg di pile e accumulatori

L’impegno ambientale di Epson inizia già dalla fase progettuale, grazie a soluzioni di ecodesign che puntano a ridurre il peso, i volumi e l’impatto dei dispositivi. La gamma EcoTank, ad esempio, utilizza circa 6 kg di plastica in meno rispetto ai modelli tradizionali delle stampanti a getti d’inchiostro: un dato che, moltiplicato per gli oltre 100 milioni di unità vendute, si traduce in più di 600.000 tonnellate di plastica risparmiate.

In parallelo alla gestione dei flussi a fine vita, Epson porta avanti una strategia industriale orientata a prodotti più durevoli, rigenerabili e riciclabili. L’introduzione di materie prime seconde nei prodotti (come almeno il 30% di plastica riciclata nei nuovi case EcoTank), lo sviluppo di bioplastiche attraverso l’impego di alghe e tecnologie di riciclo a secco come il sistema Paper Lab dimostrano come innovazione e circolarità possano andare di pari passo.

In qualità di Sistema Collettivo, il Consorzio ERP Italia contribuisce concretamente alla transizione circolare trasformando i rifiuti raccolti in materia prima seconda. Nel 2024, ha garantito un tasso di recupero complessivo del 95%, con l’89,42% dei materiali valorizzati e il 5,6% termovalorizzato. Grazie alla gestione di oltre 418 tonnellate di rifiuti riconducibili a materiali Epson, il Consorzio ha evitato l’emissione di circa 318 tonnellate di CO₂, un valore equivalente alla capacità di assorbimento annua di oltre 15.900 alberi.

Dichiarazioni

“L’innovazione non è solo una questione tecnologica, ma anche una responsabilità”, commenta Luca Cassani, Corporate Sustainability Manager di Epson. “La nostra collaborazione con il Consorzio ERP Italia, iniziata nel 2008, è un esempio virtuoso di come aziende e sistemi collettivi possono contribuire a ridurre l’impatto dei prodotti durante l’intero ciclo di vita, monitorando in modo puntuale l’efficacia delle nostre soluzioni e contribuendo attivamente alla transizione ecologica del settore”.

“Accompagnare un Produttore come Epson in tutte le fasi del ciclo di vita dei prodotti significa lavorare in sinergia su raccolta, trattamento e reporting – dichiara Daniela Carriera, Sales Marketing and Business Development Director del Consorzio ERP Italia. – Il nostro valore aggiunto è essere dei facilitatori per una filiera trasparente e conforme, necessaria ai fini di una corretta rendicontazione”.