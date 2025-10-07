Group Esprinet lancia SalesMate e AI Smart Search

Esprinet Group prosegue il proprio percorso di trasformazione digitale con due progetti di innovazione che rafforzano l’efficienza interna e offrono nuove opportunità ai clienti: SalesMate e la nuova AI Smart Search sul sito Esprinet. Basati su Intelligenza Artificiale e sviluppati totalmente internamente, confermano l’impegno del Gruppo nella diffusione della tecnologia e la volontà di promuovere innovazione e spirito imprenditoriale.

Con il lancio di questi strumenti, il Gruppo Esprinet chiarisce la propria roadmap sull’AI: partire dal miglioramento dei processi interni di vendita per rendere l’organizzazione più agile e, in parallelo, offrire ai clienti soluzioni avanzate che semplificano l’esperienza d’acquisto.

I nuovi strumenti del Gruppo Esprinet nel dettaglio

SalesMate nasce per valorizzare la visita commerciale, trasformandola da semplice attività operativa a leva competitiva per l’azienda. I venditori possono inviare al termine di ogni incontro un breve audio o messaggio: il sistema lo trascrive, lo standardizza e lo integra nel CRM, generando in pochi minuti un report pronto e condiviso. Le informazioni diventano così patrimonio comune, aggiornato in tempo reale e accessibile a tutte le funzioni aziendali, riducendo dispersioni e migliorando la capacità di ascolto e risposta al mercato.

Con SalesMate il Gruppo Esprinet non punta solo a incrementare l’efficienza dei venditori, ma anche a costruire un sistema informativo solido e condiviso che permetta di anticipare i cambiamenti e prendere decisioni con maggiore tempestività.

Accanto a SalesMate, Esprinet introduce AI Smart Search, un motore di ricerca basato sull’intelligenza artificiale. La nuova funzionalità unisce i vantaggi della ricerca tradizionale a un approccio più naturale, in grado di interpretare il linguaggio degli utenti e fornire risultati precisi anche per richieste complesse. Progettata in modo verticale per il settore IT, AI Smart Search riconosce il linguaggio tecnico dei professionisti e aiuta i clienti a individuare rapidamente prodotti e soluzioni, semplificando e rendendo più efficace l’esperienza d’acquisto.

Dichiarazioni

“Con SalesMate e AI Smart Search, Esprinet Group rafforza la propria strategia di innovazione, coniugando digitalizzazione, attenzione al cliente e capacità di anticipare le evoluzioni del mercato. Due progetti che esprimono una visione chiara: rendere la conoscenza un patrimonio condiviso, aumentare l’agilità interna e offrire strumenti concreti ai partner per creare nuovo valore”, ha dichiarato Bettina Bonetti, Group Officer – Digital Marketing, CRM & Data Innovation di Esprinet Group.