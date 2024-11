Gigamon rafforza la partnership strategica con Exclusive Networks

Gigamon, azienda operante nel campo dell’osservabilità approfondita, ed Exclusive Networks, specialista globale di cybersecurity per infrastrutture digitali affidabili, hanno annunciato l’espansione strategica della loro partnership di distribuzione ampliando la copertura del canale per Gigamon in tutta l’area EMEA, aggiungendo risorse tecniche dedicate e incrementando il supporto go-to-market. Questa collaborazione rafforzata consentirà a un numero maggiore di organizzazioni di accedere a Gigamon Deep Observability Pipeline per gestire e proteggere meglio le proprie infrastrutture cloud ibride.

I dettagli della partnership tra Exclusive Networks e Gigamon

Exclusive Networks offre ai partner e ai clienti una vasta gamma di servizi e prodotti attraverso percorsi di accesso al mercato consolidati. Questo allineamento più stretto tra Gigamon ed Exclusive Networks, insieme all’espansione delle vendite e dei servizi in Europa, garantirà ai partner un accesso approfondito alle soluzioni di Gigamon e dei suoi partner tecnologici, offrendo ai clienti una visibilità completa su tutto il traffico di rete per eliminare le zone cieche di sicurezza, ottimizzare il traffico di rete e ridurre i costi e la complessità degli strumenti.

Con il trasferimento di sempre più carichi di lavoro verso il cloud, la complessità della gestione delle infrastrutture ibride e multi-cloud comporta notevoli sfide di sicurezza dovute a una visibilità limitata. Nell’indagine Gigamon 2024 Hybrid Cloud Security Survey, un’organizzazione su tre ha dichiarato di non essere stata in grado di rilevare una violazione negli ultimi 12 mesi con gli strumenti di sicurezza esistenti. Tra coloro che hanno rilevato una violazione, solo il 25% è riuscito a rispondere in tempo reale, evidenziando vulnerabilità critiche legate alla visibilità e al rilevamento delle minacce nelle infrastrutture cloud ibride.

Secondo i termini dell’accordo, risorse e competenze locali in lingua, servizi tecnici e di supporto, soluzioni di fatturazione e pagamento di Exclusive Networks garantiranno che i partner e i loro clienti in tutta l’area EMEA di Gigamon ricevano strategie di sicurezza personalizzate e soluzioni innovative, rispondenti alle loro esigenze uniche. Questo consente una trasformazione digitale più rapida e sicura, rispettando normative rigorose come NIS2 e DORA.

Dichiarazioni

Mark Coates, VP EMEA di Gigamon, ha dichiarato: “Il volume dei dati di rete nelle infrastrutture cloud ibride sempre più complesse continua ad aumentare, rendendo essenziale per i team di sicurezza ottenere una visibilità completa su tutti i dati in movimento. Aggiungendo normative stringenti e l’adozione crescente dell’IA, le organizzazioni cercano esperti che possano elevare le loro strategie di cybersecurity per rimanere al passo con un panorama di minacce in evoluzione. Con Exclusive Networks come nostro principale distributore in EMEA, possiamo fornire al canale la nostra pipeline di osservabilità approfondita e le competenze per vendere, servire e supportare le esigenze in evoluzione dei nostri clienti”.

Paul Eccleston, SVP EMEA di Exclusive Networks, ha aggiunto: “Siamo entusiasti di rafforzare questa partnership con Gigamon in tutta l’area EMEA. La nostra collaborazione continua promuoverà una crescita reciproca e accelererà le vendite in aree cruciali come la sicurezza del cloud e la visibilità. Sfruttando il potere delle nostre soluzioni combinate, degli ecosistemi e delle competenze, siamo impegnati a offrire un valore senza pari a Gigamon, ai nostri partner e ai nostri clienti comuni. Il nostro investimento in servizi, soluzioni di fatturazione e pagamento e nuove strategie di accesso al mercato garantirà che continuiamo a essere leader insieme nel settore”.