I proiettori D-ILA portano il cinema a casa tua

JVCKENWOOD Corporation, presenta quattro nuovi proiettori D-ILA di fascia alta, DLA-NZ900/DLA-RS4200 e DLA-NZ800/DLA-RS3200, in grado di riprodurre e visualizzare immagini con risoluzione 8K60p con contrasto e luminosità nativi più elevati.

Ciascuno dei proiettori D-ILA è dotato dei nuovi dispositivi D-ILA 4K esclusivi di JVC, ulteriormente perfezionati alla terza generazione per ottenere un rapporto di contrasto nativo 1,5 volte superiore rispetto a un dispositivo tradizionale. Inoltre, il nuovo BLU-Escent Laser di JVC aumenta la luminosità e la brillantezza. In questo modo, gli utenti possono beneficiare di immagini di più alta definizione grazie alle prestazioni notevolmente migliorate offerte da questi proiettori: questo è reso possibile dall’ingresso e dalla visualizzazione 8K. JVCKENWOOD presenterà il nuovo DLA-NZ900 alla fiera HIGH END MUNICH di quest’anno.

Pianificazione degli obiettivi

Negli ultimi anni, le modalità di fruizione dei contenuti video si sono evolute e questo cambiamento ha reso i contenuti 4K/HDR la normalità. I contenuti video, prima proposti prevalentemente dalle case cinematografiche e dalle emittenti televisive, vengono ora sempre più offerti dai servizi in abbonamento e di streaming, superando nell’utilizzo comune i tradizionali formati Blu-ray e Ultra HD Blu-ray. Inoltre, si prevede che i contenuti video in 8K aumenteranno con il lancio di servizi di streaming ad alta risoluzione come YouTube e con l’uscita di videogiochi compatibili con 8K grazie allo sviluppo di schede grafiche migliorate nel settore gaming.

Oltre alla varietà di modalità di fruizione dei contenuti video, anche lo stile di visione è cambiato, passando dai televisori tradizionali agli smartphone, ai tablet, ecc. Allo stesso tempo, sempre più utenti desiderano eliminare l’intermediario e portare l’esperienza del cinema nelle proprie case.

JVC ha sempre proposto proiettori D-ILA che si rivolgono a sale cinematografiche in scala reale per i clienti che amano l’esperienza dell’home theater. Sebbene i contenuti siano in continua evoluzione, il desiderio dei consumatori di godere di immagini di altissima qualità su uno schermo di grandi dimensioni rimane invariato.

Tutti i modelli dei nuovi proiettori D-ILA sono in grado di riprodurre immagini 8K con prestazioni migliorate. La gamma dinamica è stata notevolmente ampliata grazie al nuovo dispositivo D-ILA 4K di terza generazione, con un contrasto nativo più elevato e una sorgente luminosa laser BLU-Escent di maggiore potenza. Di conseguenza, questi modelli d’élite consentono agli utenti di godere di immagini 8K di altissima qualità.

Caratteristiche principali dei nuovi proiettori D-ILA

Proiezione ultra dinamica ottenuta grazie alla combinazione del dispositivo D-ILA 4K di nuova generazione e del BLU-Escent Laser Proiezione ultra-dinamica. Immagini più nitide e un rapporto di contrasto elevatissimo grazie al dispositivo 4K D-ILA nativo da 0,69 pollici di terza generazione che è stato perfezionato per offrire un rapporto di contrasto nativo 1,5 volte superiore rispetto al modello precedente, il DLA-NZ9. Il nuovo dispositivo, dotato di una tecnologia innovativa, vanta un migliore controllo dell’allineamento dei cristalli liquidi e una maggiore planarità dei pixel dell’immagine. Inoltre, il processo di produzione del dispositivo è stato perfezionato per migliorare l’uniformità dello schermo. Ne consegue che DLA-NZ900/DLA-RS4200 è in grado di raggiungere un rapporto di contrasto nativo di 150.000:1 (100.000:1 per il DLA-NZ800/DLA-RS3200).

di seconda generazione migliora notevolmente la capacità di riprodurre la risoluzione dei display 8K (8192 x 4320 pixel). Obiettivo interamente in vetro per tutti i modelli dei proiettori D-ILA. I DLA-NZ900/DLA-RS4200 – dotati di un obiettivo da 100 mm a 18 elementi e 16 gruppi, interamente in vetro con un barilotto in alluminio – proiettano immagini 8K ad alta risoluzione in ogni angolo dello schermo, garantendo al contempo un’ampia gamma di spostamenti del 100% in verticale e del 43% in orizzontale. Il proiettore incorpora anche cinque lenti a bassissima dispersione calibrate per le differenze nell’indice di rifrazione R/G/B per ridurre l’aberrazione cromatica e le frange di colore quando si attiva il lens shift, per offrire una riproduzione precisa della risoluzione 4K o 8K. I DLA-NZ800/DLA-RS3200 sono invece dotati di un obiettivo da 65 mm a 17 elementi e 15 gruppi, interamente in vetro per proiettare immagini ad alta definizione fino al più piccolo dettaglio. Supporto a una varietà di contenuti HDR (High Dynamic Range).

I proiettori D-ILA di JVC sono in grado di riprodurre le ricche informazioni video dei contenuti HDR con una gamma di luminosità estesa, un’ampia gamma cromatica BT.2020 e una gradazione a 10 bit. Oltre ai diversi formati HDR, tra cui HDR10 per UHD Blu-ray e streaming, HLG (hybrid log gamma) per le trasmissioni e il formato di segnale HDR10+ con compatibilità con i metadati dinamici, i miglioramenti apportati dai proiettori per una maggiore luminosità e contrasto hanno contribuito a ottenere una gamma dinamica più ampia, consentendo agli utenti di godere di immagini HDR molto vicine alla realtà e più immersive. Tecnologia Frame Adapt HDR di seconda generazione. La tecnologia Frame Adapt di seconda generazione utilizza un algoritmo proprietario per analizzare istantaneamente la luminosità massima dei contenuti HDR10 per ogni fotogramma e regola la gamma dinamica in tempo reale. Inoltre, l’algoritmo proprietario per la selezione delle curve di Tone Mapping è stato migliorato per riprodurre immagini HDR più luminose, più colorate e con una gamma dinamica più ampia. Ogni proiettore è ora dotato di una funzione Deep Black come parte del Frame Adapt HDR, che utilizza un algoritmo che estende i toni scuri per offrire un’espressione più realistica dell’oscurità.

Altre caratteristiche

È stata aggiunta una nuova modalità di qualità dell’immagine : Vivid, per riprodurre contenuti SDR ricchi di colori. Questa modalità, che offre colori brillanti e ricchi e una qualità dell’immagine nitida, è stata studiata appositamente per le opere animate, molto diffuse nei contenuti in streaming.

: Vivid, per riprodurre contenuti SDR ricchi di colori. Questa modalità, che offre colori brillanti e ricchi e una qualità dell’immagine nitida, è stata studiata appositamente per le opere animate, molto diffuse nei contenuti in streaming. Compatibile con il 3D – richiede un emettitore e occhiali 3D opzionali.

– richiede un emettitore e occhiali 3D opzionali. È dotato di ottiche ad altissimo contrasto che offrono immagini video chiare e colorate.

che offrono immagini video chiare e colorate. Certificato ISFccc , per cui la calibrazione del colore può essere eseguita da un calibratore certificato ISF sulla base di uno standard industriale.

, per cui la calibrazione del colore può essere eseguita da un calibratore certificato ISF sulla base di uno standard industriale. 10 modalità di installazione che possono essere impostate con un semplice pulsante per modificare i rapporti di aspetto e le impostazioni dell’immagine, tra cui luminosità, contrasto, regolazione dei pixel e masking calibration.

che possono essere impostate con un semplice pulsante per modificare i rapporti di aspetto e le impostazioni dell’immagine, tra cui luminosità, contrasto, regolazione dei pixel e masking calibration. La funzione di Calibrazione Automatica dei proiettori D-ILA ottimizza tutte le caratteristiche essenziali dell’immagine, tra cui il bilanciamento del bianco, il gamma e lo spazio colore, utilizzando una sonda e un software proprietario. La calibrazione ottimale può essere ottenuta in pochi semplici passaggi, per adattarsi alle diverse caratteristiche dell’ambiente di visione. La sonda e il software proprietario, il PC e il cavo LAN sono necessari per eseguire la funzione di calibrazione automatica

I nuovi proiettori D-ILA DLA-NZ900/DLA-RS4200 e DLA-NZ800/DLA-RS3200 saranno disponibili da giugno 2024.