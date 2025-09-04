ITN innova la produzione live con lo switcher MLS-X1 di Sony

ITN, l’emittente televisiva britannica rinomata per il suo impegno a favore di un giornalismo di qualità e di soluzioni di trasmissione innovative, ha annunciato un investimento significativo nello switcher MLS-X1 di Sony per la produzione live scalabile. Questa mossa strategica segna un passo fondamentale nella transizione di ITN verso un approccio definito dall’IP e incentrato sul software, migliorando le sue capacità di produzione per il futuro.

La decisione di investire nello switcher MLS-X1 arriva mentre ITN sta rivedendo le operazioni di Channel 4 News. Questo investimento non solo riflette l’impegno dell’emittente a mantenere elevati standard di produzione, ma è anche in linea con il panorama in evoluzione della tecnologia di trasmissione. Lo switcher MLS-X1 è progettato per integrarsi perfettamente con le infrastrutture di trasmissione esistenti, fornendo la flessibilità e la potenza necessarie per adattarsi alle sfide future.

Sony vince la gara d’appalto indetta da ITN

Parte del crescente ecosistema Networked Live di Sony, lo switcher MLS-X1 supporta l’integrazione di dispositivi esterni utilizzando protocolli di comunicazione southbound, per una messaggistica di rete avanzata, consentendo un processo di produzione più snello. Offre funzionalità macro avanzate, consentendo agli operatori di eseguire compiti di produzione complessi con facilità ed efficienza. Inoltre, la possibilità di ridimensionare e riposizionare dinamicamente i tasti rafforza le possibilità creative per le trasmissioni in diretta, mentre le nuove azioni condizionali consentono un controllo più sofisticato sugli elementi di produzione, garantendo che ITN possa fornire contenuti di alta qualità in modo costante.

La decisione dell’emittente di scegliere MLS-X1 si è basata su una gara d’appalto competitiva, in cui Sony ha dimostrato un valore eccezionale e una profonda comprensione delle esigenze operative di ITN. Questa collaborazione dovrebbe migliorare le capacità di produzione di ITN, consentendo una copertura giornalistica più dinamica e coinvolgente.

Mentre ITN si prepara a implementare lo switcher MLS-X1, l’emittente è entusiasta dei potenziali miglioramenti nei suoi processi di produzione delle notizie. Lo switcher svolgerà un ruolo cruciale nella prossima riorganizzazione delle strutture di controllo della produzione di Channel 4 News presso ITN, che entrerà in funzione entro la fine dell’anno.

Dichiarazioni

Jenny King, Responsabile della Produzione Tecnica, ITN, ha dichiarato: “Questo investimento non è solo un aggiornamento tecnologico, ma mira a posizionare ITN e Channel 4 News per il futuro. Lo switcher MLS-X1 consentirà al nostro team di esperti di continuare a fornire notizie avvincenti con maggiore efficienza e creatività, offrendoci al contempo la flessibilità tecnica e di workflow di cui abbiamo bisogno man mano che la nostra produzione continua ad evolversi”.

Norbert Paquet, Responsabile della Produzione Live, Sony Europe, ha commentato: “Siamo lieti che ITN abbia scelto il nostro MLS-X1 basato su software. Lo switcher MLS-X1 è progettato per soddisfare le esigenze in continua evoluzione delle emittenti televisive e siamo certi che fornirà a ITN gli strumenti necessari per migliorare le proprie capacità di produzione e offrire contenuti eccezionali al proprio pubblico”.