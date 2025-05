I TV QNED evo AI: LG annuncia la disponibilità della collezione 2025

LG Electronics (LG) annuncia l’arrivo sul mercato italiano della collezione 2025 di TV QNED evo AI.

L’evoluzione della gamma QNED in un QNED evo AI segna un passo tecnologico decisivo rispetto alla gamma dello scorso anno.

Proprio come la collezione OLED ha compiuto un salto tecnologico nel 2021 trasformandosi in OLED evo, allo stesso modo la gamma QNED ha subito un’evoluzione che rende accessibile a sempre più utenti alcuni elementi tecnologici tipici della fascia di TV premium.

In particolare, la collezione 2025 QNED evo AI integra alcune novità tra cui l’uso dei processori ad alte prestazioni delle serie α9 e α8, l’utilizzo della tecnologia MiniLED e della tecnologia True Wireless 4K 144 Hz, e la certificazione del 100% del volume colore.

Processore α8 Gen 2 con Intelligenza Artificiale: la qualità d’immagine eccellente nei nuovi TV QNED evo AI

I processori con cui sono equipaggiati i TV LG QNED evo AI integrano l’Intelligenza Artificiale (IA) per offrire un’elaborazione dell’immagine e del suono estremamente avanzati.

In particolare, il modello QNED9M è provvisto del processore con IA α9 Gen 8 mentre i modelli QNED93, QNED86 e QNED87 sono provvisti del processore con IA α8 Gen 2.

Il processore esegue un processo di upscaling sia sull’immagine sia sul suono per elaborare e regolare il rumore dell’immagine e presentare volti, oggetti, testi e sfondi in modo più naturale, riproducendo in questo modo l’intento creativo originale del regista (funzione Filmmaker mode).

Il processore opera in sinergia con la nuova tecnologia proprietaria, Dynamic QNED Color Solution, che sostituisce la tecnologia quantum dot, per offrire colori ricchi e realistici sia in ambienti luminosi sia in quelli bui, riproducendoli in modo fedele a quanto percepito dall’occhio umano. La nuova gamma ha inoltre conquistato la certificazione Intertek per il raggiungimento del 100% del volume di colore.

Inoltre, grazie al Precision Dimming Pro con MiniLED, che controlla con precisione centinaia di zone di dimming, il processore riesce a migliorare il contrasto delle immagini per una resa ancora più profonda e realistica.

Per migliorare ulteriormente la qualità dell’immagine, la collezione QNED evo AI offre comode funzioni smart come l’AI Picture Pro, il Dynamic Tone Mapping Pro e l’AI Sound Pro.

Tecnologia True Wireless 4K: installazione perfetta

Una delle novità più interessanti della collezione dei TV QNED evo AI è l’introduzione, sul modello top di gamma QNED9M, della tecnologia True Wireless 4K 144 Hz, già presente sulla serie OLED M a partire dal 2023.

Questa innovazione offre la possibilità a sempre più utenti di godere di un’installazione del TV perfettamente ordinata, senza rinunciare alla qualità di immagine. La tecnologia True Wireless 4K permette infatti di installare il TV a parete usando solo un cavo di alimentazione e raccogliendo tutte le connessioni su un dispositivo a parte, lo Zero Connect Box, che può essere posizionato in un altro punto della stanza rispetto allo schermo per un’esperienza di visione immersiva e un ambiente ordinato. Lo Zero Connect Box trasmette video in 4K fino a 144 Hz per offrire una qualità di immagine eccellente e fluida sia con i contenuti di intrattenimento sia con quelli gaming.

Piattaforma webOS: personalizzazione e intrattenimento senza limiti nei TV QNED evo AI

Anche la collezione 2025 dei TV QNED evo AI è provvista dell’apprezzatissimo sistema operativo webOS che offre un’interfaccia veloce e intuitiva e contenuti personalizzati grazie alle sue straordinarie funzionalità IA, rese facilmente accessibili dal nuovo telecomando puntatore con IA: la funzione Voice ID riconosce la voce dell’utente, impostando di conseguenza il profilo di utilizzo e suggerendo contenuti in linea con le sue preferenze; la funzione AI Search facilita la ricerca di contenuti sulle piattaforme di streaming, comprende la richiesta dell’utente e propone l’utilizzo di Microsoft Copilot per ottenere una risposta veloce a domande di ogni genere; in ultimo, il TV integra un pratico AI Chatbot a cui chiedere soluzioni a problemi comuni di utilizzo, permettendo così a un pubblico più ampio di godersi un’esperienza più semplice e vicina alle proprie necessità.

Il programma webOS Re:New garantisce quattro aggiornamenti della piattaforma per cinque anni per renderla sempre più sicura e in linea con le esigenze degli utenti.

LG infatti lavora costantemente per realizzare collaborazioni e partnership con i più amati servizi di contenuti, streaming e cloud gaming per offrire un’offerta di intrattenimento completa e versatile.

Una delle più collaborazioni più recenti, per esempio, riguarda l’integrazione dell’app di Xbox all’interno di LG Gaming Portal che consente agli utenti abbonati al servizio Game Pass Ultimate di giocare in streaming ai propri titoli Xbox preferiti direttamente sul TV, senza necessità di una console esterna.

La vocazione gaming della collezione dei TV QNED evo AI si conferma anche nel 2025 grazie a un refresh rate di 144 Hz in 4K con VRR e AMD FreeSync Premium, che elimina qualunque problema di tearing o stuttering. Inoltre le 4 porte HDMI 2.1 e la disponibilità sulla Game Dashboard della funzione Game Optimizer, che consente di selezionare e passare rapidamente tra i vari preset di visualizzazione, rendono l’esperienza di gioco sui nuovi TV incredibilmente semplice e dinamica.

La collezione dei TV QNED evo AI è inoltre un eccellente alleato anche per chi ama cinema e serie TV: oltre alla funzione Filmmaker Mode, la collezione 2025 torna integra le tecnologie Dolby Vision e Dolby Atmos per una riproduzione ottimale dell’immagine e un suono surround spaziale dettagliato.

Diagonali: dai 43 ai 100 pollici in un design ultrasottile

La collezione di TV QNED evo AI include modelli con diagonali che vanno dai 43 pollici ai maestosi 100 pollici del modello QNED86.

Il design ultrasottile di questo modelli – solo soli 16,4 mm per QNED9M e solo 29,7 mm per QNED86 e QNED87 – li rende degli elementi di arredo versatile per qualunque ambiente domestico.

Prezzi e disponibilità dei TV QNED evo AI

I primi modelli della nuova collezione di TV QNED evo AI sono disponibili in Italia su LG Online Shop e nei migliori negozi di elettronica di consumo con i seguenti prezzi di lancio consigliati al pubblico:

QNED9M (86”, 75”, 65”): 3.499, 2.499, 1.699 euro

QNED93 (85”, 75”, 65”, 55”): 3099, 1.999, 1.499, 1.199 euro

QNED86 / QNED87 (100”, 75”, 65”, 55”, 50”, 43”): 4.999, 1.799, 1.299, 999, 899, 699 euro

In occasione del lancio della nuova collezione di TV QNED evo AI, LG ha deciso di lanciare una promozione che sarà attiva fino al 16 giugno.

Acquistando un TV della collezione QNED e registrando l’acquisto su LGFORYOU, sarà possibile: