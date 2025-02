Firefly di Adobe trasforma le tue creazioni in capolavori!

Tutta la potenza dell’AI generativa a portata di tutti con Adobe, che rilascia la versione beta pubblica della nuova applicazione Firefly, una piattaforma completa per generare immagini, vettori e ora anche video attraverso il Firefly Video Model.

L’app Firefly è una soluzione per professionisti all-in-one che ispira gli utenti a ideare e creare senza sforzo lavori di qualità professionale, offrendo un controllo creativo senza precedenti, flussi di lavoro multi-modali e un’integrazione perfetta con le applicazioni di punta di Creative Cloud. Il nuovo Firefly Video Model, il primo modello di generazione video basato sull’intelligenza artificiale commercialmente sicuro del settore, alimenta la funzione Generate Video (beta) nell’app Firefly, così come Generative Extend (beta) in Adobe Premiere Pro, permettendo di generare contenuti video conformi alle normative sulla proprietà intellettuale e pronti per la produzione. Si tratta dell’ultima innovazione della famiglia Firefly di AI generativa per la creatività.

Perfezionare i lavori con le funzionalità di Adobe Firefly

Adobe ha introdotto due nuove offerte – Firefly Standard e Firefly Pro – che consentono agli utenti di accedere alle funzionalità video e audio premium di Firefly. Tutti i piani includono l’accesso illimitato alle funzionalità di imaging e vettoriali di Firefly e una capacità progressiva per le funzionalità video e audio premium, in modo che gli utenti possano scegliere la capacità adatta alle loro esigenze. L’ampiezza delle funzionalità di Adobe Firefly consente agli utenti di generare immagini, modificarle, trasformarle in video e applicare movimenti cinematografici prima di passare alle applicazioni di Adobe Creative Cloud, e transitare così in modo fluido dalla fase di ideazione alla produzione. Facendo leva sulle soluzioni per la creatività di Adobe, i professionisti del settore creativo possono perfezionare il loro lavoro con Photoshop sul web, Premiere Pro e Adobe Express, o sfruttare le funzionalità alimentate da Firefly come Generative Fill in Photoshop e Generative Remove in Lightroom per modificare e dare vita alle foto con il modello video.

Generate Video (beta), basato sul Firefly Video Model, offre ai professionisti della creatività gli strumenti per generare clip video a partire da un testo o da un’immagine, utilizzare gli angoli di ripresa per controllare le inquadrature, creare immagini di qualità professionale da schizzi 3D, creare elementi atmosferici e sviluppare elementi di motion design personalizzati. Supporta al momento una risoluzione di 1080p con in arrivo prossimamente un modello di ideazione a risoluzione inferiore per iterazioni rapide e un modello 4K per lavori di produzione di livello professionale. Professionisti creativi, aziende, brand e agenzie media — tra cui Dentsu, PepsiCo/Gatorade e Stagwell — stanno utilizzando in modo efficace la beta del modello video, beneficiando di contenuti sicuri per uso commerciale, rispettosi della proprietà intellettuale e con un livello di controllo creativo senza precedenti per applicazioni reali.

La nuova Applicazione Firefly

La nuova applicazione Firefly introduce un set di strumenti professionali pensati per accompagnare i creativi in ogni fase del processo, dall’ideazione alla produzione. Grazie a questa novità, è possibile dare vita a mondi 3D, partire da immagini di riferimento per stile e struttura, utilizzare angolazioni professionali per ottenere la ripresa perfetta e tradurre audio e video in più lingue mantenendo una voce autentica, tutto all’interno di Firefly. L’applicazione si integra perfettamente con Adobe Creative Cloud, tra cui Photoshop, Premiere Pro, Express e altri strumenti essenziali per il flusso di lavoro.

Inoltre, Firefly è progettato per un utilizzo commerciale sicuro, offrendo ai creator la tranquillità di poter realizzare contenuti pronti per la produzione. In meno di due anni, Firefly ha generato oltre 18 miliardi di asset a livello globale, trasformandosi da uno strumento di generazione di immagini a una soluzione di AI generativa completa per i team creativi. Oltre alla creazione di immagini di alta qualità, offre un livello di controllo senza precedenti, grazie a inquadrature e posizionamenti professionali, dettagli ricchi e una precisione avanzata nei prompt. Inoltre, consente di riprodurre fedelmente la struttura e lo stile di un’immagine di riferimento in output che spaziano da immagini e video fino a contenuti 3D.

Novità disponibili oggi a livello globale nell’app Firefly:

Generate Video (beta) mette a disposizione strumenti che permettono di generare video, b-roll, animazioni e molto altro grazie al Firefly Video Model. Le funzionalità Text to Video e Image to Video trasformano semplici prompt testuali in video in alta definizione 1080p, aiutano a creare b-roll per colmare vuoti nella timeline, aggiungono elementi atmosferici a una scena e permettono di sviluppare motion design su misura. Controlli intuitivi garantiscono un alto livello di precisione e permettono di regolare impostazioni avanzate della camera, ottenere inquadrature perfette e definire il movimento attraverso percorsi dinamici preimpostati. I creativi possono fissare il primo e l’ultimo fotogramma per mantenere la continuità visiva, preservare fedelmente colori e dettagli dei soggetti e gestire ogni aspetto con maggiore coerenza.

La nuova app Firefly permette di gestire più formati in un unico flusso di lavoro, combinando la generazione di video, immagini e vettori in un'unica applicazione che semplifica il processo creativo. I professionisti possono trasformare un'immagine in un video, tradurre rapidamente l'audio in più lingue e creare clip video con lo stile e l'inquadratura desiderati partendo da un semplice prompt testuale, tutto all'interno di Firefly. Per sviluppare ulteriormente le proprie idee, Firefly si integra con le applicazioni di Adobe Creative Cloud, tra cui Photoshop, Premiere Pro e Adobe Express.

Scene to Image (beta) permette di trasformare schizzi 3D e forme di riferimento in immagini di alta qualità, grazie ad uno strumento di sketching 3D leggero e intuitivo è possibile convertire i propri lavori in immagini ad alta risoluzione, creare riferimenti strutturali direttamente all'interno di Text to Image e sviluppare guide visive precise con strumenti 3D avanzati. È possibile modificare inoltre angolazioni e prospettive per ottenere il risultato desiderato. Grazie a Scene to Image, si possono generare asset pronti per la produzione partendo da forme 3D, mantenendo flessibilità e precisione in ogni fase del processo creativo.

Translate Audio and Video (beta) permette di tradurre audio e video in più lingue mantenendo una voce autentica.

L’app che ridefinisce il modo in cui brand e agenzie creano contenuti

Adobe è il partner di riferimento per l’industria dell’intrattenimento grazie a una suite completa di strumenti audio e video come Premiere Pro. Le grandi aziende scelgono le soluzioni creative e cloud di Adobe per produrre contenuti su larga scala mantenendo coerenza con il brand. Brand di primo piano come Deloitte Digital, IBM, IPG Health, Mattel e Tapestry stanno ottenendo ottimi risultati con Firefly, mentre clienti come dentsu, PepsiCo/Gatorade e Stagwell hanno già accolto con grande interesse le prime applicazioni del Firefly Video Model in beta.

James Thomas, Global Chief Technology Officer, dentsu dichiara: “L’approccio di Firefly all’AI, pensato per i creator, è stato fondamentale nel migliorare il nostro processo creativo, permettendoci di dare vita a idee e contenuti visivi di alta qualità su larga scala, in modo più efficiente e in meno tempo. I nostri creativi hanno testato la piattaforma e fornito preziosi feedback, contribuendo a definire la roadmap e a sviluppare soluzioni di prodotto proprietarie e flussi di lavoro personalizzati per i nostri clienti. Dalla prova di concetto allo storyboard e oltre, Firefly sta accelerando lo sviluppo creativo garantendo al contempo risultati sicuri per l’uso commerciale. E questo è solo l’inizio: siamo entusiasti di vedere come strumenti come Firefly continueranno a superare i confini della creatività e a potenziare i nostri team“.

Merrill Raman, Global Chief Technology Officer, Stagwell, commenta: “Adobe Firefly non è solo uno strumento per le agenzie, è un moltiplicatore di forze. Firefly consente ai nostri team di innovare senza paura all’interno delle linee guida dei brand, massimizzando l’impatto delle campagne dei nostri clienti“.

L’approccio etico di Adobe all’AI con Firefly

Adobe continua a sviluppare strumenti di intelligenza artificiale generativa per supportare e ispirare la creatività, mantenendo un approccio responsabile basato sui suoi principi etici sull’AI. Firefly viene addestrato esclusivamente su contenuti per cui Adobe ha ottenuto le necessarie autorizzazioni, inclusi materiali con licenza da Adobe Stock e contenuti di pubblico dominio, senza mai utilizzare i dati dei clienti Adobe. Adobe contribuisce a rendere l’ecosistema digitale più trasparente grazie alla Content Authenticity Initiative (CAI) e la promozione dell’adozione diffusa delle Content Credentials, una sorta di “etichetta nutrizionale” per i contenuti digitali. Per garantire trasparenza nei contenuti generati interamente dall’AI, le creazioni realizzate con il Firefly Video Model includeranno le Content Credentials, permettendo agli utenti di verificarne l’origine tramite lo strumento Inspect nella web app di Adobe Content Authenticity.

Dichiarazioni

“Firefly è stato progettato per i professionisti della creatività alla ricerca di un controllo creativo senza precedenti e di strumenti che rispettino la proprietà intellettuale e che possano essere utilizzati in modo sicuro ed efficace sia in fase di ideazione sia di produzione”, ha dichiarato David Wadhwani, President Digital Media Adobe. “Siamo stati entusiasti di sentire che le aziende che lo stanno utilizzando l’abbiano trovato un’innovazione per l’ideazione e la produzione di video straordinari. Non vediamo l’ora di vedere come la comunità creativa lo userà per portare le proprie storie nel mondo”.