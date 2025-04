Infinidat: un Partner a… 5 stelle!

Infinidat, azienda specilizzata in soluzioni storage di livello enterprise, annuncia di aver ricevuto da CRN, un marchio di The Channel Company, il prestigioso 5-Star Award nella Partner Program Guide 2025.

I tratti distintivi di Infinidat

È il quarto anno consecutivo che il Partner Program di Infinidat ottiene una valutazione a 5 stelle da CRN. Il 5-Star Award rappresenta un riconoscimento d’eccellenza che viene assegnato alle aziende che, come Infinidat, offrono programmi di partnership in grado di promuovere relazioni durature, profittevoli e di successo all’interno del canale.

Per la Partner Program Guide 2025, il team di ricerca di CRN ha valutato i vendor in base ai requisiti dei programmi e ai servizi offerti, come formazione e aggiornamento dei partner, supporto pre e post-vendita, iniziative di marketing, risorse disponibili, assistenza tecnica e qualità della comunicazione. Elementi chiave come incentivi economici, supporto alle vendite e al marketing, percorsi di formazione e certificazione, assistenza tecnica e molto altro, rappresentano i fattori distintivi che hanno permesso a Infinidat di differenziarsi dalla concorrenza.

La Partner Program Guide 2025 è disponibile sul numero di aprile di CRN.

Dichiarazioni

“Infinidat continua a offrire un elevato valore ai propri partner di canale, con un approccio mirato e strategico volto a supportarli nella crescita del loro business. Aver ottenuto il 5-Star Award da parte di CRN, per il quarto anno consecutivo, conferma l’efficacia del nostro Partner Program, che rappresenta un vero e proprio motore per il canale, contribuendo in modo concreto al raggiungimento degli obiettivi commerciali”, ha dichiarato Eric Herzog, Chief Marketing Officer di Infinidat. “Infinidat gioca un ruolo fondamentale non solo nel favorire la crescita e la redditività dei propri partner, ma anche nell’offrire soluzioni di storage enterprise all’avanguardia e protezione dei dati di ultima generazione, capaci di fare la differenza e trasformare il business. Il nostro programma di canale, altamente qualificato, fornisce formazione di alta qualità, risorse strategiche e un supporto costante per consentire ai partner di soddisfare in modo unico le esigenze di storage e protezione dei dati delle grandi aziende a livello globale”.

“Essere inclusi nella Partner Program Guide 2025 di CRN rappresenta una testimonianza concreta dell’impegno profuso dei principali vendor tecnologici nell’evolvere insieme ai solution provider, nel promuovere l’innovazione e nel sostenere il successo reciproco”, ha dichiarato Jennifer Follett, Vice President U.S. Content e Executive Editor di CRN, The Channel Company. “Questo importante riconoscimento annuale consente ai solution provider di individuare i vendor realmente orientati a rafforzare i propri programmi di canale e a rispondere in modo proattivo alle esigenze in continua trasformazione del mercato. La guida offre una panoramica approfondita sul valore strategico di ciascun partner program, aiutando i provider a prendere decisioni strategiche in modo più consapevole”.