Exertis Enterprise porta Cambium Networks nelle aree DACH e Benelux

Il settore della connettività è sempre più competitivo. Per emergere sono importanti alleanze di distribuzione che permettano di toccare nuove aree geografiche e offrire soluzioni di qualità a prezzi competitivi. Per emergere nella sua area di competenza, Cambium Networks, azienda di riferimento per le soluzioni di rete, ha stretto una partnership strategica con Exertis Enterprise, distributore di tecnologia e fornitore di servizi specializzati in tutto il mondo.

Sebbene la partnership includa anche attività nelle regioni nordiche e del Regno Unito/Irlanda, l’attenzione principale sarà rivolta a sfruttare i solidi canali di distribuzione di Exertis Enterprise nelle aree DACH e Benelux per migliorare l’accesso alla ONE Network di Cambium per le soluzioni aziendali.

I benefici per i fornitori Exertis

Grazie a questa offerta, i Solution Provider di Exertis godranno di un vantaggio economico notevole rispetto alle alternative della concorrenza. L’approccio a un’unica soluzione, che spazia dall’edge WAN alla LAN fino ai dispositivi finali, riduce i costi e aumenta l’affidabilità e la sicurezza attraverso l’automazione e l’analisi dell’intelligenza artificiale nell’intero stack di rete. L’offerta è completata da un programma per i partner che offre maggiori opportunità di margini più elevati, aumento dei ricavi e riduzione dei rischi per i partner di alto livello.

I mercati ideali per questa soluzione sono quelli dell’hospitality, delle unità abitative multiple, dell’istruzione (primaria e superiore), del retail, della logistica e delle attività industriali outdoor, come quelle energetiche e minerarie. Per le organizzazioni con più siti, i provider possono realizzare risparmi significativi per i loro clienti con un accesso WAN privato (VPN) e collegamenti ridondanti utilizzando circuiti commerciali. Inoltre, i provider possono offrire collegamenti in “fibra wireless” per le installazioni nei campus, evitando i costi e le interruzioni della posa della fibra. Per le sedi densamente affollate, come i centri congressi, le grandi aule o gli eventi all’aperto, il basso numero di radio Cambium richieste comporta un notevole risparmio in termini di cablaggio e altre infrastrutture di rete.

Gli elementi inclusi in ONE Network

Con la soluzione Cambium distribuita da Exertis, tutti gli elementi sono distribuiti e gestiti da un unico pannello di controllo intelligente:

La soluzione cnMaestro Network Management include la multi-tenancy che consente ai provider Wi-Fi gestiti di servire facilmente molti clienti.

include la multi-tenancy che consente ai provider Wi-Fi gestiti di servire facilmente molti clienti. Network Services Edge consolida i servizi di rete, il gateway di sicurezza e l’accesso WAN in un’unica appliance integrata in cnMaestro basato su cloud.

consolida i servizi di rete, il gateway di sicurezza e l’accesso WAN in un’unica appliance integrata in cnMaestro basato su cloud. Gli switch ethernet cnMatrix includono versioni resistenti per l’implementazione di campus all’aperto.

includono versioni resistenti per l’implementazione di campus all’aperto. “Fibra wireless” che utilizza il wireless fisso punto-punto o punto-multipunto (5, 6 e 60 GHz) con ePMP, cnWave o Bridge-in-a-Box facilmente montabili sui pali della luce o sui lati degli edifici.

che utilizza il wireless fisso punto-punto o punto-multipunto (5, 6 e 60 GHz) con ePMP, cnWave o Bridge-in-a-Box facilmente montabili sui pali della luce o sui lati degli edifici. Gamma completa di punti di accesso Wi-Fi aziendali per interni ed esterni, con radio ad alta densità ed eccezionali prestazioni esterne a lunga distanza.

I partner di alto livello del programma Cambium ConnectedPartner ricevono un supporto eccezionale dai team di vendita locali, oltre a vantaggi programmatici come la protezione degli accordi, sconti basati sui volumi e supporto marketing.

Dichiarazioni

“Grazie alla partnership con Exertis Enterprise, diamo la possibilità ai Solution Provider di offrire con profitto esperienze online eccellenti a prezzi aggressivi“, ha dichiarato Bryan Hall, Distribution Channel Account Director – EMEA di Cambium Networks. “La forte presenza di Exertis Enterprise nelle regioni DACH e BENELUX, insieme alla sua rete capillare in tutta Europa, posiziona perfettamente Cambium Networks per offrire le nostre soluzioni wireless economicamente convincenti a un mercato più ampio“.

“Siamo entusiasti di annunciare la collaborazione tra Exertis Enterprise e Cambium Networks. Cambium Networks porta con sé una grande esperienza nelle tecnologie Wi-Fi indoor e outdoor, di switching, di sicurezza e di banda larga wireless fissa, tutte gestite centralmente con il sistema cnMaestro. L’esperienza di Cambium si allinea perfettamente con i nostri portafogli verticali e aziendali e siamo certi che questa partnership potenzierà le nostre offerte e migliorerà l’esperienza dei nostri clienti nel continente europeo“, ha dichiarato Nick Powling, Direttore Commerciale di Exertis Enterprise. “Insieme, connetteremo le possibilità“.