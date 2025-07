Kingsland Drinks: la nuova infrastruttura Wi-Fi è firmata Allied Telesis

Allied Telesis, specialista mondiale nelle soluzioni di connettività e negli strumenti di rete intelligenti, ha collaborato con Holker IT, fornitore di servizi IT, al successo dell’implementazione di una nuova architettura Wi-Fi avanzata presso Kingsland Drinks, fornitore indipendente di vino e alcolici del Regno Unito. La soluzione, basata sulla tecnologia Channel Blanket di Allied Telesis, ha risolto le criticità di connettività preesistenti, migliorando significativamente l’efficienza operativa in un ambiente di produzione attivo 24/7.

Le esigenze di Kingsland Drinks

Con sette linee di produzione automatizzate operative 365 giorni l’anno, Kingsland Drinks dipende fortemente da un’infrastruttura IT robusta per la gestione e il monitoraggio delle scorte. Ma, fino a qualche tempo fa, una WLAN inefficiente causava frequenti disconnessioni e la necessità di inserire i dati manualmente, con un notevole impatto sulla produttività e un dispendio importante di ore di lavoro.

“Il nostro precedente sistema Wi-Fi non era in grado di rispondere alle aspettative e costringeva il personale a investire tempo prezioso per registrare manualmente i movimenti delle scorte”, ha dichiarato Brian Polkinghorne, IT Manager di Kingsland Drinks. “Questo calo di produttività ci ha spinto a ricercare una soluzione che potesse garantire prestazioni e affidabilità superiori”.

Holker IT, incaricata del progetto, ha identificato le sfide che caratterizzavano l’ambiente di Kingsland Drinks: ampi magazzini, aree di produzione, spazi esterni con temperature estreme e pareti spesse. Dopo un’attenta valutazione e un Proof of Concept (PoC) di successo, la scelta è ricaduta sulla tecnologia Channel Blanket di Allied Telesis.

Funzionalità chiave della soluzione e benefici ottenuti

Copertura completa e senza zone morte: la nuova rete garantisce a Kingsland Drinks una copertura Wi-Fi ininterrotta sull’intera area di magazzini, aree di produzione, uffici e spazi esterni, eliminando le precedenti zone morte.

la tecnologia Channel Blanket ha drasticamente ridotto le disconnessioni dei terminali portatili e le segnalazioni di problemi, garantendo un'esperienza utente agile e senza interruzioni per gli operatori dei carrelli elevatori.

l'agilità e la continuità della connessione hanno permesso un notevole incremento della produttività, con una gestione più efficiente del movimento delle scorte e il raggiungimento degli obiettivi di efficienza.

l'implementazione di Vista Manager EX e AWC di Allied Telesis fornisce al team IT di Kingsland Drinks una piattaforma intuitiva per il monitoraggio visivo, la gestione in profondità e la risoluzione remota dei problemi della WLAN.

il successo del progetto è il risultato di una stretta collaborazione tra Kingsland Drinks, Holker IT e gli esperti di Allied Telesis, che hanno fornito supporto tecnico e consulenza in ogni fase.

“Il team di Allied Telesis ci ha offerto un contributo più che professionale fin dal primo giorno”, ha aggiunto Brian Polkinghorne. “La nuova rete Wi-Fi – grazie alla tecnologia Channel Blanket – copre l’intero sito con un solo canale radio, una differenza sorprendente rispetto al passato”.

Guardando al futuro, Kingsland Drinks e Holker IT prevedono di estendere la collaborazione per ulteriori miglioramenti infrastrutturali, a testimonianza del successo e della solidità della partnership.