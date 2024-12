Insta360 Connect: la Barra Video IA che rivoluziona le riunioni ibride

Insta360 presenta Insta360 Connect, la Barra Video IA con Doppia Videocamera 4K progettata per rivoluzionare le videoconferenze. Presentata durante Infocomm 2024, la più grande e completa fiera dell’audiovisivo professionale del Nord America, dove ha ricevuto il prestigioso premio “Best of Show 2024” nella categoria AV Technology, Connect è ora pronta a migliorare le tue riunioni ibride.

La barra video all-in-one è dotata di doppia videocamera 4K, una serie di 14 microfoni e la funzionalità di tracciamento più avanzata tra i prodotti disponibili sul mercato. Progettata per sale riunioni di piccole e medie dimensioni, Insta360 Connect combina perfettamente hardware all’avanguardia e algoritmi IA per offrire un’esperienza immersiva e realistica sia ai partecipanti in presenza che a quelli da remoto. Il design semplice plug-and-play funziona perfettamente con laptop e tutte le principali piattaforme di meeting, garantendo riunioni fluide ed efficienti.

Insta360 Connect è la soluzione perfetta per aziende e professionisti che richiedono una qualità video impeccabile e una comunicazione chiara. È progettata per chiunque abbia affrontato una riunione da remoto con audio e video scadenti, pensando che tutto sarebbe stato più semplice faccia a faccia. Connect fa la differenza, riducendo i rischi e offrendo interazioni da remoto che assomigliano a quelle vere.

Sebbene Connect abbia una forma diversa rispetto alle precedenti linee di prodotti di Insta360, si basa sull’esperienza dell’azienda nella tecnologia di imaging e audio. Anni di innovazione nel campo delle videocamere 360°, e nelle action cam VR precedono il suo ingresso nel settore delle videoconferenze con la serie di webcam Insta360 Link, lanciata nel 2022. Ora, la prima barra video di Insta360 punta a ridefinire l’esperienza delle riunioni ibride e a offrire una soluzione senza precedenti e immersiva per le sale riunioni.

Insta360 Connect garantisce Imaging Avanzato, Immagini Impareggiabili

Insta360 Connect vanta un hardware di imaging di prima classe con una doppia videocamera 4K. Il setup è composto da una videocamera grandangolare con un sensore CMOS da 1/1.3″ e da una videocamera teleobiettivo su gimbal. Le due videocamere lavorano in perfetta sinergia per catturare riprese 4K di gruppo e primi piani individuali, offrendo una qualità visiva senza precedenti per le videoconferenze. Con un angolo più ampio, un obiettivo tele da 48MP e un gimbal integrato, i partecipanti in fondo alla stanza sono visibili tanto quanto quelli in prima fila.

L’immagine di Insta360 Connect è resa ancora migliore da AI Resolution+, un algoritmo avanzato di apprendimento automatico che offre una nitidezza fedele alla realtà. AI Resolution+ trasforma la qualità e i dettagli dell’immagine, mostrando l’interlocutore con il doppio della risoluzione per una comunicazione migliorata.

Audio Eccezionale per una Comunicazione Eccellente

L’audio di Insta360 Connect è di gran lunga superiore a quello dei suoi concorrenti, con una serie di 14 microfoni e l’algoritmo audio 3A che lavorano in sinergia per offrire una migliore qualità di acquisizione audio. In genere, in spazi ampi e sale riunioni, i partecipanti in presenza riscontrano problemi nella captazione della voce, audio poco chiaro e volumi non uniformi, mentre i partecipanti da remoto affrontano notevoli echi e riverberi, rendendo difficile seguire la discussione.

Il sistema integrato di 14 microfoni pluridirezionali di Insta360 Connect acquisisce audio da ogni angolo della stanza con precisione. Allo stesso tempo, l’avanzato algoritmo 3A elimina rumori indesiderati ed echi, captando le voci da una distanza molto maggiore rispetto ad altre barre video (fino a 10 metri) con un volume bilanciato, una chiarezza eccezionale e un suono naturale e immersivo. Indipendentemente da quanto vicino o lontano i partecipanti siano seduti da Connect, verranno sentiti forte e chiaro.

Per videoconferenze senza interruzioni, un sistema audio adattivo elimina i suoni e gli effetti indesiderati. La tecnologia di riduzione del rumore intelligente analizza in tempo reale l’ambiente acustico per eliminare i rumori di fondo e il riverbero, mantenendo tutti concentrati senza distrazioni. Inoltre, riconosce in tempo reale l’ambiente acustico nella stanza e configura di conseguenza i parametri di riduzione del rumore e del riverbero. Questo adattamento dinamico garantisce un audio fluido per tutta la durata della videoconferenza, indipendentemente dai cambiamenti che possono verificarsi dentro o fuori dalla stanza.

Funzionalità Intelligenti per una Collaborazione Senza Interruzioni

Nelle videoconferenze, i colleghi seduti più lontano spesso sono fuori vista e possono sentirsi esclusi dalla conversazione. Insta360 Connect ha una soluzione intelligente per garantire videoconferenze sempre bilanciate ed inclusive: inquadrature personalizzate con IA. Inquadratura di gruppo regola automaticamente la visuale per includere tutti i partecipanti, mantenendo tutti nell’inquadratura. Offrire una visuale naturale e inclusiva che mostri l’intero team insieme fornisce un’esperienza realistica per chi partecipa a una videoconferenza da remoto.

Basato su algoritmi proprietari di intelligenza artificiale, la Modalità Galleria in 8K garantisce a ogni partecipante una finestra individuale con risoluzione in 8K leader del settore, con un massimo di 8 finestre per volta. Anche se una persona si sposta accidentalmente fuori dall’inquadratura in Modalità Galleria, Connect la individuerà entro tre secondi e la visualizzerà sullo schermo.

Un altro vantaggio chiave di Connect sono le sue capacità di tracciamento. Le videocamere tradizionali utilizzano la tecnologia classica di localizzazione del suono, che può solo identificare la direzione generale dell’interlocutore, rendendo difficile per i partecipanti da remoto capire esattamente chi sta parlando. Insta360 Connect risolve questo problema con il Tracciamento dell’Interlocutore, un algoritmo di tracciamento multimodale che individua e ingrandisce chi sta parlando.

Utilizzando la rilevazione della posizione del suono, l’impronta vocale intelligente e la tecnologia di riconoscimento di volto, corpo e labbra, Insta360 Connect traccia con precisione l’interlocutore e lo mantiene al centro della scena con una precisione impareggiabile. Inoltre, il Tracciamento di Gruppo monitora tutti i partecipanti, consentendo una conversazione fluida tra tutti loro.

Le modalità incluse in Insta360 Connect

E come se non bastasse, Connect vanta una serie di modalità versatili per presentazioni più fluide e operazioni più intuitive, tra cui:

Modalità Whiteboard : una modalità integrata che riconosce automaticamente, delimita e migliora una qualsiasi lavagna, offrendo ai partecipanti una visione più chiara e mantenendola visibile anche se qualcuno ostruisce la visuale.

: una modalità integrata che riconosce automaticamente, delimita e migliora una qualsiasi lavagna, offrendo ai partecipanti una visione più chiara e mantenendola visibile anche se qualcuno ostruisce la visuale. Modalità Vivavoce : la classica videoconferenza, ma da adesso con un audio di livello professionale. Collegati facilmente via Bluetooth per un audio cristallino.

: la classica videoconferenza, ma da adesso con un audio di livello professionale. Collegati facilmente via Bluetooth per un audio cristallino. Modalità Privacy: nasconde l’obiettivo, disattiva il microfono inclinando la videocamera verso il basso per ottenere una privacy istantanea all’occorrenza.

Opzioni d’installazione versatili

Insta360 Connect si adatta a qualsiasi ambiente grazie a tre opzioni di montaggio versatili:

Supporto da scrivania (incluso nella confezione): compatto e facile da installare, offre una stabilità ottimale sin dal primo utilizzo e può essere posizionato ovunque in base alle tue esigenze.

(incluso nella confezione): compatto e facile da installare, offre una stabilità ottimale sin dal primo utilizzo e può essere posizionato ovunque in base alle tue esigenze. Supporto a Muro – una soluzione salvaspazio ideale per riunioni produttive. Monta Insta360 Connect in sicurezza a una parete con un posizionamento personalizzabile, garantendo sempre la distanza ottimale. Il meccanismo girevole integrato offre un movimento fluido e completo per regolare l’angolazione in modo flessibile.

– una soluzione salvaspazio ideale per riunioni produttive. Monta Insta360 Connect in sicurezza a una parete con un posizionamento personalizzabile, garantendo sempre la distanza ottimale. Il meccanismo girevole integrato offre un movimento fluido e completo per regolare l’angolazione in modo flessibile. Supporto TV – una configurazione pulita che mostra l’intero team con una copertura completa della stanza. Il Supporto TV è compatibile con la maggior parte delle dimensioni di televisori e include un gancio aggiuntivo per un posizionamento flessibile sopra o sotto lo schermo. Il braccio multifunzionale e il supporto VESA sono compatibili con display montati a parete o su supporto fino a 100 pollici, indipendentemente dal formato. Il supporto consente inoltre di regolare la parte anteriore e posteriore per garantire sempre un’inquadratura perfetta durante ogni videoconferenza.

Prezzi e disponibilità di Insta360 Connect

Insta360 Connect sarà disponibile in Italia entro la fine di gennaio 2025.

Il prezzo di vendita suggerito al pubblico del Pack Standard è di 2.399 € e include un Insta360 Connect, un Supporto da Scrivania, due Cavi HDMI da 1,8 metri, un Cavo USB C da 1,8 metri, un Alimentatore e un Telecomando.

Accessori aggiuntivi come il supporto a parete, il Supporto TV, il Pannello Touch e cavi extra-lunghi saranno disponibili separatamente.