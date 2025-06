EZ Sync di ASUSTOR è ora compatibile anche con macOS

ASUSTOR, uno dei più importanti e innovativi produttori di soluzioni per l’archiviazione dei dati, fondato nel 2011 con un investimento diretto di ASUSTek Computer, annuncia l’estensione della compatibilità della sua soluzione EZ Sync anche agli utenti macOS.

Grazie a questo aggiornamento, infatti, gli utenti di computer Apple potranno finalmente beneficiare della comodità e dell’efficienza di EZ Sync per sincronizzare e salvare automaticamente i propri dati sui NAS ASUSTOR, trasformandoli in veri e propri personal cloud ad alta capacità, senza la necessità di dover sostenere i costi ricorrenti dei servizi online.

Sincronizzazione in tempo reale con EZ Sync

Fino ad oggi, la soluzione era disponibile esclusivamente per i PC basati su sistemi operativi Windows e l’arrivo della compatibilità con macOS rappresenta un importante passo in avanti nella strategia volta a garantire la massima accessibilità ai NAS ASUSTOR e un esteso supporto multipiattaforma. EZ Sync, infatti, è ora in grado di supportare anche i sistemi macOS a partire dalla versione 12.0 (Monterey) in poi, sia per architetture Intel, sia ARM (Apple Silicon), ampliando in modo significativo la platea di utenti che possono trarre benefici da questa interessante funzionalità.

EZ Sync consente la sincronizzazione automatica in tempo reale dei dati tra un computer e i NAS ASUSTOR, rendendo più semplice e sicura la gestione

dei file. Attraverso una semplice interfaccia e a una serie di intuitivi strumenti, l’utente può sincronizzare con il NAS le cartelle desiderate, accedere a versioni precedenti dei file e contare su un sistema di backup continuo che non necessita di interventi manuali.

La sincronizzazione automatica e in tempo reale di file e cartelle è resa possibile grazie all’integrazione tra la funzionalità EZ Sync Manager del sistema operativo ADM e l’app EZ Sync installabile sui PC Windows e sui sistemi macOS. Dopo una semplice procedura di configurazione, l’utente non deve più preoccuparsi di effettuare backup manuali: ogni modifica ai file sul computer viene rilevata istantaneamente e sincronizzata con il NAS, assicurando che i dati siano sempre aggiornati e accessibili.

Altri vantaggi della soluzione ASUSTOR

Un altro aspetto fondamentale è il sistema di controllo delle versioni dei file, che aggiunge un ulteriore livello di sicurezza e flessibilità. Se un file viene accidentalmente cancellato o sovrascritto, EZ Sync consente di recuperarlo nella versione precedente in modo semplice e immediato. Questa funzione risulta estremamente utile in situazioni critiche, evitando la perdita definitiva di dati particolarmente importanti e permettendo agli utenti di lavorare con maggiore serenità, sapendo di poter contare su un archivio cronologico dei documenti sempre accessibile.

Una particolare attenzione è stata dedicata alla gestione flessibile dei dati tramite una funzionalità che consente di ottimizzare l’utilizzo dello spazio di archiviazione disponibile e di tutelare la privacy degli utenti, che possono decidere in piena autonomia quali contenuti condividere tra il proprio computer e il NAS.

Da sottolineare che, mentre i servizi di cloud storage pubblici offrono spazio in abbonamento con costi fissi mensili, che possono rapidamente aumentare in presenza di ingenti volumi di dati, questa soluzione rappresenta un’alternativa sostenibile e facilmente scalabile.

EZ Sync, infatti, consente di sfruttare appieno il proprio NAS come cloud personale, con la possibilità di espandere lo spazio disponibile semplicemente aggiornando i dischi del dispositivo.

Disponibilità

L’app in versione beta di EZ Sync per macOS è immediatamente disponibile per il download e l’installazione. Gli utenti possono trovare l’applicazione EZ Sync direttamente sul sito ufficiale ASUSTOR o tramite l’interfaccia ADM del proprio NAS. Per iniziare a sincronizzare i dati con il proprio Mac, è sufficiente installare l’applicazione, selezionare le cartelle desiderate e lasciare che EZ Sync faccia il resto.