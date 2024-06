Galaxy Book4 Edge: il laptop Samsung di nuova generazione arriva in Italia

Cresce l’ecosistema mobile AI di Samsung Electronics con il lancio nel mercato italiano del nuovo Samsung Galaxy Book4 Edge. Grazie alle prestazioni di elaborazione AI di livello superiore e all’integrazione intelligente e ibrida dell’AI, questo rivoluzionario dispositivo guida l’era dell’AI e offre agli utenti nuovi livelli di lavoro, gioco e creatività senza soluzione di continuità sul proprio laptop.

“Galaxy Book4 Edge segna l’inizio di una nuova categoria di laptop e, per Samsung, un impegno costante per espandere la potenza di Galaxy AI e offrire l’ecosistema AI mobile più iperconnesso che ci sia“, ha dichiarato TM Roh, President and Head of the Mobile eXperience Business di Samsung Electronics. “Sviluppato in stretta collaborazione con i nostri partner, crediamo che questo laptop AI di nuova generazione ridefinirà il mercato e, cosa più importante, offrirà alle persone modi all’avanguardia per essere più produttive e creative nella loro vita quotidiana“.

Caratteristiche tecniche di Galaxy Book4 Edge

Il Copilot+ PC di Samsung reimmagina radicalmente le possibilità di un notebook. Sviluppato con processore Snapdragon X Elite, vanta un’incredibile unità di elaborazione neurale (NPU) da 45 TOPS per prestazioni di calcolo AI senza pari. Colmando il divario tra laptop e smartphone, Galaxy Book4 Edge consente di accedere alle funzioni Galaxy AI più popolari su un display più immersivo grazie alla nuova funzione Collegamento a Windows. Inoltre, consente agli utenti di eseguire senza problemi azioni quotidiane come il recupero di un numero di telefono tra i contatti in rubrica o l’invio di un messaggio tramite smartphone con il linguaggio naturale grazie alle indicazioni di Copilot.

Galaxy Book4 Edge migliora ulteriormente ciò che gli utenti possono realizzare durante la giornata con funzioni che alimentano la produttività e la creatività come mai prima d’ora. Grazie all’utilizzo dell’intelligenza artificiale sia sul dispositivo che in cloud, il dispositivo consente l’accesso a molte funzioni di intelligenza artificiale anche quando è offline, garantendo la sicurezza dei dati. Cocreator genera opere d’arte a partire da suggerimenti testuali in tempo reale, Live Captions sfida le barriere linguistiche durante le videochiamate.

Grazie al display Dynamic AMOLED 2X da 14 e 16 pollici e Vision Booster, il notebook è perfetto per lavorare e svolgere attività ovunque. Tutto questo è racchiuso in un formato ultrasottile e leggero che offre fino a 22 ore di durata della batteria per la riproduzione video e la ricarica Super-Fast.

Disponibilità

Galaxy Book4 Edge è disponibile nella colorazione Sapphire Blue in alcuni mercati selezionati, tra cui Francia, Germania, Italia, Corea, Spagna, Regno Unito e Stati Uniti.

Galaxy Book4 Edge è acquistabile nel mercato italiano nelle seguenti configurazioni: