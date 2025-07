IBM Partner Ecosystem Summit Italy: crescere con AI e competenze

Si è tenuto nei giorni scorsi l’IBM Partner Ecosystem Summit Italy, l’appuntamento annuale dedicato ai partner dell’ecosistema, ha rappresentato un momento importante per esplorare nuove frontiere di innovazione e ridefinire il modo di fare impresa insieme, presentando casi pratici e soluzioni pronte all’uso per far crescere l’economia del Paese.

Innovazione, collaborazione e crescita sono stati i temi al centro dell’evento trattati attraverso interventi di speaker internazionali ed esperti IBM e avvalorati dalla condivisione di progetti reali di partner e clienti. Obiettivo comune: affrontare le sfide attuali, trasformandole in opportunità concrete. Inoltre, attraverso la partecipazione a un tour esperienziale, i partecipanti all’IBM Partner Ecosystem Summit Italy hanno potuto testare come utilizzare al meglio le tecnologie IBM, in particolare il portfolio di soluzioni di AI generativa watsonx, progettato per il mondo business e basato su un approccio aperto, etico e responsabile.

Le testimonianze dei partner

La sfida della transizione digitale oggi può essere affrontata solo includendo l’intelligenza artificiale generativa e agentica nei processi aziendali. Una sfida che non dipende solo dagli strumenti, ma anche da competenze ed esperienze che devono essere acquisite velocemente, in modo adattivo e strategico. A questo proposito IBM offre ai propri partner il programma IBM Partner Plus, che fornisce estese modalità di accesso alle risorse, incentivi e supporto personalizzato per approfondire le competenze tecniche e favorire la velocizzazione del time-to-market.

La capacità di co-creare e personalizzare soluzioni con flessibilità è diventata una necessità per essere competitivi. Partner, clienti, team cross-funzionali e piattaforme condivise richiedono nuovi modelli di collaborazione basati su trasparenza, responsabilità diffusa e obiettivi comuni.

Lo hanno testimoniato, all’IBM Partner Ecosystem Summit Italy, alcuni Partner presenti all’incontro raccontando i progetti sviluppati insieme ai loro clienti: BlueIT con Quanta System, Deloitte con CSE e Protiviti con Safety21.

Le tecnologie e i casi d’uso protagonisti dell’IBM Partner Ecosystem Summit Italy

Nell’area esperienziale dell’IBM Partner Ecosystem Summit Italy dedicata sono state anche organizzate sessioni di approfondimento e presentati casi d’uso e demo sulle tecnologie più innovative.

In particolare:

watsonx Orchestrate, parte del portfolio enterprise-ready watsonx, consente di creare assistenti AI e agenti personalizzati per automatizzare e accelerare i flussi di lavoro, integrando orchestrazione avanzata e capacità agentiche, grazie all’AI generativa e all’interazione in linguaggio naturale.

parte del portfolio enterprise-ready watsonx, consente di creare assistenti AI e agenti personalizzati per automatizzare e accelerare i flussi di lavoro, integrando orchestrazione avanzata e capacità agentiche, grazie all’AI generativa e all’interazione in linguaggio naturale. AI Governance , una sessione per capire come monitorare e ottimizzare ogni fase del ciclo di vita AI, accelerando l’adozione di soluzioni affidabili e trasformando la gestione proattiva del rischio per un reale vantaggio competitivo. Perché la governance dell’AI può diventare un vero asset strategico per le aziende.

, una sessione per capire come monitorare e ottimizzare ogni fase del ciclo di vita AI, accelerando l’adozione di soluzioni affidabili e trasformando la gestione proattiva del rischio per un reale vantaggio competitivo. Perché la governance dell’AI può diventare un vero asset strategico per le aziende. AI e Automazione per ottimizzare l’IT . All’IBM Partner Ecosystem Summit Italy è stata presentata una experience articolata per comprendere come la combinazione delle tecnologie di automazione di IBM potenziate dall’AI, possono ottimizzare l’utilizzo delle infrastrutture hardware, riducendone i costi di gestione, e tenere sotto controllo le prestazioni e le anomalie delle applicazioni, aiutando a risolvere gli incidenti IT. In particolare, con IBM Instana è possibile ottenere dati di monitoraggio fedeli, con metriche disponibili ogni secondo sul 100% delle transazioni. IBM Turbonomic abilita la vera proattività, modificando continuamente le risorse a disposizione delle applicazioni per prevedere i colli di bottiglia dell’infrastruttura on-premise e cloud, garantendo le performance applicative e la riduzione di sprechi. IBM Concert misura la resilienza applicativa raccogliendo le informazioni dai vari tool che contribuiscono alla gestione del ciclo di vita di un’applicazione e ne dà una nuova interpretazione grazie a watsonx. IBM Apptio permette di comprendere, gestire e ottimizzare i costi complessivi dei servizi IT, fornendo una visione chiara e dettagliata delle spese tecnologiche, l’allocazione dei costi IT per reparto, servizio, progetto o altre dimensioni, favorendo decisioni più informate e una maggiore trasparenza. Infine, IBM Cloudability si focalizza in modo specifico sul “Cloud Cost management” in modalità FinOpS, per gestire in modo proattivo i costi del cloud, ottimizzando l’utilizzo delle risorse e riducendo gli sprechi.

. All’IBM Partner Ecosystem Summit Italy è stata presentata una experience articolata per comprendere come la combinazione delle tecnologie di automazione di IBM potenziate dall’AI, possono ottimizzare l’utilizzo delle infrastrutture hardware, riducendone i costi di gestione, e tenere sotto controllo le prestazioni e le anomalie delle applicazioni, aiutando a risolvere gli incidenti IT. In particolare, con è possibile ottenere dati di monitoraggio fedeli, con metriche disponibili ogni secondo sul 100% delle transazioni. abilita la vera proattività, modificando continuamente le risorse a disposizione delle applicazioni per prevedere i colli di bottiglia dell’infrastruttura on-premise e cloud, garantendo le performance applicative e la riduzione di sprechi. misura la resilienza applicativa raccogliendo le informazioni dai vari tool che contribuiscono alla gestione del ciclo di vita di un’applicazione e ne dà una nuova interpretazione grazie a watsonx. permette di comprendere, gestire e ottimizzare i costi complessivi dei servizi IT, fornendo una visione chiara e dettagliata delle spese tecnologiche, l’allocazione dei costi IT per reparto, servizio, progetto o altre dimensioni, favorendo decisioni più informate e una maggiore trasparenza. Infine, si focalizza in modo specifico sul “Cloud Cost management” in modalità FinOpS, per gestire in modo proattivo i costi del cloud, ottimizzando l’utilizzo delle risorse e riducendo gli sprechi. IBM Cyber Resilience, un’esperienza immersiva e un assessment personalizzato per scoprire come rafforzare la protezione e garantire la continuità operativa della propria organizzazione, nel rispetto delle normative europee (NIS2 e DORA).

un’esperienza immersiva e un assessment personalizzato per scoprire come rafforzare la protezione e garantire la continuità operativa della propria organizzazione, nel rispetto delle normative europee (NIS2 e DORA). Calcio Balilla, la soluzione implementa un sistema di acquisizione dati in tempo reale dalle partite di calcio balilla, attraverso dei sensori IoT per la registrazione eventi. I dati non strutturati generati dalla partita, acquisiti dai sensori, vengono sottoposti a processi di ETL (Extract, Transform, Load) per la strutturazione del dato, conformi a schemi relazionali. Questa pipeline di dati alimenta una piattaforma di analisi basata su watsonx, che a sua volta abilita query analitiche complesse e visualizzazioni interattive. L’obiettivo è fornire ai partecipanti un’interfaccia utente (UI) per l’esplorazione dati e l’analisi delle performance individuali e di squadra, supportando la “decision making data-driven in real time” in contesto sportivo.

la soluzione implementa un sistema di acquisizione dati in tempo reale dalle partite di calcio balilla, attraverso dei sensori IoT per la registrazione eventi. I dati non strutturati generati dalla partita, acquisiti dai sensori, vengono sottoposti a processi di ETL (Extract, Transform, Load) per la strutturazione del dato, conformi a schemi relazionali. Questa pipeline di dati alimenta una piattaforma di analisi basata su watsonx, che a sua volta abilita query analitiche complesse e visualizzazioni interattive. L’obiettivo è fornire ai partecipanti un’interfaccia utente (UI) per l’esplorazione dati e l’analisi delle performance individuali e di squadra, supportando la “decision making data-driven in real time” in contesto sportivo. AI e Hybrid Cloud. In occasione dell’IBM Partner Ecosystem Summit Italy è stato organizzato un incontro con gli esperti per scoprire come l’integrazione di IBM Cloud, Power Systems, Storage e watsonx reppresente una solida base infrastrutturale per l’innovazione continua e la crescita sostenibile del business. La piattaforma IBM Cloud permette di ospitare da anni i sistemi SAP mission-critical delle aziende garantendone l’operatività 24 ore su 24 e salvaguardando i dati aziendali sensibili. Da quest’anno, per accelerare il loro passaggio a Cloud ERP, SAP offrirà IBM Power Virtual Server come infrastruttura cloud hyperscaler per RISE with SAP.

L’IBM Partner Ecosystem Summit Italy è stato anche un momento di riconoscimento per quei Partner di IBM che maggiormente si sono distinti nell’ultimo anno per la capacità di combinare innovazione e cultura, tecnologia e valore per il business.

Dichiarazioni

“La transizione digitale può essere affrontata solo includendo l’intelligenza artificiale generativa e agentica nei processi aziendali. È fondamentale investire in programmi di formazione e acquisire velocemente nuove competenze per riuscire a trasmettere tutto il valore del digitale ai clienti”, ha dichiarato Roberta Bavaro, Direttrice Ecosistema IBM Italia. “Inoltre, in un mondo sempre più interconnesso, il successo non dipende solo dalla qualità delle soluzioni offerte, ma dalla capacità di lavorare insieme in modo efficace. La collaborazione ibrida, a volte competitiva e altre cooperativa, è l’unico modo per attivare sinergie orizzontali tra partner e partecipare a modelli di business condivisi”.