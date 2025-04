ICOS vince il NetApp EMEA & LATAM Partner Award 2025

ICOS, distributore a valore aggiunto che offre ai partner di canale soluzioni e servizi IT progettati per affrontare con successo le sfide aziendali più complesse, è orgogliosa di annunciare di aver ricevuto il premio NetApp EMEA & LATAM Partner Award 2025 come Regional Distributor of the Year. Davanti a più di 130 colleghi del settore, l’illustre riconoscimento per il settore dei partner è stato presentato durante una cena di gala presso l’Epic Sana Marques di Lisbona, in Portogallo.

Il 2025 EMEA & LATAM Partner and Distribution Summit and Partner Awards di NetApp si è svolto il 27 e 28 marzo a Lisbona, in Portogallo. L’evento si è focalizzato sulle modalità con cui NetApp intende declinare la strategia Intelligent Data Infrastructure nei confronti dei partner nell’anno fiscale 2026. Inoltre, si è parlato dell’evoluzione del portfolio prodotti, della tecnologia flash e dell’evoluzione del programma partner di NetApp “Partner Sphere”.

I NetApp Partner Awards sono un evento annuale di rilievo per il canale NetApp. I padroni di casa di quest’anno, Giovanna Sangiorgi, Senior Vice President EMEA & LATAM, e Kristian Kerr, Vice President EMEA & LATAM Partner Organization, hanno presentato 11 categorie nelle quali si celebrano i partner che si distinguono per la loro ricerca di eccellenza, innovazione e qualità.

NetApp, nota per la sua infrastruttura dati intelligente, combina lo storage unificato, i servizi integrati per dati, operazioni e workflow in modo da trasformare le numerose criticità dell’IT in opportunità per ogni cliente.

I commenti di NetApp e ICOS

“Nell’attuale contesto economico dinamico, i partner svolgono un ruolo cruciale nel supportare le imprese dell’area EMEA e LATAM (America Latina) a tenere il passo con il rapido ritmo dell’innovazione tecnologica. I partner sono in grado di sfruttare le nuove opportunità mentre affrontano le sfide emergenti”, ha riassunto Kristian Kerr. “I punti di forza della collaborazione tra NetApp e i partner sono fondamentali per indirizzare l’esigenza di fornire ai clienti infrastrutture prive di silos, sfruttando l’osservabilità, il cloud e l’intelligenza artificiale, offrendo al contempo una flessibilità senza ostacoli e una resilienza informatica di livello superiore. ICOS esemplifica questi punti di forza ed è per questo che siamo orgogliosi di averli nominati Distributore Regionale dell’Anno. È stato meraviglioso incontrarsi di persona e celebrare insieme i loro successi!”.

Nel ricevere il premio, Federico Melchiori, NetApp Product Manager di ICOS ha commentato: “Sono felice di ricevere dalle mani di Giovanna Sangiorgi e Kristian Kerr questo importante riconoscimento, che ci ripaga per tutti gli sforzi messi in campo al fine di contribuire al successo di NetApp sul mercato nazionale. Desidero porgere un doveroso ringraziamento al team italiano del vendor, con cui abbiamo instaurato un’efficace e amichevole collaborazione. Ma soprattutto un grazie va alla squadra di ICOS dedicata a NetApp, senza la quale non sarebbe stato possibile raggiungere questo ragguardevole risultato”.

Federico Marini, Managing Director di ICOS ha espresso a sua volta la propria soddisfazione affermando: “Accolgo questa notizia con grandissimo piacere, perché mi conferma come ICOS, dopo molti anni di collaborazione con NetApp, continui ad essere un partner di primario valore per un vendor che si posiziona tra i principali player del panorama IT a livello globale. Questo riconoscimento, che accolgo con sentita gratitudine, mi conforta nel proseguire per la strada tracciata, con l’impegno di perseguire assieme nuovi e sempre più importanti traguardi”.