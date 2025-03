Esprinet premiata da CDP per il suo impegno nella sostenibilità

Le organizzazioni mondiali si stanno impegnando a portare avanti pratiche di sostenibilità aziendale senza precedenti al fine di ridurre il proprio impatto sull’ambiente. Ne è un esempio il Gruppo Esprinet, specialista di consulenza, vendita e noleggio di prodotti tecnologici e sicurezza informatica, che annuncia l’ottenimento, da parte di CDP, l’organizzazione globale non-profit che valuta le performance aziendali nella lotta al cambiamento climatico e nella gestione sostenibile delle risorse naturali, del punteggio B per il clima e per la sicurezza idrica.

Questo riconoscimento premia il percorso del Gruppo verso la trasparenza e l’azione concreta in materia di sostenibilità, confermando l’importanza della rendicontazione ESG come leva strategica per rafforzare resilienza e competitività.

L’impegno Green di Esprinet

Nel 2024, Esprinet ha compiuto passi significativi per consolidare il proprio ruolo di realtà responsabile nel settore ICT e Green Tech. L’azienda ha investito nell’efficienza energetica e nella riduzione dell’impronta ambientale. Il nuovo polo logistico di Tortona, certificato LEED Gold, è stato dotato di impianti fotovoltaici e sistemi di illuminazione a LED per avvicinarsi all’autosufficienza energetica, seguendo l’esempio del magazzino di Cambiago (MI), già 100 per cento autosufficiente.

Sul fronte dell’innovazione, la nascita di Zeliatech, controllata totalmente da Esprinet, ha consolidato il gruppo come primo distributore europeo di tecnologie abilitanti per un futuro più sostenibile, rappresentando un passo decisivo nella Double Transition, digitale e green.

Sempre nel 2024, l’azienda, ha rafforzato la governance ESG. In particolare, con l’avvio della prima rendicontazione in conformità alla CSRD, ha promosso un dialogo interno più strutturato tra i dipartimenti e il Comitato di Competitività e Sostenibilità, al fine di garantire trasparenza e gestione responsabile. Inoltre, ha potenziato i programmi di formazione e ascolto dei dipendenti, favorendo una cultura della diversità, dell’equità e dell’inclusione, con particolare attenzione alle dinamiche intergenerazionali.

L’adesione al Global Compact e obiettivi futuri

A ulteriore conferma di questo impegno, Esprinet ha aderito al Global Compact delle Nazioni Unite, la più grande iniziativa mondiale per la sostenibilità d’impresa, assumendosi la responsabilità di applicare i Dieci Principi su diritti umani, standard lavorativi, ambiente e anti-corruzione.

Il punteggio assegnato da CDP sottolinea l’importanza della trasparenza e della gestione strategica delle tematiche ambientali. I dati forniti da Esprinet saranno condivisi con investitori, clienti e stakeholder per supportare decisioni basate su criteri ESG, facilitando la conformità normativa e il monitoraggio del rischio climatico.

Dichiarazioni

“Far parte delle oltre 24.800 organizzazioni che utilizzano i dati per guidare decisioni positive per il nostro pianeta è per noi motivo di grande orgoglio”, ha dichiarato Giulia Perfetti, Investor Relations and Sustainability Manager del Gruppo Esprinet. “Il riconoscimento di CDP testimonia il nostro impegno costante nella riduzione dell’impatto ambientale e nella piena integrazione della sostenibilità nel nostro modello di business”.