IRadicate espande la sua presenza in Italia e all’estero con ICOS

ICOS, distributore di soluzioni tecnologiche per il mercato B2B, annuncia una nuova e importante partnership strategica con IRadicate, azienda bolognese specializzata nella gestione avanzata degli incidenti informatici. L’accordo prevede che ICOS diventi distributore dei servizi di IRadicate in Italia e nei mercati internazionali, incluse Grecia, Cipro e Malta.

Con l’obiettivo di potenziare le capacità di difesa informatica delle aziende, IRadicate offre una gamma di soluzioni d’avanguardia per rispondere con rapidità ed efficacia a minacce informatiche in continuo mutamento. I suoi servizi permettono alle organizzazioni di affrontare attacchi informatici complessi, minimizzando l’impatto sugli asset aziendali e garantendo la continuità operativa.

L’offerta IRadicate

I servizi di IRadicate offerti tramite ICOS includono:

Foundational Services : preparazione alla gestione ottimale dell’incidente informatico.

: preparazione alla gestione ottimale dell’incidente informatico. CSIRT Service : accesso alle migliori competenze per l’analisi e la risposta immediata agli incidenti.

: accesso alle migliori competenze per l’analisi e la risposta immediata agli incidenti. Post Incident Monitoring Service: monitoraggio continuo post-incidente per assicurare la protezione duratura degli asset aziendali.

La partnership con IRadicate consentirà ai partner di ICOS di avvalersi di soluzioni di Incident Response altamente specializzate, rispondendo così alle crescenti esigenze di protezione contro minacce sempre più sofisticate. ICOS, con la sua esperienza consolidata nel distribuire soluzioni tecnologiche avanzate, si conferma ancora una volta il punto di riferimento per la distribuzione di soluzioni strategiche per la sicurezza informatica.

Dichiarazioni

“Siamo entusiasti di avviare questa collaborazione con IRadicate, un partner che vanta un expertise consolidato nell’ambito della cyber sicurezza, con un focus specifico sulla gestione avanzata degli incidenti informatici. L’approccio altamente specializzato di IRadicate, basato su metodologie di Incident Response tempestive e proattive, rappresenta la risposta ideale per dotare i nostri partner di strumenti e competenze necessari a proteggere le loro infrastrutture IT e a garantire la continuità operativa. Questo accordo ci permette di offrire soluzioni in grado di anticipare e mitigare efficacemente i rischi associati agli attacchi informatici, rispondendo così alle crescenti esigenze di resilienza digitale in un contesto globale sempre più vulnerabile”, h a dichiarato Federico Marini, CEO di ICOS.

Paolo Ballanti, Amministratore Delegato di IRadicate, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di questa collaborazione con ICOS, che ci consente di mettere le nostre competenze al servizio di un ecosistema di Partner altamente qualificati. In un mondo in cui le minacce cyber evolvono rapidamente e divengono sempre più sofisticate, disporre di servizi specializzati e di un know-how avanzato di analisi e gestione degli incidenti informatici non è più un’opzione, ma una necessità. I nostri Partner possono così affiancare i propri clienti offrendo loro servizi su misura e garantendo una strategia solida che parte dalla preparazione alla gestione della crisi e arriva fino a una risposta tempestiva ed efficace”.