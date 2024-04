Il Vision Picking trasforma il settore logistico

Il settore logistico è un settore particolarmente complesso e semplificarlo attraverso un percorso di trasformazione digitale è fondamentale. Per questo motivo, Deloitte e TeamViewer hanno unito le forze digitalizzando i processi di lavoro manuali nelle aree critiche della supply chain e della logistica. La nuova partnership ha l’obiettivo di affermare il “vision picking” come standard di riferimento per le operazioni complesse di magazzino come il prelievo.

Come prima fase della collaborazione, Deloitte e Teamviewer intendono offrire e implementare la soluzione di vision picking di TeamViewer con il sistema SAP Extended Warehouse Management (EWM) attraverso i consulenti Deloitte esperti di logistica. Progettata per i lavoratori in prima linea e gli operatori di magazzino, la soluzione offre vantaggi come il prelievo più rapido e a mani libere, riduzione degli errori, miglioramento dell’ergonomia della postazione di lavoro e un più rapido onboarding. I responsabili di magazzino beneficiano del monitoraggio in tempo reale, del controllo delle operazioni e di flussi di lavoro personalizzabili. Affidandosi all’approfondita conoscenza di Deloitte in materia di consulenza, le aziende possono introdurre con successo la soluzione nei loro magazzini senza problemi.

Che cos’è il Vision Picking?

Il vision picking – o pick-by-vision – consente la trasformazione digitale dei processi logistici e di magazzino grazie alla realtà aumentata. Gli operatori di magazzino ricevono informazioni visive sui dati relativi agli ordini o all’inventario su un dispositivo indossabile di loro scelta. Grazie alla combinazione di comandi vocali o scansioni integrate, l’operazione avviene a mani libere, consentendo agli operatori di lavorare più velocemente e con meno errori.

I processi di magazzino che possono essere digitalizzati e modernizzati con il vision picking comprendono, tra l’altro, il prelievo manuale degli ordini, l’imballaggio e lo smistamento, il sequenziamento e il kitting, il controllo delle scorte, il rifornimento e lo stoccaggio.

Dichiarazioni

Stijn Van Hoof, SAP EWM & TM CoE Lead di Deloitte, afferma: “Grazie a questa partnership, aiutiamo i clienti a trasformare digitalmente i loro processi logistici e ad affrontare le sfide aziendali più pressanti in questo settore. Le aziende che utilizzano SAP EWM possono beneficiare senza problemi sia dei servizi di consulenza completi di Deloitte sia della piattaforma di Realtà Aumentata di TeamViewer per migliorare i processi logistici di magazzino e l’efficienza complessiva del vision picking“.

Jan Junker, EVP Sales EMEA di TeamViewer, commenta: “La partnership con Deloitte si basa su un obiettivo comune: aiutare le aziende nella loro trasformazione digitale attraverso tecnologie all’avanguardia. La nostra soluzione di vision picking migliora in modo significativo i processi manuali di magazzino, garantendo operazioni più rapide, una maggiore precisione e una produttività complessivamente più elevata. Inoltre, riduce i tempi di formazione e di inserimento dei lavoratori in un ambiente ad alto turnover. Siamo entusiasti di poter ampliare i casi d’uso e di esplorare insieme a Deloitte nuove opportunità grazie alla nostra soluzione“.