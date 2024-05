Kyocera si riconferma leader ambientale

Le grandi aziende mondiali si fanno promotori della sostenibilità e intraprendono percorsi ambientali e responsabili per raggiungere determinati obiettivi a favore del nostro Pianeta. Tra le realtà che si distinguono nel campo della sostenibilità c’è il produttore giapponese di ceramiche fini Kyocera, che è stato nuovamente premiato per il suo impegno ambientale dall’organizzazione internazionale no-profit CDP (Carbon Disclosure Project). Per la terza volta, l’azienda si è assicurata un posto nella “A List 2023” per l’eccezionale trasparenza ambientale e i risultati ottenuti nella lotta al cambiamento climatico. L’elenco, che comprende meno di 400 aziende a livello globale, riconosce i continui sforzi del Gruppo Kyocera per essere leader nella divulgazione e sensibilizzazione in ambito ambientale e nel costruire un futuro sostenibile.

Il Gruppo Kyocera è stato nominato “Supplier Engagement Leader”

Una conseguenza diretta di questo riconoscimento è la classificazione dell’azienda come “Supplier Engagement Leader” da parte di CDP. Per il quinto anno consecutivo, il premio riconosce la strategia globale del Gruppo Kyocera per ridurre le emissioni di gas serra lungo tutta la sua catena di fornitura. Con l’obiettivo di diminuire le emissioni del 46% entro l’anno fiscale 2031 rispetto al 2020 e di aumentare l’uso di energia rinnovabile di venti volte entro tale data (rispetto al 2014), Kyocera si impegna a compiere passi significativi verso la neutralità climatica entro il 2051 e a sostenere lo sforzo mondiale di limitare il riscaldamento globale al di sotto di 1,5 °C.

Inoltre, Kyocera ha consolidato la sua posizione di leader nell’innovazione con l’inserimento per l’ottavo anno consecutivo nella lista “Top 100 Global Innovators 2024” di Clarivate. L’azienda è riconosciuta per la sua coerente strategia di innovazione, che va oltre la pura creazione di prodotti e si estende alle applicazioni software e ai servizi, a riprova della sua capacità di adattarsi alle mutevoli esigenze del mercato.

Innovazione continua e crescita sostenibile come guida per il futuro

Guardando al futuro, il Gruppo Kyocera si concentra sull’innovazione che migliora la vita quotidiana e aumenta l’efficienza. I premi confermano l’impegno dell’azienda ad assumersi seriamente la responsabilità nei confronti dell’ambiente e della società e ad agire come pioniere a livello globale. Investendo costantemente in ricerca e sviluppo e introducendo sul mercato nuovi prodotti e soluzioni più rispettosi dell’ambiente, l’azienda non solo definisce gli standard del settore, ma contribuisce anche a un mondo migliore.

Per Kyocera, questi premi non sono solo una conferma del percorso intrapreso finora, ma anche un incentivo a continuare a essere all’avanguardia nel progresso tecnologico e nella tutela dell’ambiente. Per i partner, i clienti e i dipendenti, questo si traduce nella garanzia che Kyocera continuerà a svolgere un ruolo di primo piano nella creazione di un mondo più verde e innovativo.