Gamma Apeos: da Fujifilm nuovi disponsitivi monocromatici A3 e A4

A un anno dal successo del lancio della gamma di stampanti multifunzione Apeos in diversi paesi europei, Fujifilm Device Technology Europe amplia la sua offerta con l’aggiunta di tre nuove serie di dispositivi monocromatici A4 e A3. Fujifilm offre ora una gamma completa di soluzioni di stampa, dalle stampanti entry-level per l’ufficio ai dispositivi di produzione di fascia alta, assicurandosi che aziende di ogni dimensione possano trovare la soluzione perfetta. Queste aggiunte offrono ancora più opzioni per aziende lungimiranti che cercano soluzioni di stampa da ufficio capaci di ottimizzare qualità, sicurezza, efficienza e sostenibilità.

Queste nuove serie di multifunzioni che si aggiungono alla gamma Apeos, combinano alta velocità, alta sicurezza e alta risoluzione. Progettati per garantire la massima facilità d’uso sia all’interno che all’esterno dell’ufficio, i nuovi modelli di queste serie sono caratterizzati da una maggiore espandibilità di input e output, che consente agli utenti di condividere informazioni in modo semplice e rapido collegandosi a dispositivi mobili o al cloud. I dispositivi sono inoltre dotati di robuste funzioni di sicurezza e sono progettati per supportare il più possibile operazioni sostenibili.

Grazie a un’interfaccia intuitiva e facile da usare, alla capacità di adattarsi a un’ampia gamma di grammature e formati di carta e alle varie opzioni di finitura, come l’unità di piegatura e la creazione di libretti, questi nuovi dispositivi sono progettati per soddisfare le esigenze più varie e imprevedibili, proprie di un ambiente di lavoro moderno.

Le novità della gamma Apeos

Serie Apeos 5570

Questa serie comprende due modelli A3: Apeos 5570 e Apeos 4570, in grado di stampare rispettivamente fino a 55 e 45 pagine A4 monocromatiche al minuto. Entrambi eseguono anche scansioni a colori a 80 pagine A4 al minuto in modalità simplex e a 160 pagine al minuto in modalità duplex, in un unico passaggio. I modelli della serie sono in grado di gestire grammature di carta da 52 a 300 g/m² e formati da SRA3 fino al formato cartolina (100 x 148 mm), con un’opzione di stampa banner di 320 x 1.200 mm. La serie è inoltre dotata di un pannello a sfioramento a colori da 10,1 pollici che ne facilita l’utilizzo.

Serie Apeos 3560

Con tre modelli A3: Apeos 3560, 3060 e 2560, in grado di stampare rispettivamente fino a 35, 30 e 25 pagine A4 monocromatiche al minuto, i modelli di questa serie sono in grado di eseguire scansioni a colori a 80 pagine al minuto, sia in fronte/retro che a singolo passaggio. Sono in grado di gestire grammature di carta da 60 a 256 g/m² e formati da A3 ad A5 e sono dotati di un pannello a sfioramento a colori da 7 pollici per un uso ottimale.

Serie Apeos 5330

I modelli Apeos 5330 e 4830 possono stampare rispettivamente fino a 53 e 48 pagine A4 monocromatiche al minuto. Le stampanti eseguono anche scansioni unilaterali a colori a 53 e 48 pagine A4 al minuto. Per quanto riguarda la scansione fronte/retro a passaggio singolo, i dispositivi possono raggiungere rispettivamente una velocità di 105 e 96 pagine A4 al minuto. La grammatura della carta varia da 60 a 220 g/m² e i formati vanno da A4 ad A6.

Il design compatto di questo dispositivo multifunzione A4 consente inoltre di inserirlo facilmente in un’area di servizio al banco, in modo che i documenti possano essere copiati o scansionati senza lasciare il banco e senza far attendere i clienti.

Nel 2025 questa serie è stata vincitrice del premio iF Design Award per l’eccellenza nel design di prodotto.

Disponibilità

Tutte e tre le nuove serie della gamma Apeos sono disponibili da subito nel Regno Unito, in Italia, Francia e Spagna, mentre la disponibilità in altri Paesi sarà annunciata successivamente.

Dichiarazioni

Matthew Wrighton, Head of Device Technolog – Fujifilm Europe, commenta: “Questi nuovi dispositivi monocromatici sono costruiti con le stesse specifiche di design della nostra gamma di multifunzioni A3 a colori di grande successo. Con questo ampliamento della gamma Apeos, Fujifilm offre ora soluzioni sia a colori che monocromatiche, dalle stampanti entry-level per l’ufficio ai dispositivi di fascia alta adatti a un ambiente di stampa di produzione. Ciò significa che, qualunque siano le dimensioni e le esigenze di produzione di un’azienda, Fujifilm ha una soluzione collaudata per ciascuna di queste. Questa espansione della gamma, insieme al successo dei dispositivi a colori già disponibili, sottolinea l’impegno di Fujifilm nel fornire una gamma completa di soluzioni tecnologiche per un ambiente di lavoro moderno”.