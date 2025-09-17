Getac UX10 e UX10-IP: nuovi tablet fully rugged altamente versatili

Getac Technology Corporation (Getac), tra i principali fornitori di tecnologia rugged e mobile video solutions e produttore con avanzate competenze interne, ha annunciato oggi il lancio della nuova generazione di tablet fully rugged UX10 e UX10-IP. UX10 è rivolto ai professionisti dei settori manifatturiero, trasporti & logistica, utilities, pubblica sicurezza e difesa, che necessitano di dispositivi altamente versatili e affidabili in un’ampia gamma di scenari operativi complessi. UX10-IP è stato appositamente progettato per i professionisti del settore sanitario d’emergenza e della pubblica sicurezza e si presenta con un esclusivo design sigillato, che consente di pulire e disinfettare il dispositivo frequentemente.

Getac UX10 and UX10-IP saranno disponibili a partire da ottobre.

Prestazioni accelerate sui più recenti Copilot+PC

Getac UX10 e UX10-IP di nuova generazione sono i più recenti dispositivi di Getac che soddisfano i rigorosi criteri Copilot+ PC di Microsoft. Si affiancano al notebook B360 Plus e al tablet F120, lanciati di recente, ampliando così ulteriormente una gamma di prodotti in rapida crescita. Entrambi i nuovi dispositivi sono dotati del processore Intel Core Ultra 200V Series e della rivoluzionaria Intel AI Boost NPU (Neural Processor Unit) con fino a 48 TOPS (Trillion Operations Per Second), in grado di accelerare le attività basate sull’AI, migliorare le analisi in tempo reale e consentire ai professionisti di affrontare le sfide più complesse.

Altre caratteristiche chiave dei Getac UX10 e UX10-IP Copilot+PC includono opzioni fino a 32GB di memoria LPDDR5X, fino a 2TB di storage PCIe NVMe SSD e riconoscimento facciale Windows Hello (è disponibile anche un lettore di impronte digitali opzionale).

Inoltre, la nuova generazione di Getac UX10 e UX10-IP include numerosi miglioramenti rispetto alla precedente. Tra questi figurano una migliore efficienza energetica per una maggiore autonomia tra una ricarica e l’altra, una batteria tampone (opzionale) più sottile e leggera per una mobilità superiore, Wi-Fi 7 per una connessione senza interruzioni e due porte Thunderbolt 4 Type-C per il trasferimento dati ad alta velocità.

Affidabilità fully rugged in un form factor compatto e leggero

Come tutte le soluzioni Getac, UX10 e UX10-IP di nuova generazione sono nativamente rugged per offrire eccellente affidabilità e usabilità sul campo. Il display da 10,1 pollici da 1.000 nits permette una durata superiore e ottima leggibilità, anche sotto la luce diretta del sole, mentre il touchscreen consente l’utilizzo con i guanti e sotto la pioggia. I dispositivi sono inoltre certificati MIL-STD-810H e IP66, resistono a vibrazioni e cadute fino a 1,8 metri e permettono il funzionamento in un intervallo di temperatura compreso tra -29°C e +63˚C. Anche con tutte queste caratteristiche, il loro peso è di soli 1,15 kg e ciò li rende ideali per un utilizzo continuativo sul campo per l’intera giornata.

Getac UX10 – Adatto a una vasta gamma di applicazioni in settori critici

La combinazione di potenza, versatilità e portabilità rende la nuova generazione di Getac UX10 ideale per una vasta gamma di applicazioni in settori critici come manifatturiero, trasporti & logistica, utility, pubblica sicurezza e difesa.

Per gli operatori del settore manifatturiero , la NPU integrata porta la potente intelligenza on-device direttamente nelle aree di produzione, consentendo l’utilizzo di modelli di intelligenza artificiale sia generativa sia discriminativa per una manutenzione predittiva più efficiente. A ciò si aggiungono connettività estesa e funzionalità di video streaming, che supportano il monitoraggio dei processi in tempo reale.

, la NPU integrata porta la potente intelligenza on-device direttamente nelle aree di produzione, consentendo l’utilizzo di modelli di intelligenza artificiale sia generativa sia discriminativa per una manutenzione predittiva più efficiente. A ciò si aggiungono connettività estesa e funzionalità di video streaming, che supportano il monitoraggio dei processi in tempo reale. Per i professionisti del settore trasporti & logistica , Getac UX10 eccelle in ambienti di magazzinaggio su larga scala, dove gli operatori e gli autisti di muletto si spostano tra celle frigorifere e aree esterne esposte alle intemperie. Il dispositivo può anche essere montato in modo sicuro nelle cabine dei veicoli, supportando così la navigazione in tempo reale, l’elaborazione delle consegne e la gestione dell’inventario e aiutare i conducenti a restare produttivi e rispettare le tempistiche.

, Getac UX10 eccelle in ambienti di magazzinaggio su larga scala, dove gli operatori e gli autisti di muletto si spostano tra celle frigorifere e aree esterne esposte alle intemperie. Il dispositivo può anche essere montato in modo sicuro nelle cabine dei veicoli, supportando così la navigazione in tempo reale, l’elaborazione delle consegne e la gestione dell’inventario e aiutare i conducenti a restare produttivi e rispettare le tempistiche. Per i tecnici sul campo nel settore delle utility , l’ampio intervallo di temperatura operativa, le capacità di elaborazione basate su AI e il display leggibile sotto la luce del sole, rendono rapide ed efficienti le attività di mappatura ad alta intensità di dati e l’elaborazione delle immagini per rilevare eventuali anomalie.

, l’ampio intervallo di temperatura operativa, le capacità di elaborazione basate su AI e il display leggibile sotto la luce del sole, rendono rapide ed efficienti le attività di mappatura ad alta intensità di dati e l’elaborazione delle immagini per rilevare eventuali anomalie. Per gli addetti alla pubblica sicurezza , la NPU integrata e il design rugged rendono Getac UX10 perfetto per applicazioni basate su AI come la trascrizione in tempo reale, l’analisi video e la categorizzazione delle prove, permettendo così di avere una reazione rapida e accurata in caso di situazioni critiche.

, la NPU integrata e il design rugged rendono Getac UX10 perfetto per applicazioni basate su AI come la trascrizione in tempo reale, l’analisi video e la categorizzazione delle prove, permettendo così di avere una reazione rapida e accurata in caso di situazioni critiche. Per i professionisti della difesa, le dimensioni compatte, il peso ridotto e le avanzate funzionalità di sicurezza lo rendono ideale per il controllo dei droni e le attività di raccolta informazioni.

Getac UX10-IP – Progettato per la prevenzione delle infezioni

Getac UX10-IP di nuova generazione è stato appositamente progettato per aiutare i soccorritori e gli operatori sanitari a prevenire la diffusione di infezioni durante i turni di lavoro più intensi, grazie all’innovativo design con pulsanti sigillati, che consente di pulire e disinfettare rapidamente il dispositivo tra un utilizzo e l’altro. È inoltre disponibile, se necessario, una cinghia in gomma facile da pulire, specificamente progettata per l’impiego nei servizi di emergenza.

Dichiarazioni

“I Getac UX10 e UX10-IP di nuova generazione offrono alle aziende una piattaforma unica e versatile per portare l’intelligenza artificiale avanzata direttamente sul campo”, afferma James Hwang, Presidente di Getac Technology Corporation. “Il loro form factor compatto, l’affidabilità rugged e le numerose opzioni di personalizzazione li rendono ideali per eseguire proof of concept di AI generativa e machine learning in diversi settori, dalla manutenzione predittiva nel manifatturiero, alla consapevolezza situazionale in tempo reale nella pubblica sicurezza. Combinando funzionalità Copilot+ PC con estese opzioni di espansione e configurazione, la serie UX10 consente alle aziende di innovare, adattare e scalare in sicurezza le applicazioni AI anche negli ambienti sfidanti”.