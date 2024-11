Epson vincitore del Good Design Awards 2024

Epson, leader mondiale del settore tecnologico, si aggiudica i Good Design Awards 2024 con cinque stampanti e un piano di scansione per la gestione del colore. I Good Design Awards vengono assegnati annualmente a progetti che migliorano la vita e la società. Di seguito sono descritte le stampanti vincitrici e i motivi della loro selezione.

Stampante Epson a getto d’inchiostro WorkForce Enterprise AM-C400 Business

È una stampante multifunzione inkjet in formato A4 a colori con testina in linea, progettata per gli uffici. La testina di stampa è stata installata con una nuova angolazione e il percorso di alimentazione della carta è stato accorciato. Queste innovazioni hanno permesso di ottenere un’elevata produttività grazie alla velocità di stampa di 40 pagine al minuto e di ridurne nello stesso tempo le dimensioni per poterla posizionare anche sulle scrivanie. La stampante consuma meno energia e richiede meno parti di ricambio rispetto alle stampanti laser, contribuendo a ridurre l’impatto ambientale. L’obiettivo era progettare una stampante che creasse un ambiente d’ufficio più efficiente e confortevole.

Motivi del premio

Questo modello mira a ridurre il possibile impatto ambientale che i dispositivi possono avere negli uffici. Epson ha raggiunto l’obiettivo ridimensionando a un formato da scrivania una stampante a getto d’inchiostro che, inoltre, ha prestazioni ambientali migliori rispetto alle stampanti laser. Adottando il design delle stampanti a getto d’inchiostro per ufficio, questa macchina presenta una linea che guida naturalmente l’occhio verso le aree chiave. Ad esempio, la suddivisione in zone è chiara e c’è una finestra che permette di vedere le cartucce d’inchiostro. Con le sue forme arrotondate, Epson ha creato un design che si integra perfettamente in qualsiasi spazio d’ufficio.

Stampante per etichette a colori Epson ColorWorks CW-C8000

Questa stampante a getto d’inchiostro, che produce etichette a colori ad alta velocità, è destinata a vari settori, tra cui: manifatturiero, alimentare, vendita al dettaglio e medicale, nei quali si desidera produrre internamente etichette di alta qualità e con inferiori tempi di consegna. Le confezioni di inchiostro di elevata capacità hanno un numero ridotto di parti in plastica e contribuiscono a diminuire l’impatto ambientale grazie a minori scarti dei materiali di consumo. L’obiettivo di progettare una stampante che permettesse agli operatori di utilizzarla senza problemi è stato raggiunto adottando una testina in linea a lunga durata e migliorando la robustezza e la facilità d’uso, in modo che potesse essere considerata e utilizzata al pari di una macchina industriale.

Motivi del premio

I giudici hanno apprezzato molto questo prodotto in quanto stampante ad alta velocità che supporta le esigenze della nuova era manifatturiera, tra cui la diversificazione dei prodotti, la produzione di piccoli lotti e la produzione interna. Epson l’ha progettata partendo dal presupposto che i suoi utilizzatori saranno presenti in diversi settori. La stampante può essere gestita facilmente perché è stata configurata in modo che l’inchiostro e la carta per etichette possano essere sostituiti dalla parte anteriore. È stata adottata una struttura in metallo per offrire robustezza, mentre la connessione di rete consente di diversificare le sedi di utilizzo e di controllare la stampante in modalità remota. Pertanto, si prevede che questa stampante verrà utilizzata in diverse linee di produzione. È facile l’integrazione di questa stampante, grazie alle sue dimensioni, all’armonia della forma, al rapporto prezzo/prestazioni e al packaging dell’inchiostro che riduce gli sprechi. Di conseguenza, i giudici la considerano un progetto che aumenterà la libertà di progettazione per aziende di varie dimensioni e sosterrà il futuro della produzione.

Stampante a getto d’inchiostro per grandi formati Epson SureColor SC-P20500

Si tratta di una stampante di grande formato (64 pollici) a getto d’inchiostro con pigmenti a base d’acqua, progettata per migliorare la qualità delle immagini e la produttività, principalmente per il mercato fotografico e delle belle arti. L’adozione di sacche di inchiostro di grande capacità riduce la frequenza delle sostituzioni, diminuendo gli scarti a circa un decimo. Inoltre, la superficie superiore piatta può essere utilizzata anche come piano di lavoro, migliorando l’efficienza dello spazio. L’obiettivo era quello di progettare una stampante sofisticata e ad alte prestazioni con un case esterno bianco per dare un’immagine di pulizia all’ambiente di lavoro.

Motivi del premio

Questo prodotto raggiunge la massima espressione della gamma cromatica perché è dotato di 12 colori di inchiostro, ideali per foto e belle arti. Allo stesso tempo, riduce gli scarti generati durante la stampa a circa un decimo del volume precedente. È una stampante di grande formato. Tuttavia, la superficie superiore è piatta e quindi può essere utilizzata come spazio di lavoro. Ciò significa che Epson ha preso in considerazione anche l’efficienza dell’installazione in termini di spazio. È dotata di sacche di inchiostro di grande capacità per ridurre la frequenza delle sostituzioni dell’inchiostro, mentre il design compatto e salvaspazio con altezza ridotta migliora l’ambiente di lavoro. I giudici hanno valutato questo prodotto per il suo design eccezionale, che rispetta le persone e l’ambiente, ottenendo al contempo la massima qualità delle immagini.

Stampante per indumenti/stampante UV SureColor SC-F1000/SC-V1000

Si tratta di modelli entry-level di stampanti per indumenti e oggetti, che possono essere facilmente installati in piccoli negozi. I clienti possono ordinare prodotti personalizzati tramite un’app dedicata, partendo dalle foto presenti sui loro smartphone. Il negozio può quindi gestire più stampanti tramite il cloud. Questo sistema supporta il lancio di prodotti su piccola scala, che stanno diventando sempre più popolari. L’obiettivo era quello di progettare una stampante che ispirasse le esigenze creative dell’operatore e designer, con un processo di stampa on-demand e visibile dall’esterno trasparente, come in una vetrina.

Motivi del premio

La caratteristica principale di questi prodotti è l’involucro superiore trasparente. La possibilità di vedere l’effettivo avanzamento della stampa crea una sensazione di coinvolgimento, perché si vede formarsi il disegno proprio davanti ai propri occhi, e offre al contempo un senso di sicurezza. L’elegante involucro rettangolare ne facilita l’installazione, creando un nuovo valore spaziale simile a una mini-fabbrica all’interno del negozio, aumentando ulteriormente il fascino del prodotto.

Stampante digitale per tessuti Epson Monna Lisa ML-13000

Si tratta di una stampante digitale per la stampa diretta su tessuti destinata principalmente all’abbigliamento e al tessile in generale. Le operazioni di pre- e post-stampa, in precedenza eseguite separatamente, vengono ora eseguite in contemporanea alla stampa, accorciando il processo complessivo. L’uso di inchiostri a pigmenti consente inoltre di evitare il vaporizzo e il lavaggio del tessuto dopo la stampa, riducendo in modo significativo il consumo di acqua. Ciò contribuisce a ridurre l’impatto ambientale. L’obiettivo era quello di progettare una stampante a basso impatto ambientale che riducesse la saldatura e altre aree di lavorazione della lamiera per gli esterni.

Motivi del premio

Anche solo guardando i numeri – una riduzione del 97% dell’uso dell’acqua e un accorciamento del processo di tintura da 1,5 mesi a tre giorni – lo sviluppo tecnologico che lo ha reso possibile rappresenta un’importante innovazione. È molto apprezzato come progetto che offre una soluzione fondamentale al problema sociale dei rifiuti di abbigliamento. Il design esterno dell’apparecchiatura incorpora anche la facilità di manutenzione, un aspetto che contribuisce a rendere più luminose le fabbriche e a ridurre l’energia utilizzata durante la produzione. I concetti di eco-compatibilità e pulizia sono stati integrati in modo coerente dagli obiettivi e dall’innovazione tecnologica fino alla produzione finale. È molto apprezzato come progetto completo che indica la strada da seguire per un futuro ideale nella diversificazione dell’industria manifatturiera e della moda.

Piano di scansione portatile per la gestione del colore

Si tratta di un piano per la lettura automatica delle cartelle colori che semplifica la corrispondenza dei colori con le stampanti di grande formato. Il collegamento con il colorimetro Epson SD-10 e con il software di gestione del colore consente di ottenere una corrispondenza cromatica accurata grazie alla lettura automatica della cartella colori stampata e alla creazione del profilo ottimale per la stampante e il supporto. La tecnologia proprietaria di Epson ha permesso di ottenere un corpo estremamente preciso, compatto e leggero. La custodia di cui è dotato facilita il trasporto sul luogo di stampa. Questo garantisce una lettura semplice, accurata e rapida delle cartelle colori. L’obiettivo era quello di progettare un tavolo piatto e semplice, portatile e facile da usare.

Motivi del premio

È necessario ottenere la massima precisione con risorse minime per soddisfare in modo efficiente le richieste di un mercato sempre più diversificato, riducendo al minimo gli sprechi. In passato, il lavoro di correzione del colore sulle stampanti richiedeva molto tempo e fatica. Questo prodotto automatizza questo lavoro per ottenere efficienza e precisione. Questa caratteristica ha un grande significato sociale. I giudici l’hanno valutato un design che migliora la portabilità e risponde con precisione alle esigenze dei siti di stampa, con una comprensione accurata dell’ambiente di lavoro e grazie all’utilizzo della tecnologia che Epson ha sviluppato nelle stampanti.