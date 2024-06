GoPro si afferma anche nel Canale Sportivo italiano con Attiva

Affermatosi per il famoso brand di action cam GoPro, Athena è gruppo internazionale con sede ad Alonte e sarà il nuovo partner di Attiva.

Attiva, infatti, si occuperà della distribuzione del brand GoPro per il canale sportivo. Questo nuovo incarico rappresenta un potenziamento significativo della presenza del marchio nel mercato italiano, in sinergia con il distributore nazionale Attiva.

L’obiettivo è rafforzare la visibilità di GoPro

La partnership tra Attiva e Athena si pone l’obiettivo di garantire una copertura capillare del mercato. La forte presenza di Athena nel canale sportivo, combinata con l’esperienza di Attiva nella Consumer Electronics, rafforza la visibilità di GoPro, assicurando una penetrazione più profonda e strutturata all’interno del mercato del retail italiano.

Entrambe le aziende sono impegnate a sviluppare e potenziare la presenza del brand GoPro in Italia, mirando ad aumentare la quota di mercato e a soddisfare la crescente domanda dei consumatori italiani per tecnologia innovativa e prodotti di qualità superiore.

Questa nuova fase rappresenta un passo avanti significativo per il prestigioso brand e per il mercato italiano, con l’obiettivo di offrire ai consumatori una vasta gamma di prodotti sempre più innovativi e con una disponibilità estesa e diversificata.

Dichiarazioni

“Siamo orgogliosi di annunciare questa nuova fase della nostra collaborazione. GoPro è un brand che incarna l’innovazione e la qualità. La partnership con Attiva ci permette di essere ancora più vicini ai nostri clienti, rispondendo alle loro esigenze con una distribuzione che copre l’intero territorio nazionale”, ha commentato Michele Mancassola, COO di Athena.

“GoPro è un benchmark di riferimento per l’intera categoria delle action cam e da quando abbiamo avviato la sua distribuzione nel 2023 il nostro obiettivo è stato quello di costruire valore attraverso una distribuzione strategica e il sostegno continuativo di asset tesi a consolidare la brand awareness e la penetrazione nel canale. La partnership con Athena per il canale sportivo si muove esattamente in questa direzione e siamo certi contribuirà fattivamente al potenziamento del mercato per il brand”, ha sottolineato Paolo Martelli, BU Manager di Attiva Plus.