Galene.AI distribuita da TD SYNNEX ai partner IT

TD SYNNEX, aggregatore di soluzioni e distributore globale per l’ecosistema IT, annuncia di essere il primo distributore a consentire ai partner IT l’acquisto della piattaforma Galene.AI, in bundle con i server Dell Technologies.

Galene.AI, progetto spin-off di S2E, è un’alternativa indipendente ai principali fornitori di intelligenza artificiale generativa, la cui missione è fornire alle aziende europee una piattaforma AI che assicuri sovranità totale, flessibilità nelle infrastrutture, possibilità di personalizzazione e integrazione, per rispondere alle reali esigenze aziendali, rispettando normative come l’AI Act e il GDPR, e promuovendo un’adozione sostenibile.

Galene.AI: la piattaforma AI on-premise sicura, scalabile e conforme alle normative

Questa partnership mira a rendere l’AI on-premise più accessibile, garantendo un’adozione sicura e che mitiga i rischi ai sensi della compliance delle normative europee grazie alla combinazione tra hardware avanzato e un software dotato di strumenti di AI Governance e Runtime Inspection & Enforcement Generative Shield, inclusi in tutte le licenze di Galene.AI Platform.

Le nuove soluzioni integrate uniscono la tecnologia server di Dell Technologies con la piattaforma Galene.AI, offrendo ai clienti un’implementazione rapida, personalizzata e sicura. Il bundle include infrastruttura server PowerEdge Dell per l’intelligenza artificiale, configurata per essere operativa in soli 10 giorni lavorativi, e un’installazione hardware e software tailor made per le esigenze aziendali.

Con questa iniziativa, TD SYNNEX conferma il proprio ruolo di leader nella distribuzione IT, offrendo ai partner soluzioni avanzate che rispondono alle nuove sfide del mercato digitale.

Dichiarazioni

“Con Galene.AI vogliamo abbattere le barriere all’adozione dell’intelligenza artificiale, fornendo alle aziende una piattaforma privata, sicura e personalizzabile su casi d’uso aziendali“, ha dichiarato Andrea Cappelletti, Founder & CEO di Galene.AI. “Questa collaborazione con TD SYNNEX e Dell Technologies rappresenta un passo fondamentale verso un’AI più accessibile e controllata. Grazie al nostro modello di licensing basato sull’infrastruttura e non su logiche ‘per-seat’, democratizziamo l’accesso all’AI in azienda, eliminando le limitazioni tipiche delle licenze tradizionali e permettendo a tutta l’organizzazione di beneficiare dell’intelligenza artificiale senza compromessi su sicurezza e governance“.

“L’Intelligenza Artificiale è un game changer e il nostro ruolo è quello di accelerarne l’adozione da parte del mercato italiano mettendo a fattor comune le competenze. Attraverso il nostro programma Destination AI, infatti, supportiamo i partner con strumenti concreti per implementare l’AI in modo sicuro, efficace e conforme alle normative. Il mercato chiede sempre più un approccio per soluzione da integrare sui clienti: insieme ai nostri Partner stiamo disegnando diverse soluzioni ibride, semplici e scalabili per il nostro ecosistema, e Galene.AI è la prima di una lunga serie”, ha commentato Vincenzo Bocchi, Vice President Advanced Solutions di TD SYNNEX Italy.