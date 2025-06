Kyocera ottiene la certificazione di sicurezza “FIPS 140-3”

Kyocera Document Solutions, società del Gruppo Kyocera Document Solutions, fornitore di soluzioni per la gestione documentale, annuncia che il circuito integrato (IC) sviluppato principalmente per l’utilizzo nei propri sistemi multifunzione e stampanti A4 ha ottenuto la prestigiosa certificazione secondo lo standard di sicurezza delle informazioni “FIPS 140-3”, stabilito dal National Institute of Standards and Technology (NIST) degli Stati Uniti.

FIPS 140-3 definisce i requisiti avanzati di sicurezza per la progettazione e l’implementazione di moduli crittografici, ed è riconosciuto e ampiamente adottato come standard da settori che richiedono livelli estremamente elevati di protezione delle informazioni, come agenzie governative, istituzioni finanziarie e organizzazioni mediche.

In un contesto in cui la sicurezza delle informazioni assume un’importanza crescente, il Gruppo Kyocera è costantemente impegnato a rafforzare le proprie tecnologie crittografiche, con l’obiettivo di fornire prodotti che i clienti possano utilizzare con la massima fiducia e tranquillità.

Questa certificazione attesta che la tecnologia crittografica Kyocera soddisfa i rigorosi standard di sicurezza informatica riconosciuti a livello internazionale, indispensabili per la protezione adeguata di informazioni altamente riservate. Kyocera continuerà a integrare attivamente le più recenti innovazioni nel campo della sicurezza, contribuendo in modo proattivo alla creazione di un ambiente di lavoro sicuro e protetto per tutti i suoi clienti.