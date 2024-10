Huawei Italy Enterprise Roadshow 2024: 6 tappe ricche di novità

Termina con successo e soddisfazione l’edizione 2024 del Huawei Italy Enterprise Roadshow, l’evento itinerante organizzato per il terzo anno consecutivo dal Business Group Huawei Enterprise Italia con l’obiettivo di coinvolgere clienti e partner, dimostrando il costante impegno dell’azienda nell’ascoltare le esigenze del proprio network.

Quest’anno il Huawei Italy Enterprise Roadshow ha coinvolto 6 città italiane e altrettante regioni da maggio ad ottobre – Roma, Caserta e Aci Castello nella sessione primaverile, mentre Milano, Padova e Firenze in quella autunnale – raggiungendo più di 1.000 clienti e partner, dati che confermano ancora una volta il successo di questa iniziativa, giunta quest’anno alla sua terza edizione, con oltre 2.000 partecipanti registrati durante le precedenti due edizioni.

Dal 2022 l’evento itinerante del Huawei Italy Enterprise Roadshow ha coinvolto oltre 3.000 clienti e partner, confermando così l’impegno dell’azienda volto a promuovere una maggiore efficienza e profittabilità tra gli stakeholder italiani nell’era dell’IA grazie all’offerta di prodotti, servizi e soluzioni ICT all’avanguardia e, più in generale, a favorire la trasformazione smart e sostenibile del Paese.

Le novità presentate al Huawei Italy Enterprise Roadshow 2024

Protagoniste di ogni tappa del Huawei Italy Enterprise Roadshow le più recenti novità dall’azienda tra cui il pacchetto di soluzioni Xinghe Intelligent Network per promuovere lo sviluppo digitale e smart delle imprese. Nelle declinazioni di Xinghe Intelligent Fabric, Xinghe Intelligent WAN, Xinghe Intelligent Campus e Xinghe Intelligent Network Security, queste soluzioni contribuiscono infatti a creare un ecosistema di rete all’avanguardia supportato dall’IA permettendo a clienti e partner di cogliere al meglio nuove opportunità di sviluppo e massimizzare la propria produttività.

Inoltre, per supportare diverse tipologie di scenari, durante il Huawei Italy Enterprise Roadshow sono state presentate oltre 20 novità a livello globale. Tra queste il primo switch Ethernet compatto per data-center da 100 Tbps del settore, il primo switch Ethernet compatto per data-center raffreddato a liquido da 51,2 Tbps del settore, il primo router abilitato dall’IA del settore, i nuovi switch Multi-GE da 10 Gbps e AP Wi-Fi 7 per reti campus, la prima soluzione di rete IP a ‘guida’ autonoma (ADN) del settore, il gateway convergente intelligente all-in-one e NetMaster, un’applicazione del modello base per le telecomunicazioni.

Le proposte per l’ICT

Infine, durante le sei tappe del Huawei Italy Enterprise Roadshow è stato possibile conoscere anche molte altre tecnologie ICT dell’azienda già commercializzate, coprendo un ampio spettro che va dal networking allo storage, fino alla fibra ottica. Tra queste le funzionalità della pluripremiata soluzione di rete Wi-Fi 7 nominata ‘Best Enterprise Wi-Fi Network 2023’ ai Wireless Broadband Alliance Industry Awards 2023, i prodotti storage delle serie OceanStor Dorado e Pacific e le ultime novità riguardanti le soluzioni FTTO e DCI. Protagonista delle varie tappe del tour è stato anche Datacom, per la quale Huawei è stata nominata ‘Leader nel Magic Quadrant 2024 di Gartner’ per le infrastrutture LAN cablate e wireless aziendali, e molte altre soluzioni, tra cui CloudCampus a 10 Gbps di alta qualità, la rete di data center ultra-resiliente, la virtualizzazione per data center (DCS), appliance OceanProtect e Huawei eKit per il mercato commerciale e della distribuzione. Una menzione speciale meritano anche i servizi ad hoc abilitati dall’IA come ‘Smart Business Partner’ di Huawei, in grado di impostare in autonomia le configurazioni di rete e completarne l’implementazione entro pochi minuti dall’inserimento delle informazioni di base.

Dichiarazioni

“Tutti i settori industriali ricoprono un ruolo fondamentale nel processo di trasformazione intelligente, guidando l’evoluzione della rete verso la nuova era di Net5.5G. In questo contesto, Xinghe Intelligent Network di Huawei si concentra sull’innovazione smart e pone le basi di nuova generazione con quattro caratteristiche del tutto inedite: garanzia ottimale dell’esperienza d’uso delle applicazioni, pianificazione accurata ed automatica del traffico, rilascio efficiente della potenza di calcolo e protezione onnipresente ad alta sicurezza. Tutti elementi che supportano le imprese nel cogliere nuove opportunità di sviluppo e amplificare l’intelligenza industriale”, ha dichiarato Alexandre Grandeaux, Chief Technology Officer di Huawei Enterprise Italia.