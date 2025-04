Kyocera si aggiudica il WORLDSTAR 2025 con “Karu Garu Joint”

In un mercato sempre più competitivo, le organizzazioni devono spiccare con soluzioni innovative ed efficienti, soprattutto quando parliamo del mondo del packaging. Tra le realtà più apprezzate del settore c’è Kyocera Document Solutions, fornitore di soluzioni per la gestione documentale. L’azienda annuncia che il suo packaging per prodotti multifunzione (MFP) e stampanti ha ricevuto il prestigioso premio “WORLDSTAR 2025” al WORLDSTAR GLOBAL PACKAGING AWARDS organizzato dalla World Packaging Organization.

Il WORLDSTAR GLOBAL PACKAGING AWARDS è un concorso di fama mondiale, che premia le soluzioni di imballaggio più innovative e dal design eccezionale. I packaging candidati, già vincitori di premi a livello nazionale, vengono valutati da una giuria internazionale in base a criteri rigorosi, ricevendo questo riconoscimento solo se ritenuti di eccellenza.

“Karu Guru Joint” la rivoluzionaria soluzione dei Kyocera

In un’epoca in cui l’industria manifatturiera è chiamata a ridurre l’impatto ambientale, ottimizzare l’utilizzo delle risorse e garantire la stabilità dell’offerta pur con l’aumento dei prezzi delle materie prime, Kyocera Document Solutions ha sviluppato una soluzione di imballaggio rivoluzionaria. Le tradizionali giunzioni utilizzate per fissare le scatole di cartone ondulato, infatti, presentavano margini di miglioramento significativi in termini di automazione della produzione, utilizzo dei materiali ed efficienza del trasporto.

Per affrontare queste sfide, Kyocera Document Solutions ha sviluppato la “Karu Garu Joint”, una soluzione di giunzione innovativa nata dall’esperienza nella progettazione di componenti per stampanti e prodotti multifunzione.

La “Karu Garu Joint”, premiata al WORLDSTAR 2025, apporta significativi miglioramenti all’efficienza dell’imballaggio, risolvendo quattro problematiche chiave: