FRITZ! è il futuro: parola di AVM

AVM sale sul palco di ANGA COM, la fiera annuale di Colonia (Germania) dedicata a provider, fornitori e professionisti per discutere le ultime innovazioni del mercato broadband, con il lancio di nuovi prodotti della famiglia FRITZ! che ampliano l’offerta Wi-Fi 7 e fibra.

I nuovi prodotti includono:

FRITZ!Box 7630 , il nuovo modello DSL di fascia entry-level, ma già equipaggiato con il recentissimo standard Wi-Fi 7;

, il nuovo modello DSL di fascia entry-level, ma già equipaggiato con il recentissimo standard Wi-Fi 7; FRITZ!Box 4630 , il nuovo router wireless per modem in fibra ottica (ONT) con velocità fino a 2,5 Gbit/s;

, il nuovo router wireless per modem in fibra ottica (ONT) con velocità fino a 2,5 Gbit/s; FRITZ!Repeater 1610 Outdoor ideale per estendere il segnale nelle aree esterne e garantire una solida copertura Wi-Fi grazie alla connessione in rete tramite Power-over-Ethernet (PoE);

ideale per estendere il segnale nelle aree esterne e garantire una solida copertura Wi-Fi grazie alla connessione in rete tramite Power-over-Ethernet (PoE); FRITZ!Repeater 1700 e il 2700, i due nuovi repeater Wi-Fi 7 che lavorano in perfetta sintonia con un FRITZ!Box o qualsiasi altro router per estendere la connessione Internet in ogni angolo della casa/ufficio, assicurando una copertura completa per tutti i dispositivi.

Inoltre, AVM ha annunciato anche il FRITZ!Mesh Set 1600 e il Set 4200 – già disponibile – sono le soluzioni Mesh Wi-Fi progettate per offrire una portata eccezionale e la massima flessibilità d’uso con qualsiasi modem.

AVM, in qualità di produttore a livello europeo, ha maturato una profonda conoscenza delle esigenze delle reti in fibra ottica, garantendo piena compatibilità con lo sviluppo delle diverse tecnologie: AON, GPON e XGS-PON. Questa expertise consente di progettare modelli che si distinguono per facilità di installazione sia lato operatore sia utente finale, assicurando al contempo prestazioni sempre ai massimi livelli.

Per i provider, e per il mercato B2B, i nuovi prodotti rappresentano una soluzione strategica per offrire connessioni a banda ultra-larga. Grazie alla possibilità di collegarsi direttamente alla rete in fibra ottica o al modem ottico (ONT), modelli (già annunciati o già disponibili) come il FRITZ!Box 5690, 5690 Pro, 5690 XGS e 4690 garantiscono ai clienti un accesso internet incredibilmente veloce. I FRITZ!Box si distinguono per l’eccellente interoperabilità sia sulle reti in fibra ottica che su quelle DSL, un chiaro segno dell’impegno di AVM nel garantire una connettività senza paragoni.

Connessioni senza interruzioni con i prodotti FRITZ!

Le funzionalità all’avanguardia integrate nei dispositivi FRITZ!, come il potente Wi-Fi 7, la VPN veloce, le versatili funzioni smart e la telefonia avanzata, offrono agli utenti il massimo dei vantaggi per un’ampia gamma di attività sia B2C (come lo streaming e il gaming più esigente) sia in ambito B2B (come le videoconferenze professionali).

FRITZ!Box: il vantaggio competitivo per i provider

Per il settore degli operatori, poter disporre di un CPE (Customer Premises Equipment) come il potente FRITZ!Box, può aiutare i provider a sfruttare appieno i benefici della fibra ottica (FTTH) e ad aumentare l’interesse di tutti gli utenti per questa tecnologia. Le soluzioni FRITZ! consentono infatti agli operatori di migliorare i propri servizi grazie a una gestione efficiente e trasparente della rete Wi-Fi, basata sulla User Service Platform (TR-369). Un’altra innovazione dell’offerta FRITZ! è la nuova funzione “always-on” della prossima versione del sistema operativo FRITZ!OS 8.20: se la connessione in fibra ottica, DSL o via cavo diventa instabile o cade, un FRITZ!Box collegato via WAN/LAN stabilirà automaticamente una connessione di fallback tramite la rete mobile. Questa funzionalità è l’ideale per chiunque abbia la necessità di connessione Internet sempre affidabile.

Informazioni tecniche sui prodotti

FRITZ!Box 7630

Supporta DSL, incluso supervectoring 35b fino a 300 Mbit/s

Mesh Wi-Fi, 2×2, su 5 GHz e 2.4 GHz, Wi-Fi 7

Velocità Wi-Fi: 5 GHz: fino a 2880 Mbit/s – 2.4 GHz: fino a 688 Mbit/s (Wi-Fi 7)

1 presa WAN/LAN da 2.5 Gbit/s e 3 prese LAN da 1 Gbit/s

1 porta USB 3.0 per dongle mobili (5G/4G), dispositivi storage e stampanti

Telefonia tramite DECT, IP/SIP e 1 porta telefonica analogica (FXS)

Funzioni Smart Home tramite DECT ULE

FRITZ!OS con VPN, parental control, media server, FRITZ!NAS, accesso ospite Wi-Fi e molto altro

Disponibilità sul mercato e prezzo saranno comunicati più avanti.

FRITZ!Box 4630

Router wireless per modem in fibra ottica (ONT) con velocità fino a 2.5 Gbit/s

Mesh Wi-Fi, 2×2, su 5 GHz e 2.4 GHz, Wi-Fi 7

Velocità Wi-Fi: 5 GHz: fino a 2880 Mbit/s – 2.4 GHz: fino a 688 Mbit/s (Wi-Fi 7)

1 presa WAN/LAN da 2.5 Gbit/s e 3 prese LAN da 1 Gbit/s

1 porta USB 3.0 per dongle mobili (5G/4G), dispositivi storage e stampanti

Telefonia tramite DECT, IP/SIP e 1 porta telefonica analogica (FXS)

Funzioni Smart Home tramite DECT ULE

FRITZ!OS con VPN, parental control, media server, FRITZ!NAS, accesso ospite Wi-Fi e molto altro

Disponibilità sul mercato e prezzo saranno comunicati più avanti.

FRITZ!Repeater 1610 Outdoor

Ripetitore Wi-Fi dual-band per estendere la copertura Wi-Fi sia all’esterno che all’interno

Mesh Wi-Fi, 2×2 su 5 GHz e 2.4 GHz, Wi-Fi 6

Velocità Wi-Fi: 5 GHz: fino a 2.400 Mbit/s – 2.4 GHz: fino a 600 Mbit/s (Wi-Fi 6)

Porta LAN da 1 Gbit/s per la connessione via cavo o per collegare dispositivi compatibili con la rete

Supporta Power over Ethernet (PoE+), ideale per installazioni PoE esistenti in ambienti interni

Crittografia WPA3

Utilizzabile con qualsiasi router internet tramite LAN

Parte esterna con certificazione IP54 (aree esterne protette)

Disponibilità sul mercato e prezzo saranno comunicati più avanti.

FRITZ!Repeater 1700

Ripetitore Wi-Fi dual-band per estendere la copertura Wi-Fi

Mesh Wi-Fi, 2×2 su 5 GHz e 2.4 GHz, Wi-Fi 7

Velocità Wi-Fi: 5 GHz: fino a 2.880 Mbit/s – 2.4 GHz: fino a 688 Mbit/s (Wi-Fi 7)

Porta LAN da 1 Gbit/s per la connessione via cavo o per collegare dispositivi di rete· Crittografia WPA3

Utilizzo nome di rete Wi-Fi e password della rete Wi-Fi esistente quando si usa qualsiasi router wireless con WPS

Può essere utilizzato con qualsiasi router wireless

FRITZ!App WLAN supporta gli utenti a trovare il posizionamento ideale in casa/ufficio

Disponibilità sul mercato e prezzo saranno comunicati più avanti.

FRITZ!Repeater 2700

Ripetitore Wi-Fi dual-band per estendere la copertura Wi-Fi

Mesh Wi-Fi, 4×4 su 5 GHz e 2×2 su 2.4 GHz, Wi-Fi 7

Velocità Wi-Fi: 5 GHz: fino a 5.760 Mbit/s – 2.4 GHz: fino a 688 Mbit/s (Wi-Fi 7)

1 porta LAN da 2.5 Gbit/s per la connessione cablata o per collegare dispositivi di rete

Crittografia WPA3

Adotta il nome e la password della rete Wi-Fi esistente quando utilizzato con qualsiasi router wireless dotato di WPS

Compatibile con qualsiasi router wireless

FRITZ!App WLAN supporta gli utenti nel trovare la posizione ideale in casa/ufficio

Disponibilità sul mercato e prezzo saranno comunicati più avanti.

FRITZ!Box 5690 XGS

Router in fibra ottica ad alta velocità per connessioni fino a 10 Gbit/s

Supporta lo standard di fibra ottica XGS-PON

Mesh Wi-Fi, 4×4 su 5 GHz e 2.4 GHz, Wi-Fi 7

Velocità Wi-Fi: 5 GHz: fino a 5.760 Mbit/s – 2.4 GHz: fino a 1.376 Mbit/s (Wi-Fi 7)

1 presa WAN/LAN da 10 Gbit/s e 4 prese LAN da 1 Gbit/s.

1 porta USB 3.0 per dongle mobili (5G/4G), dispositivi storage e stampanti

Telefonia tramite DECT, IP/SIP e 1 porta telefonica analogica (FXS)

Funzioni Smart Home tramite DECT ULE

FRITZ!OS con VPN, parental control, media server, FRITZ!NAS, accesso ospite Wi-Fi e molto altro.

Disponibile a breve tramite provider; ulteriori informazioni commerciali saranno comunicate più avanti.

FRITZ!Box 5690

Già disponibile tramite provider; ulteriori informazioni commerciali saranno comunicate più avanti.

FRITZ!Box 4690 e FRITZ!Mesh Set 4200

Già disponibili.