Il drive SSD esterno XS1000 di Kingston Digital si tinge di rosso

Kingston Digital Europe, azienda produttrice di memorie flash affiliata a Kingston Technology Company, azienda mondiale specializzata nei prodotti di memoria e nelle soluzioni tecnologiche ha annunciato il lancio di una nuova colorazione rossa per il drive SSD esterno XS1000, una soluzione di backup di file piccola e incredibilmente funzionale. La versione rossa del drive XS1000 va aggiungersi alle originali in nero del drive XS1000 e argento del drive XS2000, ampliando così la gamma di SSD esterni di Kingston. Queste unità esterne sono estremamente compatte, con un peso inferiore a 29 grammi, risultando così comodamente tascabili.

La famiglia di prodotti XS1000 di Kingston raggiunge velocità di lettura fino a 1.050MB/s con ampie capacità che arrivano fino a 2TB, così da offrire spazio pressoché inesauribile per foto, video, giochi e file. Il drive viene fornito con un cavo da USB-C a USB-A e un adattatore aggiuntivo da USB-A a USB-C per assicurare la massima compatibilità con tutti i dispositivi, siano essi più o meno recenti. Piccolo come un portachiavi, il drive XS1000 è un amico fidato che consente di eseguire facilmente i backup e permette di accedere ovunque ai documenti importanti, ai ricordi più cari e ai file multimediali. Qualche mese fa, il drive SSD esterno XS1000 di Kingston è stato insignito del Red Dot Award: Product Design 2024, uno dei concorsi di design più noti e prestigiosi al mondo, che ogni anno vede la partecipazione di oltre 20.000 candidati, da quasi 60 paesi del mondo.

Il drive XS1000 è disponibile capacità da 1TB e 2TB ed è accompagnato da una garanzia limitata di 5 anni che include il supporto tecnico gratuito.

Caratteristiche tecniche e funzioni del drive SSD XS1000 esterno

Portabilità estrema: Compatto e con un peso di poco inferiore ai 29g, questo elegante SSD sta nel palmo della mano, consentendovi di portare i file in giro con voi senza il minimo sforzo.

Backup dei file affidabile: tutto sempre a portata. Trasferite e archiviate documenti, foto, giochi e video di grandi dimensioni senza interruzioni.

Espansione di storage: ampliate la vostra libreria digitale con capacità che possono raggiungere i 2TB per custodire i momenti più belli della vostra vita.

USB 3.2 Gen 2: il drive SSD esterno XS1000 aggiunge velocità di lettura di 1.050 MB/s ed è retrocompatibile con lo standard USB 3.2 Gen 1 per garantire una connettività perfetta anche con i dispositivi precedenti.

Interfaccia: USB 3.2 Gen 2

Velocità: fino a 1.050MB/s in lettura e 1.000MB/s in scrittura

NAND: 3D

Capacità: 1TB o 2TB

Dimensioni: 69,54 x 32,58 x 13,5mm

Peso: 28,7g

Materiale esterno: plastica + metallo

Temperature di funzionamento: da 0°C a 40°C

Temperature di stoccaggio: da -20°C a 85°C

Garanzia e supporto: 5 anni di garanzia limitata con servizio di supporto tecnico gratuito

Compatibilità con: Windows 11, 10, macOS (v.10.15.x +), Linux (v. 4.4.x +), Chrome OS, Android, iOS/iPadOS (v.13+)

Dichiarazioni

“Visto il successo riscosso dal modello in nero del drive XS1000, abbiamo voluto introdurre una nuova variante di colore per i clienti che desiderano distinguersi ed esprimersi attraverso il colore“, ha dichiarato Liny Cheliyan, Business Manager – Prosumer Flash and SSD. “L’arrivo del nuovo modello XS1000 rosso amplia le opzioni di storage esterno offrendo il suo pluripremiato design“.