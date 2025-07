KIOXIA LC9: debutta il primo SSD NVMe da 245,76 TB del settore

KIOXIA Europe, specialista mondiale nelle soluzioni di memoria, annuncia l’ampliamento della linea di SSD enterprise ad alta capacità KIOXIA LC9 Series, con l’introduzione del primo SSD NVMe da 245,76 terabyte (TB) del settore, disponibile nei formati 2,5 pollici e Enterprise and Datacenter Standard Form Factor (EDSFF) E3.L.

Questa nuova variante in termini di capacità e fattore di forma si affianca al modello da 122,88 TB (2,5 pollici) precedentemente annunciato, ed è progettata appositamente per le esigenze in termini di prestazioni ed efficienza degli ambienti di Intelligenza Artificiale Generativa (AI generativa).

L’IA generativa impone esigenze particolari all’archiviazione, tra cui la necessità di archiviare vasti set di dati per l’addestramento di modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) e di creare incorporamenti e database vettoriali che supportino l’inferenza attraverso la generazione aumentata di recupero (RAG). Questi carichi di lavoro richiedono soluzioni di archiviazione con capacità elevate, velocità elevate e un’efficienza energetica eccezionale.

Dotati di memoria flash BiCS FLASH QLC 3D da 2 terabit (Tb) con stack a 32 die e tecnologia innovativa CBA (CMOS directly Bonded to Array), gli SSD della serie KIOXIA LC9 offrono la velocità, la scalabilità e la densità necessarie per supportare la prossima generazione di carichi di lavoro incentrati sull’intelligenza artificiale. Questa combinazione di architettura di memoria avanzata e tecnologia CBA consente di ottenere 8 TB in un piccolo pacchetto da 154 BGA, un’altra novità assoluta nel settore. Questo risultato è stato reso possibile grazie ai progressi nella lavorazione ad alta precisione dei wafer, nella progettazione dei materiali e nelle tecnologie di wire bonding di KIOXIA.

Gli SSD KIOXIA della serie LC9 sono adatti per i data lake, dove l’acquisizione massiccia di dati e l’elaborazione rapida sono essenziali. A differenza degli HDD, che spesso costituiscono un collo di bottiglia e lasciano le costose GPU sottoutilizzate, gli SSD KIOXIA della serie LC9 consentono un’archiviazione densa in uno spazio compatto. Con una capacità massima di 245,76 TB, ogni unità può sostituire diversi HDD ad alto consumo, offrendo prestazioni superiori, minore consumo energetico complessivo, meno slot occupati e raffreddamento più efficiente, con conseguente riduzione significativa del costo totale di proprietà (TCO).

Specifiche degli SSD della serie KIOXIA LC9

Fino a 245,76 TB nei fattori di forma 2,5 pollici ed E3.L

Fino a 122,88 TB disponibili nei fattori di forma 2,5 pollici ed E3.S

Progettati secondo le specifiche PCIe 5.0 (max 128 GT/s Gen5 singolo x4, doppio x2), NVMe 2.0 e NVMe-MI 1.2c

Supporto della specifica SSD NVMe v2.5 di Open Compute Project (OCP) Datacenter (non tutti i requisiti)

Supporto FDP (Flexible Data Placement) per ridurre al minimo l’amplificazione della scrittura e prolungare la durata dell’SSD

Opzioni di sicurezza: SIE, SED, FIPS SED

Algoritmo di firma CNSA 2.0, sviluppato pensando agli standard di sicurezza quantistica del futuro

Gli SSD della serie LC9 di KIOXIA sono attualmente in fase di campionamento presso clienti selezionati e saranno presentati alla conferenza Future of Memory and Storage 2025.

Dichiarazioni

“Continuiamo a spingere sull’innovazione con la nuova serie KIOXIA LC9, offrendo tecnologie all’avanguardia che consentono ai nostri clienti, data center e hyperscaler, di restare sempre un passo avanti”, ha dichiarato Paul Rowan, Vicepresidente e CMO di KIOXIA Europe. “Lo stack a 32 die di memoria flash QLC 3D BiCS FLASH da 2 terabit, combinato con la nostra innovativa tecnologia CBA e il formato E3.L nella serie LC9, risponde in modo efficace alle esigenze specifiche delle applicazioni di AI generativa in termini di velocità, scalabilità ed efficienza”.