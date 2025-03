KIOXIA vince il Nimbus Innovation Award

Durante il CloudFest 2025, la conferenza internazionale sul cloud computing e l’infrastruttura Internet tenutasi in Germania, KIOXIA Europe è stata premiata con il prestigioso Nimbus Innovation Award nella categoria “Migliore innovazione SSD” per il suo SSD con interfaccia ottica. Questa tecnologia sostituisce il cablaggio convenzionale con il cablaggio ottico, consentendo agli ingegneri dei data center di aumentare la distanza fisica tra i dispositivi mantenendo l’efficienza energetica e l’alta qualità del segnale.

Le innovazioni presentate al CloudFest

I visitatori dello stand hanno anche potuto scoprire il nuovo SSD NVMe da 122,88 terabyte (TB) della serie LC9 di KIOXIA in un fattore di forma da 2,5 pollici. Questa unità rappresenta un punto di svolta per il settore ed è progettata per soddisfare le crescenti esigenze di archiviazione per i carichi di lavoro dell’intelligenza artificiale, offrendo capacità elevatissime, prestazioni efficienti e scalabilità per applicazioni come LLM (Large Language Models), IA generativa e database vettoriali.

Inoltre, KIOXIA ha presentato la sua tecnologia AiSAQ durante una sessione Academy, mettendone in risalto la capacità di migliorare i flussi di lavoro di retrieval-augmented generation (RAG) eliminando la necessità di DRAM, consentendo prestazioni scalabili e ottimizzando le ricerche di database vettoriali direttamente su SSD.

Un altro momento clou del festival è stata una demo dei server ottimizzati per NVMe da parte dei co-espositori primeLine Solutions.

I partner di sistema di KIOXIA, Microchip Technology e AIC, hanno presentato il server di storage AIC SB102-HK, dotato di un host bus adapter Microchip (HBA Ultra 1200p-16i) e di 5 SSD NVMe KIOXIA CD8 hot-swap con TCG OPAL, per dimostrare come gli integratori possano proteggere icentri dati e gli ambienti aziendali in modo semplice e veloce.

Gli interventi di KIOXIA

Durante il CloudFest, KIOXIA ha tenuto una presentazione lampo sui più recenti progressi nell’innovazione dell’archiviazione progettata per supportare carichi di lavoro di intelligenza artificiale pesanti. Inoltre, l’azienda ha tenuto due keynote approfondite: una sulla tecnologia NAND Flash avanzata e l’altra sull’introduzione dell’innovativa tecnologia ottica per SSD proprietaria.

KIOXIA ha anche tenuto una sessione Academy con primeLine Solutions, discutendo approcci innovativi per accelerare i moderni processi di intelligenza artificiale e affrontare le sfide della sicurezza.

La pianificazione del CloudFest 2026 è già in corso e KIOXIA è entusiasta di sfruttare il successo dell’edizione di quest’anno.

Dichiarazioni

“Questo riconoscimento è un risultato significativo e rafforzerà ulteriormente il nostro marchio e la nostra leadership“, ha dichiarato Jürgen Ahaus, General Manager SSD Engineering di KIOXIA Europe, in occasione del Nimbus Innovation Award.

Paul Rowan, Chief Marketing Officer & Vice President di KIOXIA Europe, ha aggiunto: “KIOXIA ha inventato la memoria flash, una tecnologia di archiviazione fondamentale per i moderni sistemi di intelligenza artificiale. Le nostre innovative unità a capacità elevata offrono l’efficienza di archiviazione e la scalabilità essenziali per la gestione di set di dati di grandi dimensioni e il supporto delle applicazioni di intelligenza artificiale“.

“La nostra collaborazione di lunga data con KIOXIA ci ha permesso di incorporare soluzioni di memoria SSD di alto livello in server e workstation personalizzati, garantendo affidabilità, velocità ed efficienza senza pari“, ha dichiarato Petros Jossifidis, CEO di primeLine Solutions. “L’innovativa tecnologia di archiviazione di KIOXIA migliora la nostra capacità di creare sistemi personalizzati per i nostri clienti“.