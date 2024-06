KIOXIA insieme a Xinnor per innovare il settore dei data center

KIOXIA Europe, specialista mondiale nelle soluzioni di memoria, ha annunciato che le sue unità SSD PCIe 5.0 NVMe hanno superato i test di compatibilità e interoperabilità con la soluzione RAID di Xinnor. Queste unità SSD hanno dimostrato prestazioni fino a 25 volte superiori in modalità degradata utilizzando PostgreSQL rispetto alle soluzioni RAID software con la stessa configurazione hardware. Questa soluzione sarà presentata presso lo stand KIOXIA al COMPUTEX TAIPEI, fino al 7 giugno.

PostgreSQL (con l’estensione pgvector) e i database vettoriali diventano sempre più importanti per i sistemi di IA generativa e RAG (Retrieval Augmented Generation) e questi risultati dimostrano l’aumento di prestazioni ottenuto utilizzando la soluzione xiRAID Opus di Xinnor e le unità SSD PCIe 5.0 NVMe di KIOXIA per un’applicazione di IA generativa e RAG.

I nuovi server con interfaccia PCIe 5.0 e le relative unità SSD ad alta velocità sono ricercati per applicazioni ad alte prestazioni, come l’IA generativa, e l’importanza delle unità SSD compatibili con PCIe 5.0 per supportare questa domanda è in aumento. La soluzione RAID software ad alte prestazioni di KIOXIA e Xinnor massimizza le prestazioni delle unità SSD PCIe 5.0 per applicazioni di intelligenza artificiale, machine learning (ML) e analisi dei dati nei data center aziendali on-premise. Le SSD KIOXIA della serie CM7 hanno completato con successo i test di compatibilità condotti da entrambe le parti.

Il successo delle infrastrutture di data center di nuova generazione dipenderà dalla collaborazione tra gli ecosistemi e dai test di interoperabilità così da garantire che i prodotti e le tecnologie attuali e future operino insieme senza problemi e forniscano le prestazioni attese. In qualità di leader nella produzione di SSD di classe enterprise e data center, KIOXIA è impegnata a far progredire il settore con soluzioni di memoria innovative destinate a dare impulso alla prossima ondata di applicazioni e servizi. KIOXIA continuerà a supportare l’ecosistema PCIe 5.0 e a massimizzare il valore delle SSD PCIe 5.0 NVMe ad alte prestazioni.