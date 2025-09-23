Festival della Fotografia Etica: Epson offre luce e immersività

Epson è Imaging Partner del Festival della Fotografica Etica, la manifestazione dedicata alla fotografia su tematiche di attualità ed etico-sociali che si terrà a Lodi dal 27 settembre al 26 ottobre 2025. Le sue tecnologie di videoproiezione e stampa sono un prezioso contributo per la valorizzazione delle immagini esposte in tanti luoghi della città lombarda.

La precisione dei dettagli e la brillantezza dei colori che emergono dalle proiezioni e dalle stampe di grandi dimensioni contribuiscono a suscitare un maggior coinvolgimento negli spettatori, portandoli a un livello di attenzione più alto verso le tematiche presentate.

Per quanto riguarda le stampe, sono oltre 50 quelle realizzate nel Professional Demo Center di Epson ed esposte negli spazi esterni delle varie mostre; oltre 40 invece quelle destinate alla tappa di Legnano del Travelling Festival, l’iniziativa che rientra nel programma del Festival della Fotografia Etica come evento itinerante. Uno dei vantaggi più apprezzati è la resistenza degli inchiostri alla luce solare e agli agenti atmosferici, caratteristica fondamentale per le esposizioni all’aperto.

Festival della Fotografia Etica: una proiezione gigante per le immagini vincitrici del World Report Award

Dal punto di vista della proiezione, quest’anno il nuovo protagonista Epson è Immersive Pro Wall, l’innovativo sistema che crea una base di proiezione di ben 7 metri per permettere al pubblico di immergersi nei contenuti e rendere ancora più coinvolgente e intensa la visione delle immagini della mostra Single Shot.

Installato presso lo storico palazzo sede della BCC Centropadana – è composto da tre proiettori a ottica ultra-corta EB-815E con schermi ELPSC36 Ambient Light Rejection da 120″ che permette ai visitatori di sperimentare la sensazione di sentirsi completamente dentro la narrazione, per un’esperienza totalizzante.

Nell’ex-chiesa dell’Angelo, invece, tre videoproiettori laser Epson vengono utilizzati per la proiezione delle fotografie vincitori del World Report Award – Documenting Humanity, il concorso internazionale e cuore pulsante del Festival della Fotografia Etica che sostiene e valorizza il fotogiornalismo e la fotografia documentaria. Grazie alla tecnologia 3LCD Epson dei tre videoproiettori installati in questo suggestivo spazio, il racconto per immagini è ancora più intenso e coinvolgente, caratterizzato da una visualizzazione nitida e perfetta da ogni angolazione.

Dichiarazioni

“Attraverso le immagini”, afferma Alberto Prina, Direttore del Festival della Fotografia Etica, “raccontiamo questioni sociali spesso dimenticate, che qui trovano spazio e voce. Il linguaggio visivo ha la capacità di scuotere le coscienze e generare dialogo, creando ponti tra culture diverse. Così il pubblico non è solo spettatore, ma parte attiva di una riflessione più ampia che riguarda diritti, dignità, ambiente e memoria. È in questo intreccio tra arte e impegno civile che il Festival della Fotografia Etica trova la sua vera forza e il suo senso più profondo”.

“Anche quest’anno”, spiega Massimo Pizzocri, Amministratore Delegato di Epson Italia, “siamo fieri di mettere a disposizione la nostra tecnologia più moderna per questa iniziativa culturale: in qualità di Imaging Partner ci impegniamo per trasformare le immagini fotografiche e i video in esperienze emozionali, dando vita a una nuova modalità di fruizione dei contenuti. Il nostro contributo valorizza ulteriormente il linguaggio visivo di queste mostre che vogliono scuotere le coscienze verso i valori della dignità, dei diritti e dell’ambiente”.