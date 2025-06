HONOR 400: boom di vendite spinte dall’interesse verso l’AI

HONOR, azienda globale operante nell’ecosistema dei dispositivi intelligenti basati su AI, annuncia un eccezionale risultato nelle vendite iniziali della nuova serie HONOR 400, registrando una crescita complessiva del +400% rispetto alla generazione precedente. Questi dati confermano l’elevata domanda da parte dei consumatori per la tecnologia innovativa degli smartphone HONOR e per le sue funzionalità AI applicate alla fotografia mobile e alla creazione di contenuti.

Lanciata ufficialmente il 22 maggio 2025, la serie HONOR 400 ha rapidamente conquistato l’attenzione del pubblico, approdando su piattaforme e-commerce e partner di canale che riportano una crescita significativa sin dal debutto. Tra gli elementi chiave di questo successo spiccano le rivoluzionarie funzionalità di fotografia basate su AI, insieme alla sorprendente funzione AI Image to Video – una tecnologia sviluppata in collaborazione con Google Cloud che trasforma il modo in cui gli utenti creano contenuti visivi tramite smartphone.

La rivoluzionaria fotografia mobile della serie HONOR 400

La serie HONOR 400 ridefinisce il concetto di fotografia mobile grazie all’utilizzo avanzato dell’AI, che consente di ottenere risultati sorprendenti e di catturare ogni momento con facilità. Tra le funzionalità di punta, spicca lo Zoom teleobiettivo 30x della fotocamera principale, che rende la fotografia professionale accessibile a tutti. Non solo: la serie eccelle anche nei ritratti, grazie a un sistema AI in grado di restituire dettagli autentici anche in condizioni complesse, valorizzando la bellezza naturale di ogni volto. Il tutto è completato da novità come il primo Moving Photo Collage del settore e la già citata funzione AI Image to Video, offrendo una suite creativa completa pensata per dare voce all’espressività degli utenti e stimolare la loro creatività.

Dichiarazioni

“La serie HONOR 400, con le sue funzionalità AI rivoluzionarie, rappresenta un vero punto di svolta, e siamo entusiasti di vedere che i clienti condividono il nostro entusiasmo verso questa nuova linea di smartphone”, ha dichiarato Lucas Man Tang, Country Manager di HONOR Italia. “Questo slancio iniziale nelle vendite non solo conferma l’attrattiva della serie HONOR 400 come miglior camera phone AI nella sua fascia di prezzo, ma rivela anche un forte entusiasmo di mercato per la creazione di contenuti mobile evoluta e guidata dall’intelligenza artificiale”.